Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Lluvias históricas golpean Costa Rica: nueve estaciones marcaron récords de precipitación

Las precipitaciones alcanzaron acumulados superiores a 260 milímetros en algunas zonas del Caribe, mientras varias estaciones meteorológicas registraron el mayor volumen de lluvia para un 16 de agosto desde que existen datos.

Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica
Nueve estaciones meteorológicas registraron el 16 de agosto más lluvioso de sus respectivos periodos de datos, según el IMN. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Guardar

Las intensas lluvias que afectaron a Costa Rica durante el fin de semana dejaron récords históricos de precipitación en nueve estaciones meteorológicas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los registros corresponden a las precipitaciones acumuladas durante las 24 horas comprendidas entre las 7:00 a. m. del 16 de agosto y las 7:00 a. m. del 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el IMN, ocho de las estaciones que alcanzaron récords se encuentran en la Vertiente del Caribe, mientras que una está ubicada en el Pacífico Sur.

La situación evidencia la intensidad de las lluvias que se registraron principalmente en el Caribe costarricense, una de las regiones más afectadas por el paso de la onda tropical número 32.

PUBLICIDAD

Entre los registros más destacados aparece la estación Roxana Pococí, en el Caribe Norte, donde se contabilizaron 263.4 milímetros de lluvia en 24 horas.

Este fue el acumulado más elevado de todos los registros incluidos en la medición.

Le siguió la estación Hidroeléctrica Horquetas, también en el Caribe Norte, con 232.0 milímetros, mientras que Earth alcanzó 218.6 milímetros.

La estación Canta Gallo registró 184.4 milímetros, seguida por Rain Forest, con 171.0 milímetros.

En Pococí Guápiles se acumularon 133.6 milímetros durante el mismo periodo.

También hubo récords en el Caribe Sur

La intensidad de las precipitaciones también quedó reflejada en dos estaciones ubicadas en el Caribe Sur.

La estación Guayabo Turrialba registró 178.0 milímetros de lluvia en 24 horas, mientras que Sitio Mata alcanzó 112.0 milímetros.

Estos datos forman parte de los registros que el IMN identificó como los mayores acumulados de lluvia registrados para un 16 de agosto en las estaciones respectivas.

PUBLICIDAD

El fenómeno no se limitó exclusivamente al Caribe. La estación Fundación Neotrópica Sierpe Osa, ubicada en la región del Pacífico Sur, también aparece en el listado, con un acumulado de 134.6 milímetros.

De esta manera, la lista completa contempla nueve estaciones con récords.

Los datos preliminares del IMN muestran la magnitud de las lluvias que afectaron principalmente a la Vertiente del Caribe durante el fin de semana. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Los datos preliminares del IMN muestran la magnitud de las lluvias que afectaron principalmente a la Vertiente del Caribe durante el fin de semana. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Estaciones con más de una década de datos

El IMN destacó que las estaciones que registraron estos valores cuentan, en su mayoría, con más de 10 años de información meteorológica, lo que permite establecer comparaciones históricas sobre el comportamiento de las precipitaciones.

En términos meteorológicos, alcanzar un récord significa que el volumen de lluvia registrado durante esa fecha fue el mayor acumulado para ese día dentro del periodo de datos disponible para cada estación.

El dato adquiere especial relevancia debido a que no se trata únicamente de lluvias fuertes registradas durante unas horas, sino de acumulados que superaron los 100 milímetros en múltiples puntos.

En el caso de Roxana Pococí, el acumulado llegó a 263,4 milímetros, una cantidad que representa una carga considerable de agua sobre una zona que ya presentaba condiciones de saturación.

La información proviene de la Red de estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional, cuyos equipos permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones en diferentes regiones del país.

La saturación de los suelos aumenta el riesgo de inundaciones ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. (Foto cortesía Cruz Roja)
La saturación de los suelos aumenta el riesgo de inundaciones ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. (Foto cortesía Cruz Roja)

Lluvias aumentan el riesgo de inundaciones

Los récords de precipitación se producen en medio de una emergencia que ha golpeado especialmente a comunidades de la provincia de Limón, donde los cuerpos de emergencia han realizado evacuaciones y rescates debido a la crecida de ríos y las inundaciones.

