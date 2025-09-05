La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Cris Morena apareció en el recital de Erreway, después de la trágica muerte de su nieta, y recordó a Romina Yan (Video: X)

A un mes de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, Cris Morena se presentó en el escenario del Movistar Arena para acompañar a los Erreway en uno de sus shows en Buenos Aires. Allí, rodeada por sus seguidores y los de Rebelde Way, se mostró por primera vez después de la tragedia y recordó a la niña como a Romina Yan.

“Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, exclamó, entre ovaciones. ”Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias”, exclamó, con la voz quebrada por la emoción.

Luego, leyó unas palabras que tenía preparadas para la ocasión. “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”, expresó, frente a la multitud.

“La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra, escuchen atentos, nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse”, continuó.

“En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! ¿Estamos vivos? Por eso hay que resistir y luchar cuando nos atacan la emoción contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad. Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón", expresó. “¡Rebeldes del mundo! ¡Rebeldes del Movistar! ¿Será al fin que el corazón de todos se despertó?“, preguntó, mientras Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo se sumaban al escenario.

Abrazando a la productora y pidiendo un aplauso, el grupo comenzó a interpretar “Será de Dios”, una de sus baladas más exitosas con una significativa letra: “Dije, no voy a volver/ No voy a sentir, no voy a pensar/ Y te vi, y todo cambió/ No pude negarme a tu mirada/ Será de Dios/ Que no te pueda olvidar más/ Será de Dios/ Que sea tuya hasta el final/ Será que al fin/ Tu corazón se despertó”.

Hace tres semanas, luego del trágico accidente náutico del 28 de julio que se cobró la vida de su nieta, Cris Morena le dedicó afectuosas palabras a su nieto, Valentín. Durante la competencia organizada por la Asociación Civil de Propietarios de Automóviles de Competición en el autódromo de Villicum, el corredor compartió en Instagram imágenes de su participación y comentó: “Finde de Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el equipo”.

La artista le dedicó un mensaje donde manifestó: “Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos”. Además, agregó: “¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo”.