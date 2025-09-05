Teleshow

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

La productora subió al Movistar Arena para acompañar a la banda que creó, a un mes del fallecimiento de su nieta en Miami. Al borde del llanto, recordó a su hija como a la niña que tenía 7 años

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Cris Morena apareció en el recital de Erreway, después de la trágica muerte de su nieta, y recordó a Romina Yan (Video: X)

A un mes de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, Cris Morena se presentó en el escenario del Movistar Arena para acompañar a los Erreway en uno de sus shows en Buenos Aires. Allí, rodeada por sus seguidores y los de Rebelde Way, se mostró por primera vez después de la tragedia y recordó a la niña como a Romina Yan.

“Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, exclamó, entre ovaciones. ”Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias”, exclamó, con la voz quebrada por la emoción.

Luego, leyó unas palabras que tenía preparadas para la ocasión. “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”, expresó, frente a la multitud.

"Mañana es el cumpleaños de
"Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz", afirmó Cris Morena, sensibilizada

“La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra, escuchen atentos, nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse”, continuó.

“En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! ¿Estamos vivos? Por eso hay que resistir y luchar cuando nos atacan la emoción contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad. Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón", expresó. “¡Rebeldes del mundo! ¡Rebeldes del Movistar! ¿Será al fin que el corazón de todos se despertó?“, preguntó, mientras Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo se sumaban al escenario.

Abrazando a la productora y pidiendo un aplauso, el grupo comenzó a interpretar “Será de Dios”, una de sus baladas más exitosas con una significativa letra: “Dije, no voy a volver/ No voy a sentir, no voy a pensar/ Y te vi, y todo cambió/ No pude negarme a tu mirada/ Será de Dios/ Que no te pueda olvidar más/ Será de Dios/ Que sea tuya hasta el final/ Será que al fin/ Tu corazón se despertó”.

Cris Morena junto a Mila
Cris Morena junto a Mila en brazos

Hace tres semanas, luego del trágico accidente náutico del 28 de julio que se cobró la vida de su nieta, Cris Morena le dedicó afectuosas palabras a su nieto, Valentín. Durante la competencia organizada por la Asociación Civil de Propietarios de Automóviles de Competición en el autódromo de Villicum, el corredor compartió en Instagram imágenes de su participación y comentó: “Finde de Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el equipo”.

La artista le dedicó un mensaje donde manifestó: “Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos”. Además, agregó: “¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo”.

Temas Relacionados

Cris MorenaErrewayRomina YanMila Yankelevich

Últimas Noticias

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Previo al encuentro que el capitán disputó contra Venezuela, la joven mostró su talento ante un estadio Monumental totalmente colmado

Quién es Euge Quevedo, la

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”

La modelo dio detalles de su intimidad y su charla previa con José Sosa. Además, el diálogo con cada uno de sus pequeños sobre la llegada de su nuevo hermano

Cami Homs relató cuál fue

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

En SQP la esposa de Chiquito Romero habló de los malos recuerdos que tenía de la exvedette. La fuerte reacción de la panelista

Eliana Guercio le respondió a

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

Mientras se adapta a su nueva casa, y enfrenta la última etapa de la mudanza, la actriz contó las dolencias físicas que sufre

Juana Repetto relató las dificultades

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

La conductora palpitó el estreno de Masterchef con una divertida preparación en su casa. La respuesta a Mauro Icardi y la coincidencia con la China Suárez

La dulce rutina de Wanda
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video de Diego Spagnuolo

El video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel cenando juntos hace un año

Fabricando Futuro: celebraron el primer evento de un movimiento liderado por jóvenes empresarios que busca poner de moda a la industria

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Paraguay declaró feriado nacional para

Paraguay declaró feriado nacional para este viernes tras la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

TELESHOW
Quién es Euge Quevedo, la

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”