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Hasta 1,300 maestros de educación física serán capacitados en psicomotricidad en República Dominicana

El taller del Inefi comienza este jueves 20 de agosto e incluye una fase práctica desde el 22 de septiembre en 12 Aulas de Motricidad

La capacitación en psicomotricidad y ludomotricidad busca reforzar el aprendizaje motor y cognitivo de estudiantes del sistema público con una etapa teórica, otra práctica en septiembre y apoyo de especialistas internacionales (Imagen ilustrativa)
La capacitación en psicomotricidad y ludomotricidad busca reforzar el aprendizaje motor y cognitivo de estudiantes del sistema público con una etapa teórica, otra práctica en septiembre y apoyo de especialistas internacionales (Imagen ilustrativa)
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El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunció que el curso-taller de psicomotricidad y ludomotricidad comenzará este jueves 20 de agosto y alcanzará a 1,300 maestros de educación física en República Dominicana.

El objetivo es actualizar herramientas pedagógicas para fortalecer el desarrollo motor y cognitivo de los estudiantes en escuelas de todo el país.

El programa incluye una segunda fase práctica que arrancará el 22 de septiembre en salas de psicomotricidad habilitadas para aprendizaje interactivo. Esa etapa se apoyará en una red de 12 Aulas de Motricidad distribuidas en distintos puntos del sistema público, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

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La capacitación también contempla una conferencia magistral el 15 de septiembre a cargo de Silvano Merced Len, rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” de Cuba. La actividad fue presentada como parte de un esquema de intercambio académico y cooperación internacional orientado al deporte escolar.

Formación docente y estrategia oficial

El curso-taller será impartido por el doctor Richard Almaguer y la doctora Gladys Béquer, especialistas internacionales con trayectoria en motricidad infantil, pedagogía deportiva y formación docente. El anuncio oficial señala que la iniciativa forma parte de la estrategia del Inefi de formación continua y acompañamiento a los docentes en las aulas.

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Edificio azul con detalles rojos, ventanas de persianas verdes, el logotipo de un atleta y el nombre "INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA".
La charla será el 15 de septiembre y forma parte del programa de formación para 1.300 maestros de educación física en República Dominicana. (Cortesía Inefi)

La base material de la segunda etapa surge de una iniciativa impulsada por el Inefi para crear aulas de motricidad-psicomotricidad destinadas a niños de educación inicial de tres a seis años. El proyecto fue puesto en marcha durante la gestión de Alberto Rodríguez Mella al frente de la institución.

La propuesta fue ideada e impulsada en el plano pedagógico por los profesores Jacobo Moquete Guzmán y Richard Almaguer López. Su finalidad, de acuerdo con la información oficial, es dotar a las escuelas públicas de espacios equipados para el desarrollo corporal, cognitivo, socioemocional y del equilibrio motor desde la primera infancia.

Las escuelas incluidas en la red

La red ya instalada incluye la Escuela Básica Profesora Yluminada Mejía, en Cristo Rey, Distrito Nacional; el Centro Educativo Fray Ramón Pané, en Los Jardines del Norte, Distrito Nacional; y la Escuela General Antonio Duvergé, en el sector Honduras, también en el Distrito Nacional.

El despliegue alcanza además al Centro Educativo Susana Josefina Quezada, en Jarabacoa, provincia La Vega; al Hogar Escuela Nuevos Horizontes, en el municipio Duvergé, provincia Independencia; y a la Escuela Básica José Francisco Peña Gómez, en Cambita Garabito, provincia San Cristóbal.

La lista suma el Centro Educativo Fray Antón de Montesinos, en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís; la Escuela José Emilio Ortega, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte; y el Centro Educativo Hermanos Trejo, en Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia.

Una conferencia magistral el 15 de septiembre marca el pulso del intercambio académico. Especialistas internacionales encabezan la capacitación y abren una ruta que continuará en septiembre con prácticas guiadas (Imagen ilustrativa)
Una conferencia magistral el 15 de septiembre marca el pulso del intercambio académico. Especialistas internacionales encabezan la capacitación y abren una ruta que continuará en septiembre con prácticas guiadas (Imagen ilustrativa)

Planteles nodales y apoyo regional

El programa también contempla un centro educativo de la Red Inicial Regional en Santo Domingo Este, dentro de la Zona Oriental, como parte del despliegue en planteles nodales. A eso se agrega una escuela básica de la Red de Apoyo Inicial en la región Sur-Central.

La duodécima sede identificada por la información oficial es el Centro Educativo Hermanas Mirabal, en el municipio cabecera de la provincia Azua. Sobre esa infraestructura se desarrollará la fase práctica prevista para finales de septiembre.

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