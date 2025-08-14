La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

La mañana de este jueves, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores con un mensaje en sus historias de Instagram que marcó un nuevo giro en su situación sentimental. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió la influencer junto a una imagen con un filtro de ojos y boca exagerados imitando a un animal.

Su mensaje, breve pero contundente, deja entrever un momento de introspección. Tamara sumó una cita tomada de internet que profundiza su distanciamiento emocional. “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”, lanzó, antes de confesar: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”.

Tamara Báez confirmó que no está en pareja con L-Gante (Instagram)

En otro posteo, compartió la imagen de su hija Jamaica sentada en un avión y agregó una frase maternal. “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, con el emoji de dos manos en forma de corazón, dejando en claro el rumbo que tomarán sus prioridades.

Las palabras de Tamara Báez sobre su relación con L-Gante (Instagram)

Tres días antes, la noticia de la inesperada reconciliación entre Tamara Báez y L-Gante recorrió el mundo del espectáculo argentino. Después de años marcados por tensiones, cruces mediáticos y reclamos por la cuota alimentaria, las imágenes familiares publicadas en las redes encendieron las versiones de un acercamiento definitivo. La confirmación no tardó en llegar. El propio L-Gante relató que tras un mes de giras por Europa, regresó cansado y decidido a reevaluar su vida personal. “Ahora me siento rebien. Volví de Europa, donde estuve un mes haciendo muchos shows, cansado, queriendo volver a casa, y ahora que vine, acomodé un montón de cosas”, señaló el cantante en diálogo con Los Profesionales de Siempre, donde ratificó el reencuentro con Tamara y subrayó: “La familia es lo primero”.

Tamara Báez aseguró que se va a dedicar de lleno a su hija Jamaica sin L-Gante a su lado (Instagram)

El esperado retorno de la pareja no se limitó al ámbito privado. Generó olas en el espectáculo y en la agenda mediática, en especial por el rol de Wanda Nara, figura central en la reciente vida pública del cantante. La relación, que había tenido episodios compartidos en Europa y flashes mediáticos, tensó aún más la situación tras el anuncio de la reconciliación. Pero L-Gante no esquivó el tema. El cantante ofreció precisiones sobre su vínculo con Nara en una entrevista exclusiva en Mujeres Argentinas. “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, expuso sobre el final de ese vínculo durante su reciente estadía en Europa.

En una charla íntima con María Belén Ludueña, L-Gante despejó las dudas respecto a su vínculo con Wanda Nara (Mujeres Argentinas – El Trece)

Sobre las declaraciones previas en las que Wanda Nara afirmó que “se confundieron” las cosas, L-Gante explicó: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”. La decisión del cantante de cortar contacto digital también fue pública. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, precisó sobre el momento en que dejó de seguir a Nara en redes sociales.

La reacción de Tamara ante la figura de Wanda Nara también se reflejó en estos días. Consultado sobre un posible encuentro entre ambas, L-Gante respondió entre risas: “La verdad, la cara de Tamara ya dice que no”, y fue directo al afirmar que cualquier asunto relacionado con la empresaria genera molestia en Báez. “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”, respondió sin rodeos.

La confirmación pública del regreso entre el cantante y la influencer no pasó inadvertida. El propio L-Gante confesó que la decisión los tomó en el mejor momento posible. “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien”, compartió en Los Profesionales de Siempre. La publicación de un video familiar en su hogar sumó pruebas al reencuentro y aceleró la difusión de la noticia.

Fuera de los vaivenes sentimentales y la exposición mediática, L-Gante recalcó que la búsqueda de armonía y el bienestar de su hija Jamaica serán el pilar de esta nueva etapa. “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”, sintetizó para cerrar la conversación, dejando en claro que la tranquilidad familiar prima sobre cualquier otro interés.