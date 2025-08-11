Teleshow

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”

El cantante y la influencer reavivan especulaciones sobre un posible regreso luego de compartir videos y mensajes en Instagram junto a su hija Jamaica

Sol de María

Por Sol de María

L-Gante y Tamara Báez reavivan rumores de reconciliación tras compartir momentos juntos en redes sociales (Video: Instagram)

Las redes sociales funcionan cada vez más como escenario central donde se ventilan no solo noticias de la farándula, sino también los vaivenes íntimos de las relaciones personales. En este contexto, la reciente actividad de L-Gante y Tamara Báez en sus cuentas de Instagram abrió la puerta a múltiples interpretaciones sobre un posible acercamiento entre ambos. Luego de semanas marcadas por controversias judiciales, las publicaciones de ambos exponen una narrativa que oscila entre la nostalgia, los conflictos sin resolver y el rumor persistente de una reconciliación.

Desde hace meses, el cantante y la influencer protagonizan una historia pública de desencuentros, acusaciones y reproches, con la custodia y manutención de Jamaica, la hija que tienen en común, en medio del conflicto. Sin embargo, en las últimas horas decidieron compartir fragmentos de su intimidad en redes sociales, alimentando nuevas especulaciones.

Todo comenzó cuando el cantante sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de Instagram. “Unas ganas de volver con ella”, escribió, sin especificar a quién hacía alusión, y junto a una foto de las marcas en un sillón de la cola ¿de su ex? La frase funcionó como un disparador. Por el contexto y la inmediatez de las publicaciones siguientes, la mayoría de los usuarios asumieron rápidamente que era para Tamara Báez, su expareja y madre de su hija.

El cantante y la influencer
El cantante y la influencer publican mensajes y videos que alimentan especulaciones sobre un posible acercamiento

Minutos después, L-Gante subió un video donde aparece junto a su ex y su hija en un ambiente relajado. En la grabación, el cantante acaricia el pelo de Tamara, quien intenta taparse el rostro, mientras Jamaica bromea diciendo que el nombre de su mamá es Roberta, generando risas en los mayores. El cantante, lejos de evitar una situación de incomodidad, sigue el juego sobre el nombre de su ex diciendo: “¿Roberta se llama esta chica?”, en un tono distendido, intentando naturalizar el encuentro pese a la historia reciente de desencuentros.

El video se viralizó rápidamente y desplazó, al menos temporariamente, los rumores que vinculaban a L-Gante en una supuesta relación con Wanda Nara. En las horas previas, se había mostrado con la empresaria y Jamaica, lo que añadió más elementos a la intrincada vida sentimental del cantante. Los seguidores, atentos a cada movimiento, señalaron que el video junto a Tamara implicaba algo más que una simple visita formal por motivos parentales.

Por su parte, la influencer eligió subir una historia con un mensaje en clave: “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”. La frase, acompañada de una foto en la que se observa una ciudad de noche, resalta su introspección en un momento marcado por cambios personales. La publicación no incluyó referencias explícitas a L-Gante, pero la sincronía temporal y el tono reforzaron el interés de los seguidores.

Tamara Báez compartió un mensaje
Tamara Báez compartió un mensaje introspectivo en redes, aumentando el interés sobre su situación sentimental

El trasfondo de este aparente acercamiento se encuentra en un período reciente de fuertes tensiones. En los últimos meses, Tamara acusó a L-Gante de no actualizar la cuota alimentaria para Jamaica y el propio cantante respondió con críticas al representante legal de Báez, Juan Pablo Merlo. Los cruces se dieron tanto en medios como en redes sociales, incrementando la exposición del conflicto.

Mientras tanto, Tamara vivió un episodio sentimental paralelo con Thiago Martínez, relación que la propia influencer había hecho pública a través de sus redes sociales. Ambos compartieron vacaciones en Punta Cana junto a Jamaica, y hasta hace unas semanas publicaban fotos familiares. Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente en los días recientes.

La joven publicó un video titulado “somos una familia rota”, lo que encendió las alarmas sobre su estado emocional y sentimental. Poco después, tomó la decisión de borrar todas las imágenes en las que aparecía con Thiago Martínez de sus redes sociales, una acción que rápidamente fue interpretada por seguidores y medios como síntoma evidente de ruptura. Por el momento, ambos mantienen el vínculo digital, siguiéndose en redes sociales, pero la ausencia total de fotos en común y la serie de mensajes introspectivos sugieren un distanciamiento.

