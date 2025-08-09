Teleshow

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

A días de regresar de Punta Cana, la expareja de L-Gante y Thiago Martínez dejaron de mostrarse en las redes sociales y una posible separación resuena en el horizonte

Tamara Báez y su novio estarían atravesando una crisis (Video: Instagram)

Tras una postal de pura felicidad, el mundo digital de Tamara Báez y Thiago Martínez dio un giro abrupto que descolocó a miles de seguidores. La pareja, que hasta hace apenas unos días posaba sonriente en las playas de Punta Cana, regresó a Argentina, festejó el cumpleaños número 26 de Tamara y ahora se ve envuelta en el misterio de una crisis exhibida a través de cada gesto y cada omisión en sus redes sociales.

Las imágenes del paraíso quedaron atrás. De repente, Tamara hizo desaparecer toda huella de su novio en su cuenta de Instagram. No hay rastros de Thiago en las postales más recientes del viaje ni en sus perfiles alternativos. ¿Qué llevó a la tiktoker a tal decisión? La respuesta, incluso para los más atentos, no resulta sencilla. Porque, aunque las fotos juntos se esfumaron, ambos mantienen el vínculo digital: aún se siguen mutuamente.

En las historias, comienzan a asomar los indicios de una distancia que inquieta. En una foto, Tamara muestra pequeños arreglos de globos recibidos junto a su hija Jamaica, pero no revela la identidad del remitente. Luego, comparte una frase lapidaria: “Ponerte a ti como prioridad jamás será un error”. El eco de la autodefensa resuena en quienes leen entre líneas.

Como si el silencio en las publicaciones no bastara, la ex de L-Gante eligió musicalizar un íntimo momento desde su habitación con una melodía de Romeo Santos: “Será esto un sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo (…), será posible un día decirte que por fin ya no te amo”. ¿Se trata acaso de una despedida no declarada?

Las historias que comenzaron con las dudas

En el otro extremo, Thiago optó por archivar prácticamente toda su vida digital, que desapareció de golpe. Apenas se salvaron algunas postales de su auto, una selfie frente al espejo y algunos recuerdos de sus vacaciones. Entre lo poco que dejó visible, una historia sobresalió: “Siempre hay tiempo para cambiar y volver a empezar”. El mensaje fue acompañado por un emoji: un corazón envuelto en una curita. ¿Cuánto puede decir una imagen sobre la fragilidad de un vínculo?

Por si faltaran pistas, Thiago compartió una foto ambientada con una canción de Anuel: “¿Qué nos pasó… hoy día nos mantenemo’ peleando”. No son pocos los que se preguntan: ¿es una crisis profunda o una estrategia publicitaria?

Durante toda la semana, la influencer regresó a su arsenal de mensajes crípticos: emojis de corazones rotos, caritas tristes, y frases de autoayuda pululan en sus historias de Instagram. Las señales son constantes pero nunca explícitas. Ella decide no explicar con exactitud lo que la abruma y, envuelta en la madrugada del viernes, sube un video desconcertante en su cuenta principal.

La historia de Thiago

Se la ve dormida junto a Jamaica, abrazando el silencio. El sonido de fondo no es una casualidad, sino una declaración extraída de la película Lilo y Stitch que se viralizó en TikTok: “Somos una familia rota, ¿verdad?”, pregunta una voz infantil. “No, no creo… muy rota”, responde otra, como un eco que no termina de negar la tristeza.

Bajo el video, la influencer escribe: “El video más personal”. Los comentarios han sido bloqueados. Junto al texto, apenas tres emojis: una carita llorosa, un corazón, una curita. ¿Puede decirse más con menos?

La grieta entre lo público y lo íntimo quedó expuesta otra vez ese día. En sus historias, Tamara relató: “Hoy estuve todo el día full limpieza, para renovar las energías”. Y agregó: “Si mi casa está ordenada, mi cabeza un poco también”. ¿Será esa la receta para el caos emocional que la consume?

"El corazón contento", el sugestivo mensaje de Tamara (Foto: Instagram)

La gente mira, especula, pregunta. ¿Se terminó el amor o es simplemente un capítulo más en la historia digital de estos jóvenes enamorados? Solo ellos conocen la verdad. Pero el público —como tantas veces— se queda esperando una señal definitiva, mientras sigue cada cambio, cada detalle y cada ausencia como si pudiera descifrar lo que realmente sucede puertas adentro.

