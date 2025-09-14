Juli Poggio abrió las puertas del departamento a estrenar que compró: “Es de princesas”

Julieta Poggio mostró el avance de la remodelación de su departamento y compartió detalles de diseño y organización (Video: Instagram)

Juli Poggio compartió con sus seguidores el avance de su ansiado proyecto de vivienda. La exparticipante de Gran Hermano abrió las puertas de su nuevo hogar y desató la reacción de miles de usuarios, quienes siguieron de cerca la presentación de cómo avanza la construcción de su departamento. El tour viral incluyó imágenes, videos y detalles sobre el diseño, los espacios funcionales y las inspiraciones que guiaron las reformas que la artista afronta a sus 23 años.

El recorrido estuvo marcado por la emoción de la propia actriz, quien detuvo la cámara en cada ambiente para explicar el proceso y las decisiones tomadas en la decoración. La muestra generó numerosos comentarios en redes sociales y puso el foco tanto en la realización personal de la joven como en el modo en que organizó su espacio propio gracias a su trabajo y consejos recibidos.

La exparticipante de Gran Hermano presentó en redes sociales su nuevo hogar, destacando la decoración y funcionalidad de cada ambiente

La actriz presentó el sector de guardado sobre la heladera, diseñado especialmente para organizar botellas y utensilios en el ambiente más funcional de la vivienda

La imagen del antes de la cocina de Julieta Poggio

La publicación de Julieta comenzó en la cocina, un ambiente que calificó como uno de sus favoritos por responder exactamente a las expectativas depositadas. La actriz mostró el mobiliario en tonos Himalaya y blanco, con detalles dorados tanto en grifería, bacha y utensilios. El objetivo central fue aprovechar cada centímetro, incorporando sistemas de cierre suave en puertas y cajones, y compartimentos pensados para el almacenamiento. “El diseño es lo que siempre soñé, súper aesthetic y femenino”, afirmó la actriz en el reel publicado.

El contraste entre superficies blancas y detalles metálicos otorgó al lugar una impronta llamativa. La cocina, además, fue diseñada para favorecer tanto la organización de los utensilios como la visualización de vajilla y objetos decorativos, en líneas abiertas y limpias. Un punto original elegido por la artista fue la integración de un compartimiento sobre la heladera, ideado especialmente para el almacenamiento de botellas de vino.

El tour incluyó la cocina, baños, vestidor y espacios multifuncionales, con énfasis en la realización personal y el estilo aesthetic

El living del departamento, ambientado con tonos neutros y mobiliario sencillo, maximiza la entrada de luz natural

En el pasillo, la joven detuvo la marcha en el primer baño de la casa. El ambiente fue definido como “de princesas” por la propia Julieta, gracias al predominio de revestimientos blancos y el uso de grifería dorada. “Toda la grifería en detalles dorados”, detalló la artista ante su audiencia. Además, la elección de colores claros y metales dorados responde a una búsqueda de amplitud y sofisticación.

El living asoma en el tour, aunque Juli optó por reservar un recorrido más detallado para una futura publicación. En las imágenes se aprecian tonos neutros, mobiliario de líneas simples y un aprovechamiento de la luz natural procedente del ventanal principal, lo que contribuye a una sensación de apertura y calidez adaptada al estilo de vida actual.

Julieta Poggio recorrió el vestidor, uno de sus ambientes preferidos, equipado con estantes, cajones y luces LED incorporadas.

La joven artista demuestra la capacidad de organización de su nuevo vestidor, pensado para prendas, calzado y accesorios

La remodelación integra espacios que priorizan funcionalidad y diseño personalizado en cada ambiente del departamento

La verdadera “estrella” del departamento para la influencer es el flamante vestidor, resultado de una planificación orientada a la máxima capacidad de guardado y a la exhibición organizada de ropa y accesorios. Como narró la bailarina en el desarrollo del video, el vestidor fue diseñado en color madera, con luces LED incorporadas y sectores definidos para prendas de diferentes funciones. Cajones pequeños para ropa interior, compartimentos amplios para calzado y percheros completan un conjunto pensado para optimizar cada rincón del espacio. “Nunca imaginé que iba a quedar tan hermoso... Este antes y después fue mi favorito”, dijo en el video.

En sintonía con la tendencia de uso flexible de los ambientes, uno de los dormitorios fue reservado como “maquillador”. Aunque Julieta aclaró que la obra en ese sector sigue en marcha, mostró la presencia de placares integrados y estanterías específicas para cosmética y elementos de cuidado personal.

El cuarto destinado a maquillador incluye placares y estanterías para productos de belleza y cuidado personal

El segundo baño ofrece un diseño en madera y negro, combinando amplitud con elementos prácticos para el almacenamiento

El segundo baño de la unidad presenta un diseño radicalmente distinto al primero.“Este baño es súperamplio, así que queríamos aprovecharlo bien. Hicimos un diseño en madera y negro que combine con mi bacha y con mis sanitarios”, explicó la ex Gran Hermano. La elección de sanitarios color marrón, mobiliario en madera y estanterías abiertas refuerza la idea de funcionalidad, permitiendo organizar desde toallas a artículos de higiene.