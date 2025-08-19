Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Tamara Báez se animó a responder a las preguntas de sus seguidores y habló a fondo de su separación (Foto: Instagram)

Tamara Báez se encuentra en un momento de incertidumbre sentimental. Luego de ponerle punto final a su relación con Thiago Martínez y entre rumores de reconciliación con L-Gante, la influencer se encargó de negar su vuelta con el músico al asegurar que quiere estar sola para enfocarse en ella misma. En este contexto, la influencer se animó a responder a las preguntas de sus seguidores, que centraron la gran cantidad de sus preguntas en el ámbito sentimental.

“¿Ya estás en algo?“, fue una de las primeras consultas que respondió acerca del estado de su corazón y la respuesta no dejó lugar a dudas acerca de los rumores de segunda vuelta con el cantante de cumbia 420. ”Nou. No estoy para esto, tengo que aprender mucho de mí”, escribió a corazón abierto. Otra de las preguntas tuvo que ver con la casa en la que vive junto a su hija Jamaica, que estuvo en obra durante muchos meses y de la que mostró los avances. Al parecer muchos creen que L-Gante o Thiago habrían aportado dinero para las reformas, pero Tamara lo negó de manera categórica: “Mi casa es mía. Viví meses en construcción con los albañiles en casa remodelando, porque de entrada no pude hacerlo. No fue todo tan fácil”.

Hace tan solo una semana que se encuentra soltera de manera confirmada, se especuló mucho acerca de las razones y Báez no dudó en abordar las preguntas que tocaban el tema. “Tami, contá tu versión de por qué se separaron con Thiago, se los veía tan felices”, fue el mensaje que dejó uno de los internautas y la contestación dejó más interrogantes todavía. “Cambió mucho todo. Y ya no me agradaba nada. Solo eso, le deseo lo mejor, aunque lo mejor era yo, pero bueno, viste, la vida es así”, aclaró, sin dar detalles sobre qué fue lo que cambió en el vínculo para hacerlos tomar la decisión de separarse.

Esto no terminó allí, sino que siguió luego de que los seguidores quisieran saber si tras haber decidido ponerle fin a la relación, ellos quedaron en buenos términos: “Ni tan bien ni tan mal. Fue muy importante para nosotros. Pasamos muchas cosas. Solo espero que esté bien realmente. Ya no respondo más sobre él”. Después de abrir esta pequeña puerta a su intimidad cambió la temática de las preguntas y pasó a temas más triviales, como la cantidad de tatuajes que tiene, cuál le dolió más y si consumía algún tipo de droga.

“Necesito saber si te fumás uno de flores de vez en cuando para tolerar la vida y la maternidad”, fue la consulta que le dejó uno de sus seguidores y Báez, lejos de minimizar el tema, aceptó que en el pasado sí consumió, pero que hace tiempo que no lo hace más: “Muchos piensan eso. Y no. Eso ya se dejó hace rato. La onda es bancársela bien careta, con ganas y fuerza”.

Estas declaraciones de la influencer acerca de la separación con Martínez van en contra de lo que dijo Thiago durante el fin de semana. Todo comenzó cuando Tamara decidió responder al mensaje que le envió una seguidora en el medio de la noche. “Qué horror Thiago con esa toma tussi, es re soga y vividora. Aguante vos siempre Tamara”, fue lo que le envió la persona por mensaje directo de Instagram y la respuesta no tardó en llegar y dar inicio a esta guerra silenciosa. "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”, fue todo lo que puso Báez.

El joven podría haber elegido ignorarlo y dejarlo sin respuesta, sin embargo, se defendió: “Bueno, hasta que me tocó hablar y contar mi parte de esto, no lo quería hacer, pero deliran mucho sin saber nada”. Y siguió: “Acá nadie engañó a nadie, mi expareja y yo ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas, decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”.

Sin nombrarla ni a ella ni a L-Gante, contó que el video que subió el cantante de cumbia 420 en sus historias durante el fin de semana fue el causante de la ruptura. “Ella decidió ir a visitar a la persona que todos conocen y por parte mía, decidí ya no seguir con la relación. Aclaro esto porque yo no le fui infiel y ella más que nadie sabe con la clase de persona que estaba y como me manejé”, aseguró el joven en su descargo.

Para cerrar escribió: “No le deseó el mal a nadie y siempre con el mismo corazón y la misma personalidad que me conocieron. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera teniendo mil o cien mil seguidores, no me cambia mi sistema del que yo soy”. Esta misiva de Thiago no recibió respuesta por parte de la influencer, en ninguno de sus múltiples perfiles en Instagram, donde está constantemente activa.