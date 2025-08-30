Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Soledad reveló quiénes eran las participantes salvadas de su equipo en La Voz Argentina

Tensión, nervios y ansiedad, La Voz Argentina (Telefe) entra en su etapa decisiva y, con el correr de la semanas, tanto Lali Espósito como Luck Ra y Miranda! eligieron a los competidores de su equipo que pasarían a la siguiente ronda. Así las cosas, y en un nuevo día de definiciones, esta vez llegó el turno de Soledad Pastorutti. La referente del folclore debía afrontar la difícil tarea de seleccionar a los cincos artistas más destacados de su equipo y elegir quiénes esperarían el voto del público.

En una instancia cargada de expectativa, la coach tuvo la responsabilidad de designar personalmente al quinteto de artistas que avanzan de forma directa a la siguiente etapa, denominada Shows en Vivo. Esta elección implicó un análisis detallado de las performances previas de cada integrante de su equipo y constituyó un momento clave del certamen.

El criterio de selección se dio en un contexto de alta visibilidad televisiva, con la audiencia siguiendo de cerca cada decisión. La tarea de la reconocida folclorista involucró valorar tanto el talento vocal como el carisma y potencial de cada participante de su grupo. Al culminar los Playoffs, quedaba claro el compromiso de la coach de conformar un equipo sólido para las próximas rondas, ya que el destino de los restantes integrantes recaería en la votación popular.

Soledad anunció que el último participante salvado en La Voz Argentina sería Luis González

En primer lugar, la coach anunció a Milagros Amud, seguida de Violeta Lemo. El tercer lugar en la lista fue para Milena Salamanca, mientras que Mía Frankel se ubicó cuarta. Completando el grupo de cinco, el último elegido fue Luis González. Cada mención fue recibida con entusiasmo, tanto por el público presente en el estudio como por la audiencia que sigue el programa a través de la pantalla de Telefe.

Este grupo de artistas fue seleccionado por su desempeño durante las rondas anteriores y es considerado por Soledad como la base para formar un equipo competitivo de cara a los Shows en Vivo. Y no es para menos, la referente del folclore es la tricampeona del certamen. Con esa idea en mente, la cantante busca conformar un equipo de estrellas capaz de obtener el cuarto título.

Tras el anuncio de los cinco concursantes seleccionados por Soledad Pastorutti para avanzar a la etapa de Shows en Vivo, la atención recayó en los artistas que deberán disputar su permanencia a través del voto popular. En total, seis integrantes del Team Soledad pasaron a depender del apoyo de la audiencia para buscar un lugar en la competencia.

El pedido de Soledad a la hora de votar: "Confío en mi gente" (Prensa Telefe)

Los nominados para la votación son: Laila Speciale, Ezequiel Montagnino, Valentina Otero, Leandro Romano, Gustavo Rosales y el dúo compuesto por Mauricio Tarantola y Agustín Carletti. Estos participantes no recibieron el pase directo de la coach y, en consecuencia, afrontan una etapa decisiva en la que solo tres podrán continuar en el certamen.

Así las cosas, antes de despedirse, la coach expresó abiertamente su confianza al público a la hora de definir quiénes serían los próximos integrantes de su equipo. Según sus palabras, la elección del público adquiere un papel relevante en la composición del Team Soledad en esta nueva etapa del concurso. “Voy a confiar en el voto del público, confío en mi gente para que me ayude a conformar el equipo”, expresó la folclorista.