La tajante decisión de Santiago del Azar con Melody Luz que confirmó la ruptura entre ambos

Melody Luz y Santiago del Azar terminaron su relación tras un período marcado por tensiones y mensajes sugestivos en redes sociales

Tras varias semanas de exposición mediática, cruces y momentos de tensión, Melody Luz volvió al centro de la escena por dejar de seguir en redes sociales a su pareja, Santiago del Azar. La decisión se dio pocas horas después de que publicara una imagen familiar junto a su expareja Alex Caniggia y su hija Venezia, acompañada de un mensaje sugestivo. El cocinero, que hasta entonces seguía en Instagram a la bailarina, decidió responder de forma similar. Así, el “unfollow” mutuo alimentó las versiones de una nueva ruptura en la vida sentimental de la bailarina.

La escena que volvió a conectar públicamente a Melody Luz con Alex Caniggia tuvo lugar este jueves 26 de junio, cuando ambos compartieron la misma fotografía en sus respectivas historias de Instagram. En ella se los ve junto a la pequeña Venezia, cuyo rostro fue cubierto por un emoji —recurso habitual que utilizan para preservar su intimidad—. Lo llamativo no fue únicamente la reunión, sino la frase que acompañó la imagen: “La familia es lo más importante, cuídenla”.

Alex Caniggia volvió al centro de la vida de Melody Luz, complicando su relación con Santiago del Azar

La respuesta de Melody fue rápida. Subió una historia que dejó abierta la interpretación: “Todo muy LAM, pero no tengo ganas de hablar”. En la misma secuencia de publicaciones, compartió una frase sobre maternidad: “Un aplauso a las mujeres que están persiguiendo sus sueños, mientras también persiguen a sus hijos”, y luego escribió: “Pase lo que pase, siempre será mi familia”, en referencia a Caniggia y su hija.

Ese mismo día, la bailarina dejó de seguir en redes sociales a Santiago del Azar, con quien mantenía una relación desde hacía pocos meses. La relación entre Melody y Santiago terminó, lo que coincide con una serie de mensajes publicados por ella, que aludían a una crisis emocional. El chef, por su parte, también dejó de seguirla.

La relación entre Melody Luz y Santiago del Azar se consolidó luego de la ruptura entre la bailarina y Alex Caniggia. Ambos se habían conocido en El Hotel de los Famosos, reality show emitido hace pocos años a través de la pantalla de Eltrece, en el que también surgió el vínculo entre Melody y el mediático. En ese entonces, si bien hubo una cercanía inicial con el cocinero, fue con Caniggia con quien Melody entabló una relación que rápidamente escaló al plano familiar con el nacimiento de su hija.

La publicación de una imagen con Alex Caniggia y su hija parece haber sido un detonante en la separación

Tras la separación de Caniggia, y luego de semanas de fuerte exposición mediática, la influencer retomó el contacto con Del Azar y comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales. Aparecieron en móviles en vivo y compartieron momentos cotidianos que buscaban mostrar estabilidad. Sin embargo, la reciente publicación junto a Alex, sumada a las señales públicas de incomodidad que expresó la bailarina, reflejan una etapa de desgaste en el nuevo vínculo sentimental con el cocinero.

En paralelo al acercamiento con Caniggia, la madre de Venezia publicó mensajes que sugerían angustia y agotamiento emocional. Entre ellos, una conversación con una amiga que le respondió “una novela, literal”, a lo que la bailarina replicó: “Mejor me río para no llorar”. Más tarde, compartió un video de Martín Cirio sobre rupturas amorosas, donde se hablaba de las expectativas frustradas que rodean a las parejas. “Yo pidiéndole señales al universo”, escribió en esa publicación, reflejando confusión y dolor.

El video que Melody Luz compartió en sus historias de Instagram (Video: Instagram)

En el video, el influencer dice: “¿Qué es esta sensación de que siempre que estás con alguien vas a terminar? Es triste saber eso. Si vas a terminar, obviamente, ¿Por qué te pones de novio? Porque vos pensás: ‘Esta vez no voy a terminar, esta vez es real, esta vez él es el indicado’. No, no vas a terminar con él. No es el indicado. Te va a terminar cagand..., vas a dejarle de gustar, algo va a pasar“.

En ese clima, la separación con Santiago del Azar parece haber sido la consecuencia directa de una suma de factores: exposición pública, tensiones no resueltas con Alex Caniggia, y una aparente incompatibilidad en la etapa que atraviesa la bailarina. Del Azar, por su parte, no hizo comentarios.