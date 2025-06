Santiago del Azar confirmó su ruptura con Melody Luz y habló del escándalo en su casa: “Me equivoqué por amor”

Santiago del Azar confirmó su separación con Melody Luz

Melody Luz, Alex Caniggia y Santiago del Azar se encuentran en pleno ojo de la tormenta luego de la escandalosa tarde que protagonizaron el jueves. Melody se juntó a charlar con Caniggia acerca de su hija, pero las cosas no salieron como esperaban y Santiago se presentó en el domicilio, la situación se torció y terminó con la separación de la bailarina y el cocinero, quienes oficializaron su romance el 1° de mayo pasado.

En sus redes sociales, Luz subió una serie de historias en las que contaba lo que había sucedido y en una de ellas escribió: “Tengo que permitir que me espíen y me quieran tirar la puerta abajo…”. Esto dio a entender que el cocinero habría tenido una actitud violenta, sin embargo, al aire de Mujeres Argentina (El Trece) Santiago dio su versión de los hechos.

“La verdad lo que pasó fue una cagada. Yo no tengo nada para decir sobre Mel, es una hermosa mujer, creo que en su momento, cuando dije que tenía todas las virtudes que me podían llegar a enamorar, fue lo que logró. Me enamoró, me enamoré de ella y de su hija y la sigo amando”, comenzó diciendo el ex miembro del staff de El Hotel de los Famosos, donde conoció a la bailarina. Y siguió: “Se terminó, me da mucha pena, pero es así, se terminó. Ella misma me dijo ‘No estoy para bancarme ni medio’”.

Todo esto se dio luego de que Alexander subiera en sus historias una foto junto a su hija y su expareja. “No estaba al tanto, pero está bien, son una familia”, expresó del Azar sobre el encuentro de los ex. “Jamás me opondría a eso, mismo me llevó muy bien con mis exmujeres, trabajé con una hasta hace un mes, soy re pro eso. Jamás iría en contra de la relación sana entre los dos padres, que ya se separaron por algo que claramente no los pudo mantener juntos. Vene es una persona hermosa, Mel es una persona hermosa”, agregó, en referencia a la hija y a su madre.

La foto de Alex Caniggia y Melody Luz que inició rumores de reconciliación

“Yo me enamoré, muchísimo y me equivoqué por amor. Uno a veces tiene esos impulsos por amor que después se arrepiente. Yo no ejercí violencia, no soy violento“, arrancó a explicar y ante la mención de violencia comenzaron las consultas sobre lo que había pasado en el departamento de la bailarina. ”Ellos se juntaron a charlar, en la casa de Melody, cuando volví de llevar a mi hija a baile, me fui a pasear al perro, le mande un mensaje, no me respondió, la llamé y no me respondió y me agarró esa inseguridad, ese miedo de decir ‘Boludo, la pierdo, la voy a perder’“, rememoró.

Y continuó: “Pasé por enfrente de la casa, vi algo que no me gustó, fui a la casa, le toqué timbre. Creo que lo que le molestó a ella es que no tendría que haberle ido a tocar timbre y decirle qué estaban haciendo. No estuvo bien, lo podría haber charlado después, en frío. Eso de tocarle el timbre no estuvo bien, me hizo quedar como un pelotudo“. Si bien no quiso aclarar que fue lo que vio a través de la ventana, dejó en claro que eso fue lo que detonó su malestar, a pesar de que su flamante expareja le dijera que tan solo estaban tomando mate y hablando.

“Él le dijo que quería charlar con ella, yo le pregunté de qué y me contesto ‘De Vene’. Realmente no me jodía que se junten, me llevó muy bien con mis exmujeres, comparto un montón de cosas y no pasaba por ahí. Me agarró ese cagazo de enamorado, le aparecí en la casa, le toqué timbre, me cerró la puerta, le volví a tocar y después me fui. No armé berrinche, no violenté, no golpeé la puerta, no la insulté, no soy así”, dijo acerca de lo que pasó en el domicilio de Melody. Y aclaró en repetidas ocasiones que no fue violento y que los de seguridad del edificio fueron testigos de toda la situación.

La tarde no terminó allí. “Después pasó por casa y le dije ‘Boluda, sorry, no quería perderte, me enamoré de vos, de tu hija. Lo que menos quería es que se termine esta historia, que era hermosa, lo que menos quería era eso’. Teníamos muchísima piel, fue una persona que tenía mucha química, nos llevábamos muy bien, me hacía sentir muy bien, me hacía sentir yo. Hoy no hablé, ella me dijo que no quería hablar más y no le voy a escribir", cerró el chef su testimonio del día después.