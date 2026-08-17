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Honduras recibió más de 15,500 visitantes salvadoreños durante la Semana Agostina

Más de 15,500 ciudadanos salvadoreños ingresaron a Honduras durante la denominada Semana Agostina

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, atribuyó el crecimiento del turismo desde El Salvador a las campañas de promoción y a la inversión en publicidad.
El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, atribuyó el crecimiento del turismo desde El Salvador a las campañas de promoción y a la inversión en publicidad.
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Honduras registró más de 15.500 ingresos de visitantes procedentes de El Salvador durante la Semana Agostina, informó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler. La cifra representa un aumento de 31,1% respecto del mismo período del año anterior, según datos de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional de Migración.

Para las autoridades hondureñas, el crecimiento refleja el interés de los turistas salvadoreños por los destinos del país y los resultados de las campañas de promoción realizadas en el mercado vecino.

Ehrler atribuyó parte del resultado a las inversiones destinadas a publicidad y promoción turística, con las que Honduras buscó posicionar sus distintos destinos entre los viajeros salvadoreños.

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Los principales puntos de entrada utilizados por los visitantes procedentes de El Salvador fueron El Amatillo en el departamento de Valle y El Poy en Ocotepeque. Desde esos pasos fronterizos, los turistas se desplazaron hacia distintos destinos del territorio hondureño.

La ubicación de ambas fronteras facilita el ingreso por vía terrestre desde El Salvador y las convierte en puntos clave para el movimiento de visitantes durante períodos de alta demanda turística.

El aumento registrado durante una sola semana representa un impulso para hoteles, restaurantes y comercios, además de operadores turísticos, transportistas y otros negocios vinculados con la actividad.

El ministro de Turismo estimó que la llegada de más de 15.500 salvadoreños durante la Semana Agostina representó alrededor de USD 1,2 millones en ingreso de divisas para Honduras. La cifra equivale aproximadamente a 31,9 millones de lempiras.

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Impacto turístico

El ingreso de divisas es uno de los principales indicadores utilizados para medir el impacto económico de la actividad turística, ya que el gasto de los visitantes se distribuye entre distintos sectores de la economía.

El nuevo acuerdo integra acciones coordinadas entre ambos países enfocadas en la promoción del turismo y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de servicios turísticos a lo largo del corredor cultural y natural acordado (Foto cortesía Instituto Hondureño de Turismo)
El nuevo acuerdo integra acciones coordinadas entre ambos países enfocadas en la promoción del turismo y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de servicios turísticos a lo largo del corredor cultural y natural acordado (Foto cortesía Instituto Hondureño de Turismo)

Aunque no se detalló cuánto correspondió específicamente a alojamiento, alimentación, transporte, actividades recreativas u otros servicios, las autoridades consideran que el flujo de turistas genera beneficios para distintos negocios ubicados en los destinos visitados y en las rutas utilizadas para llegar a ellos.

De acuerdo con Ehrler, una parte de los turistas salvadoreños que ingresaron durante este período se dirigió hacia destinos de la zona Caribe de Honduras.

Las playas y otros atractivos turísticos de esa región se encuentran entre los principales puntos de interés para los visitantes internacionales, especialmente durante períodos vacacionales.

El Ministerio de Turismo también desarrolló campañas para promocionar otros destinos del país con el propósito de distribuir el flujo de visitantes y mostrar una oferta turística más amplia.

La estrategia busca que los viajeros no concentren su estadía únicamente en los destinos más conocidos, sino que también consideren otras regiones y atractivos naturales, culturales e históricos de Honduras.

Honduras y la región

El crecimiento de visitantes procedentes de El Salvador es considerado por las autoridades como una señal favorable para las campañas dirigidas al mercado centroamericano.

La cercanía geográfica entre ambos países permite que una parte de los desplazamientos se realice por carretera, lo que facilita los viajes de corta duración y las estadías durante períodos festivos.

La inversión en publicidad busca incentivar a los salvadoreños a elegir Honduras como destino vacacional y aumentar el número de visitantes que ingresan por las fronteras terrestres.

Ehrler sostuvo que los resultados obtenidos durante la Semana Agostina respaldan la estrategia de promoción implementada por el Gobierno para atraer turistas del país vecino.

Más allá del número de visitantes, las autoridades hondureñas buscan que el incremento del turismo se traduzca en mayores ingresos para las empresas y comunidades que dependen de esta actividad.

Las fronteras de El Amatillo y El Poy concentraron el ingreso terrestre de turistas salvadoreños hacia Honduras durante la Semana Agostina.
Las fronteras de El Amatillo y El Poy concentraron el ingreso terrestre de turistas salvadoreños hacia Honduras durante la Semana Agostina.

Por eso, el aumento de 31,1% en la llegada de salvadoreños representa una oportunidad para el sector turístico hondureño, particularmente durante períodos de alta movilidad regional.

Ehrler agradeció a los empresarios que se involucraron en las campañas y acciones de promoción, así como a la población hondureña por recibir a los visitantes procedentes de El Salvador.

La coordinación entre autoridades y empresarios es considerada fundamental para mantener el crecimiento del flujo turístico, ya que la promoción debe estar acompañada por una oferta capaz de atender el aumento de la demanda.

Para Honduras, el mercado salvadoreño representa una oportunidad por la proximidad entre ambos países y por las facilidades que ofrece el transporte terrestre.

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