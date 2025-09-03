Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Maxi López aprovechando el tiempo con su hija Elle

La pareja formada por Maxi López y Daniela Christiansson transita una nueva etapa de felicidad mientras esperan la llegada de su segundo hijo. Hace algunos meses, ambos anunciaron la noticia y desde ese momento las redes sociales se convirtieron en un espacio donde comparten con frecuencia imágenes y novedades sobre el embarazo. En especial, el perfil de Daniela se transformó en una suerte de diario íntimo de esta experiencia, mostrando escenas cotidianas, rutinas y reflexiones.

Desde que se hizo pública la noticia de la próxima llegada del bebé, ni López ni Christiansson revelaron el sexo, ni dieron detalles acerca del tema. Sin embargo, en las últimas horas, López llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores acerca de cómo avanza el segundo embarazo de su esposa.

Esto lo hizo con una foto desde el consultorio médico. En la imagen se la puede ver a Daniela recostada en la camilla con el médico sentado frente a la ecografía: "Control Ok. Muy bien, Daniela Christiansson“.

Maxi contó que el embarazo de Daniela avanza de la mejor manera

Minutos antes de compartir la noticia sobre el estado de la gestación, López mostró cómo pasa el tiempo con su hija Elle. En sus historias de Instagram, el exfutbolista subió un video que retrató distintos momentos de la vida cotidiana junto a la pequeña. Primero, difundió una escena en la que Elle aparece en una clase de danza, vestida con un tutú rosado, junto a otras niñas bajo la atenta mirada de la profesora. La imagen refleja un ambiente distendido y la naturalidad de la infancia, en la que la hija del matrimonio disfruta sin perder el foco en su entorno.

En otras publicaciones, se observa a la niña en diferentes actividades diarias. En una de ellas, Elle juega adentro de la casa, concentrada sobre una mesa en la que manipula piezas de colores, identificadas con la descripción “Colors & numbers”. Esa escena evidencia el impulso por el aprendizaje y la exploración, característica en los primeros años de vida, mientras la familia fomenta este tipo de experiencias educativas.

La rutina compartida incluye también salidas fuera del hogar: una fotografía muestra a Elle llevando un carrito de compras en un supermercado, demostrando autonomía bajo la supervisión de sus padres. Este tipo de imágenes contribuye a la construcción de una narrativa familiar basada en la cercanía y la participación activa en la formación de sus hijos. Además, el hecho de mostrar estas facetas refuerza el vínculo entre los protagonistas, evidenciando la manera en la que López comparte tiempo de calidad con la más pequeña mientras espera junto a Daniela la llegada del próximo integrante de la familia.

La pequeña Ella toma clases de ballet y el delantero estuvo presente (Foto: Instagram)

La espontaneidad de las escenas y la variedad de actividades ilustran no solo el crecimiento de Elle, sino también la dinámica familiar que los caracteriza en redes sociales. Así, López equilibra el relato de la espera del nuevo hijo y la evolución del embarazo con los momentos sencillos, pero significativos que conforman el día a día de la familia.

Este presente familiar puede llegar a sufrir un cambio de escenario, puesto que el nombre del exdelantero de Ríver Plate hace algunas semanas resuena como posible participante para MasterChef Celebrity, el programa de cocina que está bajo la conducción de Wanda Nara.

Según informó Santiago Riva Roy en Bondi Live, fue la propia Wanda Nara quien logró convencer a su exmarido y padre de sus tres hijos varones para sumarse al programa. El exfutbolista, radicado en Europa y a la espera de su segundo hijo con la modelo sueca, ya se encuentra en negociaciones avanzadas con el canal. En caso de concretarse pasaría más tiempo junto a sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto.