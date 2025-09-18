Teleshow

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

La modelo sueca anunció en sus redes sociales con un tierno posteo que su segundo hijo será un varón

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Maxi López y Daniela Christiansson
Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan (Foto: Isntagram)

En la vida de Maxi López y Daniela Christiansson, los grandes anuncios se celebran en la intimidad, rodeados del afecto familiar y lejos del bullicio de las cámaras. Así decidieron compartir la espera y organizar una fiesta de revelación de género privada: una ocasión emotiva, pensada solo para ellos y su hija Elle, la primera en enterarse de que la familia pronto sumará un integrante más.

El misterio se develó días después, cuando Daniela lo hizo público con un mensaje lleno de emoción: “Y es un...Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”. La confirmación de que el segundo hijo de la pareja será un varón renovó la alegría y las ilusiones en el hogar.

Las imágenes compartidas cuentan el resto de la historia. La decoración, sencilla y delicada, incluyó detalles en celeste: una bolsita de tul con pequeños colgantes de carritos y piecitos, una tarjeta de agradecimiento y la pregunta tradicional sobre el género estampada en platos y cajas de regalos. Todo dispuesto bajo una luz cálida donde cada objeto parece elegido con el corazón.

La revelación del género del bebé fue un momento íntimo
Maxi y Daniela están esperando a un varón (Foto: Instagram)

En la mesa, frutas frescas y una torta decorada con fresas y arándanos invitan al festejo, mientras un topper le pone suspenso “Boy or girl?”, el nombre del futuro hermano de Elle. La postal más emotiva la protagonizan madre e hija: Daniela, vestida de tonos claros, abraza a Elle y juntas sonríen, irradiando esa felicidad tranquila y profunda de los momentos importantes en familia.

Este se trata del cuarto hijo de López, ya que es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara. Hasta el momento ninguno de los tres pequeños reaccionó a la noticia de que tendrán un hermano, sin embargo, sabe, por sus interacciones en redes, que están contentos por la llegada de un nuevo integrante en la familia.

Así, entre palabras sencillas y gestos de amor, Maxi López y Daniela Christiansson pusieron fin al misterio y compartieron la noticia con quienes los siguen: llegará un hijo varón. La pequeña Elle, protagonista involuntaria de la celebración, pronto será la hermana mayor. El círculo se amplía, la casa se llena de nuevos sueños y risas, y la historia familiar suma un capítulo luminoso y lleno de promesas.

Desde el momento que anunciaron la feliz noticia en sus redes sociales, la cuenta de Instagram de Daniela se convirtió en un diario de este segundo embarazo, el que muestra cómo avanza semana a semana junto a un balance de los pormenores, sobre todo en los primeros meses, donde el malestar y la falta de energía fueron los protagonistas.

La imagen, tomada en el dormitorio de su casa, lo resume todo. La exfigura de River Plate, vestido casual con gorra blanca, rodea con su brazo a su esposa, que luce una panza de seis meses y una sonrisa de calma. Ella sostiene el celular, captura el momento y lo comparte en redes con un mensaje claro: “6 meses. Faltan 3 meses, te estamos esperando”, seguido de corazones y la mención a su esposo.

Daniela se encuentra en el sexto mes de embarazo (Foto: Instagram)

Pero lo que para muchos parece una escena doméstica, para el exjugador argentino también anticipa una mudanza y una convivencia singular. Maxi prepara las maletas para instalarse en Argentina y comenzar las grabaciones del reality MasterChef Celebritys (Telefe). Allí compartirá largas jornadas de trabajo con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos varones, en un reencuentro profesional que promete encender las cámaras tanto en el estudio como fuera de él, ya que en el pasado tuvieron una relación tumultuosa.

