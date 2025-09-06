El desopilante diálogo íntimo entre Wanda Nara y Maxi López: “Nunca imaginé leer esto de vos”

La interacción pública entre Wanda Nara y Maxi López volvió a captar la atención de sus seguidores a través de un diálogo informal y lleno de humor en redes sociales. Este sábado, Wanda compartió con sus seguidores un extracto de un chat en el que el exfutbolista confesaba sus inusuales esfuerzos culinarios para practicar antes de comenzar en Masterchef Celebrity. “Bolu..., estoy haciendo pan casero, nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, escribía Maxi López, quien acompañó el mensaje con un emoji de una carita riéndose, revelando el tono relajado y cómplice de la conversación.

La empresaria no tardó en responder a esa ocurrencia. “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos orgullosos”, escribió, sumando un hashtag que hacía alusión al orgullo familiar. Wanda optó luego por llevar la charla a un terreno aun más distendido y aludió a viejas discusiones: “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la champion y Santa Bárbara”, propuso con sentido del humor. Los cruces continuaron con referencias tecnológicas. “Pedile al chat GPT recetas originales”, sugirió Wanda, invitando a Maxi a recurrir a la inteligencia artificial para resolver el desafío del pan casero. El exfutbolista no se quedó atrás y acompañó las bromas con una foto del horno repleto de bollos a punto de salir, sumando algo de evidencia a la conversación.

El divertido chat entre Wanda Nara y Maxi López antes de comenzar Masterchef Celebrities (Instagram)

Todos estos gestos muestran que los padres de tres hijos varones lograron transformar su relación en un vínculo de cordialidad y complicidad, alejado de viejas tensiones. Los mensajes en redes, públicos y distendidos, corroboran el clima amistoso que logran sostener incluso en asuntos cotidianos y domésticos.

En medio de este acercamiento, Wanda Nara sorprendió al anunciar la integración de Maxi López al ciclo televisivo MasterChef Celebrity, programa que ella conducirá por Telefe. “La sorpresa fue cuando mencionó el nombre de Maxi López entre los concursantes”, se informó entre la cobertura del evento. El anuncio llegó de la mano de la publicación de la lista completa de participantes, lo que generó una reacción de asombro no solo en el público sino también en la propia conductora. Mediante sus historias, Wanda compartió la reacción ante la noticia y sumó picardía en sus respuestas. El gesto de incluir a Maxi en el programa familiarizó aun más la dinámica del reality y trajo expectativas sobre los cruces que podrían darse en pantalla.

Wanda Nara confirmó que Maxi López estará en Masterchef (Video: Telefe)

La presentación oficial en el programa estuvo rodeada de suspenso y entretenimiento. MasterChef Celebrity reveló a los concursantes con una modalidad lúdica: Wanda Nara y Vero Lozano extraían números de un bolillero y abrían sobres con los nombres. En el caso de Maxi López, Wanda relató: “¿Será él? ¿Será ella? Participante número 24, otro número que me encanta, el 24. Este entró al final, significa. Él o ella. A ver, ¿quién será, Vero? Acá lo tengo”. Mientras tanto, Lozano buscaba avivar la expectativa: “Me gustaría adivinar. ¿Quién será?”. La propia Wanda manifestaba incredulidad ante la situación: “Nah, yo no puedo creerlo. ¿Esto es verdad?”. El intercambio sumaba pistas poco a poco. “Más que eso. No es que salió. Hubo intercambio de todo. Ya se los voy a develar, es un hombre. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba como en piquete, no le quería cocinar. Evidentemente, habrá aprendido a cocinar”.

El tono humorístico no faltó a lo largo de la escena. Ante la afirmación de Wanda sobre la convivencia y los congelados, Verónica Lozano preguntó: “¿Tuvieron sexo?”. Nara respondió con naturalidad: “Sí, y no nos cuidamos tres veces”. Lozano, sorprendida, arriesgó el nombre: “No me digas que es Maxi López y yo soy tu Wanda Nara. Me vuelvo loca”. Finalmente, Wanda mostró el contenido del sobre que lo confirmaba: “Maxi López por Buenos Aires, o sea, es todo una bomba. Qué va a hacer en MasterChef, qué va a hacer en mi trabajo, en mi canal”.

El anuncio generó repercusiones inmediatas en redes sociales y entre los televidentes del ciclo. Verónica Lozano aprovechó para interrogar más sobre la convivencia actual de Maxi López. “¿Va a vivir en tu departamento? ¿Va a vivir en el Chateau?”, consultó, a lo que Wanda aclaró: “No, él está muy bien. En pareja, va a ser papá, tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos, que está bárbaro que me venga a ayudar un poco en la paternidad”. El tono familiar se mantuvo incluso en el cierre del segmento, cuando Lozano preguntó si Wanda había intuído o conocido la participación de su exmarido. La conductora fue tajante: “No, hasta donde yo me quedé con él, era una persona muy cara, muy difícil de conseguir. El canal habrá hecho un esfuerzo enorme”.

La palabra de Maxi Lopez en su llegada al pais en medio del escandalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que el exfutbolista apoyó a su expareja

El resto de las preguntas giró en torno a las habilidades culinarias de Maxi López. Verónica Lozano bromeó: “Pará, pero, ¿cocina o no?, ¿o es un árbol que no cocina?. Me acuerdo de la niñera y de Mickey Mouse, eso no quiero acordarme”. Wanda reveló entonces una costumbre familiar: “Ahora que me estoy poniendo a pensar, mis hijos me cuentan que él les cocina. Y a mí me hacen quedar remal, porque yo llego retarde de grabar y capaz les pido una pizza para hacerme la copada. Y me dicen: ‘No porque Maxi nos cocina’”.

La llegada de Maxi López a MasterChef Celebrity se perfiló desde el principio como uno de los atractivos más notables de esta temporada. Santiago Riva Roy, en Bondi Live, señaló que fue Wanda Nara quien logró que su exmarido se sumara al elenco del programa. La convocatoria requirió algo más que una lista de producción; el vínculo entre ambos fue fundamental para convencerlo. Actualmente, Maxi reside en Europa y aguarda su segundo hijo junto a la modelo sueca Daniela Christiansson. Así, la incorporación de Maxi López al reality no solo enriquece la propuesta televisiva sino que evidencia, una vez más, la peculiar dinámica familiar que logra mantener con Wanda Nara y sus hijos.