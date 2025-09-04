Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan” (Video: LAM/ América)

A la salida de su participación en el canal de streaming Olga, Gimena Accardi enfrentó los micrófonos para referirse a su separación de Nicolás Vázquez y todo lo que sucedió luego de admitir que le había sido infiel al actor, con quien estaba en pareja después de 18 años juntos.

“El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, aseguró, sobre el final de su participación en Soñé que volaba, para las cámaras de LAM y SQP (América), luego de murmurar que se encontraba “bien, acá como ven” con un tono apesadumbrado y descartaba que su salida del programa se debiera a los días de alta exposición mediática que viene teniendo.

Al ser consultada sobre una versión que dio Pepe Ochoa, sobre un joven deportista de 20 años llamado Ulises con el que la actriz estaría saliendo, ella mostró su postura: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

“Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento él me acompaña, su familia y mis amigos”, afirmó Gimena Accardi (LAM, América)

“Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”, enfatizó Gimena.

La protagonista de la obra En otras palabras también reconoció que no le sorprendió la repercusión que tuvieron sus dichos sobre su infidelidad y el descargo al aire que realizó. “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, se sinceró. Al ser consultada si le habían dolido las declaraciones de Mirtha Legrand, quien aseguró que Gimena “lo hace quedar a él como un cornudo” y luego se arrepintió de sus dichos, la actriz se desligó. “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”, expresó.

“Sabía que la repercusión iba a ser fuerte. Cerré todo. No veo nada por mi salud mental”, compartió Gimena Accardi sobre su divorcio de Nico Vázquez

“Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, resaltó, hacia el final de la nota. “En este momento me acompaña Nico, la familia de él y mis amigos”, sorprendió, contando el apoyo que recibe durante estos días. Pero cuando le consultaron sobre su cómo es su relación actual con Cande Vetrano, la pareja de Andrés Gil, quien fue vinculado sentimentalmente a ella, solo se limitó a decir un “todo bien” y se subió al auto que la esperaba para marcharse del lugar.

Un día antes Nico Vázquez, en medio de la tensas semanas que viene atravesando, recibió una grata sorpresa con la visita de Lionel Messi al Teatro Lola Membrives en donde sube a escena con la obra Rocky, basada en la clásica película de Sylvester Stallone. Bajo un gran operativo de seguridad, el astro del fútbol visitó a su amigo en un momento muy especial de su vida.

“Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”, señaló el actor, entre risas. “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario”, destacó Leo, abrazado al protagonista de la obra.