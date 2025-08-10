Teleshow

Juana Viale deslumbró con un look masculino que atrapó las miradas en la mesa del domingo

En una nueva apuesta de estilo, la nieta de Mirtha Legrand se lució con un traje creado por Gino Bogani, en una emisión que volvió a poner al vestuario en el centro de todos los comentarios

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Juana Viale dejó atrás los vestidos y deslumbró con un blazer negro satinado y corbata, apostando por un estilo distinto y sofisticado (Almorzando con Juana - El Trece)

Elegancia, osadía y un guiño personal a la moda local, así fue la entrada de Juana Viale en una nueva emisión de Almorzando con Juana (El Trece), un ciclo donde cada fin de semana, además de las charlas y las confesiones de los invitados, la expectativa se posa sobre el vestuario de la conductora. La noticia principal fue la elección de un traje sastrero negro diseñado especialmente por Gino Bogani, con el que Juana dejó atrás los vestidos para lucir una versión moderna y audaz de sí misma. Esta apuesta diferente no solo marcó tendencia, sino que también fue celebrada por los televidentes y por quienes acompañan el programa en las redes sociales.

Fiel a su rutina, Juana se acercó al centro del estudio, se acomodó ante las cámaras y, antes del clásico saludo a su abuela y a su público, se tomó unos minutos para compartir los pormenores de su look, haciendo del vestuario un verdadero acontecimiento televisivo. “Mirenme, qué lookete maravilloso. Por primera vez, después de pedirlo y rogar: ‘Bogani, ¡vestime como un hombre!’”, exclamó Juana, irradiando humor y satisfacción por el resultado.

Luego, continuó con la descripción de su outfit. “Y acá estoy, con un traje muy hermoso. Es un blazer negro satinado, cruzado, que todavía no domino el botón al revés, con una camisa blanca de seda y una corbata del señor Bogani, auténtica de él, y un pantalón de crepe labrado”, detalló, luciendo el diseño en cada movimiento mientras giraba para mostrar cada ángulo.

El conjunto sastrero que usó
El conjunto sastrero que usó Juana para su almuerzo dominical (Instagram)

El conjunto se completó con una impecable cola alta, lograda por Juan Fojo, estilista fiel de la conductora. Cada mechón estaba peinado con precisión y elegancia, aportando el toque chic y relajado que caracteriza a Juana en cada presentación. El maquillaje, a cargo de Cris Sepúlveda, fue igualmente protagonista: el negro profundo del delineado acompañaba la intensidad del moño y realzaba el brillo en los ojos de la conductora, siempre dispuesta a innovar y a sorprender.

Pero no se trató de una excepción. En la emisión de la semana pasada, el vestuario también había acaparado la mirada de la audiencia. La presentadora deslumbró con un vestuario total-black, también de Bogani, repleto de transparencias, bordados y un detalle imponente en la espalda que no dejó indiferente a nadie. En esa oportunidad, fiel a su estilo frontal e irónico, Juana describió en vivo el modelito: “Tengo un vestido de seda con cuello a la base y vuelta de sisa bordado tipo cinta, un corsé transparente delineando la figura con nervaduras bordadas y un amplio volado transparente que le da movimiento. Chúpate esa, mandarina. Si lo entendieron, es maravilloso, pero lo que ven es lo que importa”, soltó espontáneamente, desatando las risas entre los presentes. Cerró el momento agradeciendo nuevamente a su modista y a su equipo, pilares indiscutidos de cada look.

El maquillaje y peinado complementaron
El maquillaje y peinado complementaron el audaz look de la conductora (Instagram)

Aquel día, el peinado plisado y tirante hacia atrás, ejecutado por Fojo, y el maquillaje elegante de Sepúlveda, con delineado celeste y labios en tonos neutros, completaron una apuesta que fue elogiada en redes sociales y por especialistas en moda. Juana sabe cómo utilizar cada prenda, cada peinado y cada accesorio para transmitir un mensaje. Con cada aparición, consolida su lugar como referente de estilo y vanguardia en la pantalla argentina, apostando por la autenticidad y el riesgo.

La construcción de su imagen no es al azar. Cada emisión, cada outfit, lleva la impronta personal de Juana, que ha sabido resignificar el rol de conductora, sumándole frescura y personalidad. El público responde con entusiasmo y complicidad a cada cambio de look, celebrando la forma en que une modernidad, elegancia y humor.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con JuanaLookGino Bogani

Últimas Noticias

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con temática marina y de sirenas: las fotos de un festejo inolvidable

La cantante compartió los momentos más especiales de la fiesta por los 9 años de su nena más grande. Todos los detalles

La Joaqui celebró el cumpleaños

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

A través de las redes sociales, el conductor abrió su corazón y plasmó unas tiernas palabras dirigidas a la pequeña, quien celebró sus tres años

El emotivo posteo de Darío

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Con la llegada del actor a La Cena de los Tontos en reemplazo de Mike Amigorena, el productor televisivo disfrutó de la obra y los sorprendió en camarines con unas divertidas palabras

Los desopilantes consejos de Adrián

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

A través de un video en sus redes sociales, la conductora exhibió parte de su hogar tras una jornada de fiestas de quince y rutinas familiares

Nicole Neumann mostró la intimidad

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Invitada al clásico programa de Mirtha Legrand, la cantante repasó el inesperado diagnóstico que vivió en 2024 y la ardua recuperación que le permitió volver a los escenarios

Lucía Galán habló de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza diseña un

La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña en la Provincia

Con las variaciones del dólar, el carry trade gana en riesgo pero no pierde atractivo entre los inversores

Predicen la erosión anual de 180.000 glaciares con ayuda de inteligencia artificial: las principales causas

Argentina se posicionó como el mayor exportador de maní del mundo

Alerta en la causa por el femicidio de Brenda Torres ante el hallazgo de más restos humanos

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: hay heridos y edificios colapsados cerca del epicentro

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

TELESHOW
La Joaqui celebró el cumpleaños

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con temática marina y de sirenas: las fotos de un festejo inolvidable

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”