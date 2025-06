Alex Caniggia y Melody Luz se mostraron juntos por primera vez después de la separación: la foto

Alex Caniggia y Melody Luz se mostraron juntos tras la separación (Foto: Instagram)

Hace algunos meses Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de ponerle fin a su relación y concentrarse en la crianza de su hija Venezia. A pesar de haber elegido en un principio el silencio, las diferencias se apoderaron de ellos y terminaron peleando en las redes sociales por diferentes razones.

Sin embargo, las cosas parecerían haber mejorado. Después de muchas idas y vueltas se volvieron a mostrar juntos con una sencilla selfie. En esta foto se puede ver a la expareja junto a Venezia, la hija que tienen en común, con el rostro tapado con el emoji de un oso, frente a un café. “La familia es lo más importante, cuídenla”, fue todo lo que escribió el Emperador, una frase que se convirtió en un mantra en esta separación.

Además, la historia está acompañada de varios emojis de corazones y caritas felices, reforzando el clima de unión en la escena. Por otro lado, la reacción de la bailarina no tardó en llegar y en sus propias stories, con un filtro que agranda sus ojos y su boca, dejó en claro que no tiene pensado dar declaraciones acerca del encuentro.

"La familia es lo más importante", el mensaje que puso Alex en la foto con Melody (Foto: Instagram)

“Todo muy LAM, pero no tengo ganas de hablar”, fue todo lo que escribió la mujer en la historia. A esta le siguió una segunda historia que fue una captura de pantalla de una frase motivacional: “Un aplauso a las mujeres que están persiguiendo sus sueños, mientras también persiguen a sus hijos. ¡Estamos juntas en esto!“.

Cabe recordar que ella se encuentra en pareja con Santiago del Azar por lo que no se trata de una posible reconciliación, tan solo una tregua a las peleas que estaban llevando adelante en las redes. La última de estas tuvo que ver con la pequeña que tienen en común.

La tensión entre Caniggia y Luz va más allá de las infidelidades que descubrió la bailarina mientras estaba embarazada y en más de una ocasión la profesora de baile se mostró angustiada por toda la situación. “Mucho cuiden a la familia. Poco ponerlo en práctica”, fue la frase que escribió en una historia con fondo negro y letras blancas, dando inició a su historia.

Luz no quiso dar detalles de su reunión con Caniggia

A esto le siguió una selfie en primer plano de ella, con lágrimas en los ojos, sin dar explicaciones de que fue lo que se lo provocaron. Esto sucedió mientras la pequeña llegaba a su casa para estar el fin de semana con ella: “Así, con esta angustia, tengo que recibir a mi hija”, escribió en el pie de la imagen. Luego tomó una página del libro de la novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi y compartió el mensaje que le mando Caniggia a las 12:43 de la noche.

“No bastó con que Venezia quede internada”, fue lo que le mandoó el Emperador. Y la respuesta de la influencer fue por medio de las redes, dejando en claro que lo que dice su expareja ante las cámaras no es lo que verdaderamente piensa. “Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras. Para empezar, ABRIGALA cuando está CON VOS y si tiene fiebre MÍNIMO me avisas y no la medicas sin consultarle a nadie”, arranca la contestación de la modelo y no frenó allí.

Y continuó: “Y lo publicó por acá porque el muy cagón AÚN no se quiere sentar en frente mío a hablar. Así que entérate por acá”. Luego sumó la frase que se convirtió en una especie de mantra en esta nueva etapa de su vida: “No me callo más. Y menos por mi hija”.

Tras todo este descargo subió un video de la llegada de su hija al departamento que alquiló semanas atrás. Allí se puede ver la felicidad de ambas por estar juntas nuevamente y para cerrar con el tema expuso: “Acá la mala madre volviendo de trabajar. Recuerden chicas si son mamás, trabajan y ENCIMA tienen novio, son malas, putas y todo lo peor”. Hasta el momento Alexander no reaccionó en sus redes a los dichos de su expareja, pero no tuvo la costumbre de hacerlo en estos meses de lucha.Se