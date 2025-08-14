El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El llamativo ida y vuelta entre Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino

Conforme avanzan los programas, la competencia se vuelve cada vez más dura en La Voz Argentina (Telefe). En ese sentido, este miércoles, un nuevo Knockout enfrentó a dos grandes artistas, lo que provocó que los coaches tuvieran que tomar una difícil decisión. Sin embargo, ponerse de acuerdo no es tan fácil, fue así como el intercambio entre Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino dio como resultado un divertido ida y vuelta.

Todo comenzó luego de Pablo Galve y Jacqueline Medina del Team Luck Ra se presentaran sobre el escenario. El participante interpretó “La Morocha”, justo delante de la estrella del cuarteto, y la joven “Inocente” de La Delio Valdez. Así las cosas, tal como sucede luego de cada una de las performance, los coaches compartieron algunos comentarios sobre lo que hicieron los participantes y hasta su decisión por inclinarse por uno de los dos para que siga en el talent show musical.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Palavecino, quien buscó destacar a ambos jóvenes: “Jacqueline lo hizo... desde la entrada cuando agarraste la pata del micrófono, ya venía con toda esa intención de poner todas las garras. Lo mismo con Pablo, a mí me gustó, hay que ponerse en frente y decir ‘acá estoy yo’. Seguramente te ha intimidado un poco el hecho de tener al primo ahí en frente”.

El divertido intercambio entre Soledad Pastorutti y Chaqueño Palavecino

Continuando con su análisis, el cantante agregó: “Han entrado con todo, chicos. Si hay que poner un puntaje, a mí realmente me gusta lo que has hecho Pablo, pero Jacqueline estuvo... hasta las botas tiene lustradas”. Sin embargo, más allá de los elogios, se generó un momento de incertidumbre por quién se estaba inclinando. Como consecuencia, Soledad intentó aclarar las cosas y afirmó que era por la participante, pero Nico Occhiato entendió al revés. Entonces, el artista aclaró: “Jacqueline tiene un punto más”.

Feliz de haber interpretado lo que su compañero había querido decir, Pastorutti afirmó: “Es lo que yo había entendido... Yo lo conozco mucho al amigo acá”. Acto seguido, el Chaqueño sentenció: “Lo que pasa es que ellos dan más vueltas que perro para echarse y no me dejan a mí...”. Interpelada por sus palabras, la artista expresó que solo buscaba aclarar: “No malinterpretemos que esto parece un dominó que se va cayendo todo. Lo único que estaba tratando es de traducir”.

Lejos de dar por terminado el tema, el Chaqueño volvió a insistir: “No, pero la mirada de Sole hacia mí ha sido...”. Entre risas, Soledad aclaró que ella no había dicho nada, razón por la cual el conductor subrayó: “Es un matrimonio”. Entonces, Lali comentó que el Chaqueño está sensible y él afirmó: “Estoy susceptible”. Para cerrar, la Sole bromeó: “Anoche no llegó a casa y estoy enojadísima”.

Este martes, la cantante de folclore protagonizó otro impactante momento en el programa cuando robó a una joven del team Lali y la salvó de ser eliminada. Durante uno de los Knockouts, la competencia interna del certamen se intensificó: Valentina Otero enfrentó a Alan Lez. Para esta instancia, la concursante eligió interpretar “Bancate ese defecto” de Charly García, mientras su oponente optó por “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo.

La propia Espósito reconoció la dificultad de emparejar a “dos candidatos importantes”, y pese a valorar la performance de Otero como una de las más destacadas de la temporada, prefirió mantener a Lez en la competencia.

El desenlace se produjo cuando Soledad Pastorutti y su co-coach el Chaqueño Palavecino evaluaron la oportunidad de sumar a la joven a sus filas. Mientras Valentina se retiraba del estudio, prácticamente convencida de su eliminación, se activó el botón rojo en el panel de los coaches rivales. La joven artista quedó boquiabierta ante la sorpresa. Inmediatamente, recibió el abrazo de La Sole, que buscó tranquilizarla y motivarla para la siguiente fase: “Ahora es de acá para arriba”, fueron las palabras de Soledad.