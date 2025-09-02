El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de su obra "En otras palabras"

El cierre de la gira de la obra En otras palabras en la provincia de San Juan se convirtió en el escenario de un inesperado y emotivo intercambio público entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, quienes, tras su reciente divorcio, sorprendieron a sus seguidores con mensajes de reconocimiento mutuo en redes sociales.

La interacción, que tuvo lugar en la cuenta oficial de Instagram del espectáculo, captó la atención de los fanáticos y generó una ola de reacciones. La última función de la obra, protagonizada por Gimena Accardi junto a Andrés Gil y dirigida por Nicolás Vázquez, marcó el final de un ciclo que se extendió por más de un año y medio. En ese contexto, Vázquez compartió un mensaje en el que expresó: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”. La publicación no pasó inadvertida para Accardi, quien respondió con una declaración de gratitud: “El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”.

La conversación continuó cuando Vázquez elogió el desempeño de su exesposa, afirmando: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”, acompañado de un emoji de corazón. Este intercambio, visible para todos los seguidores de la cuenta, generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes dejaron mensajes de aliento y muestras de afecto hacia la expareja. Una de las seguidoras resumió el sentimiento general al comentar: “¡Los amamos!”.

El final de la gira fue documentado en un video publicado en la cuenta de Instagram de la obra, donde se observa la despedida de los actores sobre el escenario. Gimena Accardi se dirigió al público con palabras de agradecimiento: “Es nuestro fin de gira, fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio”. En el mismo perfil, se destacó el mensaje: “Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor”, en referencia al vínculo entre los protagonistas y la audiencia.

En sus historias personales, Accardi compartió imágenes junto a Andrés Gil y el resto del elenco, acompañadas por un mensaje de despedida: “Este equipo del amor se despide esta obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos”. Añadió además: “¡Gracias por todo, equipazo! Los voy a extrañar”, reflejando la emoción del momento y el cierre de una etapa significativa para todos los involucrados.

El intercambio público entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras su separación, en el contexto del final de la obra que los unió profesionalmente, se convirtió en un gesto que no solo evidenció el respeto y la admiración mutua, sino que también movilizó a sus seguidores, quienes acompañaron el desenlace con muestras de apoyo y cariño.

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

El desenlace de la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se concretó el 21 de agosto, cuando ambos acudieron juntos a firmar los papeles de divorcio, según confirmó Paula Varela en el programa Intrusos. De este modo, la pareja puso fin a una semana marcada por la exposición mediática tras la revelación de una infidelidad por parte de Accardi, hecho que precipitó la ruptura y los ubicó en el centro de la atención pública. La noticia sobre la inminente disolución del matrimonio había sido anticipada por Yanina Latorre en SQP (América TV), quien aseguró que el proceso se desarrolló en términos pacíficos y que la división de bienes sería equitativa. Horas más tarde, Varela ratificó que el trámite ya se había completado: “Firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar. Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, detalló la periodista en el ciclo de espectáculos. Aunque la disolución legal del vínculo ya es un hecho, la repartición de los bienes aún requiere un acuerdo definitivo, dado que este procedimiento suele demandar más tiempo.

Durante el debate televisivo sobre los detalles del proceso, Marcela Tauro intervino para destacar la actitud de Vázquez: “Me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50”. En la misma línea, Varela amplió: “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”, subrayando la disposición del actor a cumplir con lo pactado y a ir más allá de lo estrictamente necesario.