La saturación de los suelos representa uno de los principales factores de riesgo para las próximas horas.

Esto debido a que, cuando el terreno ya contiene una elevada cantidad de agua, una nueva ronda de precipitaciones puede generar escorrentías más rápidas y aumentar la posibilidad de desbordamientos de ríos y quebradas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene vigilancia sobre las zonas afectadas y ha advertido que las condiciones podrían complicarse nuevamente debido al ingreso de la onda tropical número 33.

La combinación entre los suelos saturados, los niveles de los ríos y la posibilidad de nuevas lluvias mantiene en alerta a las autoridades.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en distintos sectores del Caribe para atender a personas que permanecen aisladas, evacuar a quienes se encuentran en zonas de riesgo y llevar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas.

Temas Relacionados

Costa RicalluviasIMNrécords históricos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura anuncia inversiones para modernizar Puerto Cortés y conectar las rutas comerciales de Honduras

El presidente de Honduras anunció una agenda de inversiones en infraestructura que y proyectos orientados a consolidar un corredor logístico entre las costas del Atlántico y el Pacífico

Asfura anuncia inversiones para modernizar Puerto Cortés y conectar las rutas comerciales de Honduras

Costa Rica enfrenta horas críticas por las lluvias: 73 cantones están bajo alerta y viene otra onda tropical

La provincia de Limón permanece bajo vigilancia luego de las inundaciones provocadas por las lluvias del fin de semana, con comunidades aisladas, viviendas anegadas y operaciones de rescate que se mantienen activas.

Costa Rica enfrenta horas críticas por las lluvias: 73 cantones están bajo alerta y viene otra onda tropical

Un hondureño y un venezolano intentaban viajar con pasaportes españoles falsos pero los detuvieron en Guatemala

La verificación con la Embajada de España llevó a la aprehensión de los extranjeros en el aeropuerto La Aurora cuando iban a abordar un vuelo a Bogotá

Un hondureño y un venezolano intentaban viajar con pasaportes españoles falsos pero los detuvieron en Guatemala

Guatemala iniciará el 22 de agosto la venta de gasolina regular con mezcla Etanol

La medida incorporará 10% de etanol en el combustible de mayor consumo, tras un acuerdo ministerial publicado el 5 de agosto, y buscará reducir costos, ampliar biocombustibles y actualizar una política postergada

Guatemala iniciará el 22 de agosto la venta de gasolina regular con mezcla Etanol

En Panamá capturan a 14 vinculados presuntamente a delitos financieros y blanqueo de capitales por $276 mil

En otro proceso judicial, el ciudadano conocido como “Comanche” fue extraditado desde Colombia y detenido por su supuesta relación con varios delitos

En Panamá capturan a 14 vinculados presuntamente a delitos financieros y blanqueo de capitales por $276 mil

TECNO

Luis Díaz, el único colombiano en la lista de los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27 junto a Messi y Mbappé

Luis Díaz, el único colombiano en la lista de los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27 junto a Messi y Mbappé

Wallpaper Steam para descargar: el riesgo que oculta un malware para robar la cuenta y contraseña

Los 27 mejores futbolistas de EA SPORTS FC 27: desde Messi y Haaland hasta estrellas del Real Madrid y Manchester

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

Contenido generado por IA: Google apuesta por identificarlo de forma invisible mientras Europa exige etiquetarlo

ENTRETENIMIENTO

Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

Esta es la fortuna que Hayden Panettiere acumuló durante su carrera en Hollywood

Paris Jackson se sometió a terapia electrochoques tras intentar quitarse la vida: “Había días en los que no estaba en mis cabales”

Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere

Qué es el Narcan, el medicamento encontrado en el apartamento de Hayden Panettiere tras su muerte

MUNDO

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos impulsa un bloque tecnológico para aislar al régimen de China en la carrera por la inteligencia artificial

Wall Street cerró en rojo por la tensión entre Estados Unidos e Irán y el avance del precio del petróleo

Estados Unidos prevé que Hamas comience a entregar sus armas en 30 días como primer paso para la paz en Gaza

Trump dijo que Irán no aceptará el acuerdo que Estados Unidos considera necesario para frenar su amenaza nuclear