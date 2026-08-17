Lluvias históricas golpean Costa Rica: nueve estaciones marcaron récords de precipitación

Nueve estaciones meteorológicas registraron el 16 de agosto más lluvioso de sus respectivos periodos de datos, según el IMN. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

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Las intensas lluvias que afectaron a Costa Rica durante el fin de semana dejaron récords históricos de precipitación en nueve estaciones meteorológicas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los registros corresponden a las precipitaciones acumuladas durante las 24 horas comprendidas entre las 7:00 a. m. del 16 de agosto y las 7:00 a. m. del 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el IMN, ocho de las estaciones que alcanzaron récords se encuentran en la Vertiente del Caribe, mientras que una está ubicada en el Pacífico Sur.

La situación evidencia la intensidad de las lluvias que se registraron principalmente en el Caribe costarricense, una de las regiones más afectadas por el paso de la onda tropical número 32.

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Entre los registros más destacados aparece la estación Roxana Pococí, en el Caribe Norte, donde se contabilizaron 263.4 milímetros de lluvia en 24 horas.

Este fue el acumulado más elevado de todos los registros incluidos en la medición.

Le siguió la estación Hidroeléctrica Horquetas, también en el Caribe Norte, con 232.0 milímetros, mientras que Earth alcanzó 218.6 milímetros.

La estación Canta Gallo registró 184.4 milímetros, seguida por Rain Forest, con 171.0 milímetros.

En Pococí Guápiles se acumularon 133.6 milímetros durante el mismo periodo.

También hubo récords en el Caribe Sur

La intensidad de las precipitaciones también quedó reflejada en dos estaciones ubicadas en el Caribe Sur.

La estación Guayabo Turrialba registró 178.0 milímetros de lluvia en 24 horas, mientras que Sitio Mata alcanzó 112.0 milímetros.

Estos datos forman parte de los registros que el IMN identificó como los mayores acumulados de lluvia registrados para un 16 de agosto en las estaciones respectivas.

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El fenómeno no se limitó exclusivamente al Caribe. La estación Fundación Neotrópica Sierpe Osa, ubicada en la región del Pacífico Sur, también aparece en el listado, con un acumulado de 134.6 milímetros.

De esta manera, la lista completa contempla nueve estaciones con récords.

Los datos preliminares del IMN muestran la magnitud de las lluvias que afectaron principalmente a la Vertiente del Caribe durante el fin de semana. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Estaciones con más de una década de datos

El IMN destacó que las estaciones que registraron estos valores cuentan, en su mayoría, con más de 10 años de información meteorológica, lo que permite establecer comparaciones históricas sobre el comportamiento de las precipitaciones.

En términos meteorológicos, alcanzar un récord significa que el volumen de lluvia registrado durante esa fecha fue el mayor acumulado para ese día dentro del periodo de datos disponible para cada estación.

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El dato adquiere especial relevancia debido a que no se trata únicamente de lluvias fuertes registradas durante unas horas, sino de acumulados que superaron los 100 milímetros en múltiples puntos.

En el caso de Roxana Pococí, el acumulado llegó a 263,4 milímetros, una cantidad que representa una carga considerable de agua sobre una zona que ya presentaba condiciones de saturación.

La información proviene de la Red de estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional, cuyos equipos permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones en diferentes regiones del país.

La saturación de los suelos aumenta el riesgo de inundaciones ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. (Foto cortesía Cruz Roja)

Lluvias aumentan el riesgo de inundaciones

Los récords de precipitación se producen en medio de una emergencia que ha golpeado especialmente a comunidades de la provincia de Limón, donde los cuerpos de emergencia han realizado evacuaciones y rescates debido a la crecida de ríos y las inundaciones.

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La saturación de los suelos representa uno de los principales factores de riesgo para las próximas horas.

Esto debido a que, cuando el terreno ya contiene una elevada cantidad de agua, una nueva ronda de precipitaciones puede generar escorrentías más rápidas y aumentar la posibilidad de desbordamientos de ríos y quebradas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene vigilancia sobre las zonas afectadas y ha advertido que las condiciones podrían complicarse nuevamente debido al ingreso de la onda tropical número 33.

La combinación entre los suelos saturados, los niveles de los ríos y la posibilidad de nuevas lluvias mantiene en alerta a las autoridades.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en distintos sectores del Caribe para atender a personas que permanecen aisladas, evacuar a quienes se encuentran en zonas de riesgo y llevar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas.

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