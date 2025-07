Daniela Christiansson mostró su embarazo de tres meses: “Siento que la energía vuelve”

Daniela Christiansson mostró su incipiente panza de tres meses (Foto: Instagram)

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió en sus redes sociales detalles personales sobre el avance de su embarazo y las sensaciones que experimentó en estos meses. En el mismo, reveló con sinceridad los desafíos y cambios que enfrentó desde el inicio de la gestación, acompañando sus palabras con reflexiones sobre el autocuidado y la maternidad.

“Hoy cumplí 16 semanas de embarazo. Y por primera vez en mucho tiempo… siento que la energía me vuelve de a poquito”, escribió Christiansson en su publicación, aludiendo al alivio tras un comienzo difícil.

La modelo describió el primer tramo del embarazo como un período en el que le resultó complicado conectar consigo misma: “El primer trimestre no fue nada fácil. Estaba agotada, con náuseas, y con una nena de 2 años, no tenía el tiempo ni la energía para conectarme conmigo misma”. Además, señaló que si bien quiso mantener la actividad física, muchas veces su cuerpo no acompañó: “Supe estar muy activa (claramente la vida con una toddler se vive suficientemente activa), pero no siempre tenía la energía para hacer ejercicio y moverme. Ahora siento esa energía de a poco. ¿Será que llega el famoso ‘glow’ del embarazo?”

"No fue nada fácil", la confesión de la esposa de Maxi López luego de superar los 3 meses de embarazo

En una segunda parte de su posteo, Christiansson detalló cómo buscó reencontrarse con el bienestar dedicando pequeñas rutinas de autocuidado: “Hoy, durante la siesta de Elle, me tomé este tiempo: 20 min de ejercicio prenatal, 5 min de ejercicios de Kegel, 5 min de meditación. Un momento para respirar, moverme y reenfocarme.”

La modelo también reflexionó sobre la importancia de generar y proteger esos espacios personales, así como la necesidad de adaptarse a los cambios: “Ahora que las vacaciones pasaron y mi familia se fue, me prometo guardar estos momentos preciados cada día, para mí. Un poco de deporte, comida saludable (aunque los gustos cambian), meditación diaria para conectar con las emociones, respirar, renovar la motivación. No es tan constante como quisiera, pero no importa, así es la vida!”

Durante la primera etapa de su embarazo, Christiansson optó por una variedad de comidas que incluyeron opciones tanto livianas como más contundentes. Entre los platos que eligió para el primer trimestre se pueden observar vegetales asados con arroz y hummus, pasta al pesto con albahaca, milanesa con puré, pizza de champiñones, pan casero, ensalada de tomates y huevo, y tostadas acompañadas de jugo y café. Las imágenes reflejan una dieta variada que combina vegetales, proteínas, harinas y alimentos frescos.

Daniela compartió cómo se mantiene activa durante el primer trimestre de su embarazo (Foto: Instagram)

Finalmente, Christiansson resaltó el valor del deporte y la meditación en su día a día: “El deporte me ayuda a desconectarme y uso la meditación para relajar el cuerpo. Y si llega la motivación, bienvenido sea. Si no, también. El deseo transmutará en éxito y alegría.”

De este modo, Daniela abrió una ventana a su cotidianidad durante el embarazo, compartiendo de forma honesta tanto los desafíos como las pequeñas conquistas del día a día en familia.

Esta no es la primera vez que se abre de esta manera en las redes. Con una tierna foto de madre e hija, ambas dormidas sobre un sillón, la sueca abrió su corazón: “Esta fue una parte de mi primer trimestre —he estado muy cansada y con náuseas— pero solo podía descansar durante las siestas de Elle“. Sin embargo, no dudó en aclarar que ”ha disfrutado mucho" tener la posibilidad de dormir con su hija mayor y pasar tiempo juntos.

“Hoy me siento agitada y las dos terminamos quedándonos dormidas juntas en el sofá después del almuerzo”, cerró Daniela. Además, manifestó que esos pequeños momentos compartidos en familia cobraron especial importancia en una etapa cargada de desafíos físicos. “Bendecidas”, concluyó en el mensaje, resaltando la gratitud a pesar de las incomodidades propias del embarazo.