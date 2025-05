El chef Santiago del Azar confirmó su relación con Melody Luz tras la ruptura con Alex Caniggia: “Trato de mimarla”

Santiago del Azar confirmó su relación con Melody Luz (Video: El Trece)

Alex Caniggia y Melody Luz comenzaron su relación dentro de las paredes del El Hotel de los Famosos, el reality que estaba en la pantalla de El Trece. Sin embargo, antes de afianzar su relación con El Emperador y tener a su primera hija, tuvo un breve touch and go con Santiago del Azar, el cocinero del programa.

Pasaron cuatro años, Caniggia y Luz decidieron ponerle fin a su relación y tan solo mantener un vínculo por Venezia, la pequeña que tiene en común. A pocas semanas de esta ruptura, los rumores de romance entre la bailarina y el cocinero no tardaron en aparecer. Al aire de Mujeres Argentinas (El Trece), del Azar habló por primera vez de esta incipiente relación: “Romance no, no tengo un romance. Sí, con Melo nos estamos conociendo, en realidad nos conocimos en El Hotel hace tres años”, comenzó diciendo el cocinero.

“Ella se enamoró de Alex o tuvo una relación con Alex y después se separó”, agregó acerca de la línea de tiempo de su relación. Sobre como inició este nuevo vínculo, reveló que fue a través de las redes sociales, con un guiño 2.0 por parte de la coreógrafa: “Lo que hizo Melo fue mirarme las historias. Yo siempre veo quién me las mira y quedamos en salir a comer. La pasamos muy bien, es una hermosa mujer y nos estamos conociendo”.

Santiago agregó que, hasta el momento, no conoce a la pequeña Caniggia, pero no descartó que si la relación florece como esperan poder conocerse. Con un poco de nerviosismo respondió si estaba enamorado de Luz: “Es una hermosa mujer, creo que tiene todas las cualidades para poder enamorarme tranquilamente. La verdad es que me hace sentir cosas muy lindas”.

Como no podía ser de otra manera, le consultaron acerca de la separación con el hijo del Pájaro Caniggia, sin embargo, decidió mantenerse al margen del tema, no sin antes asegurar que no fue el tercero en discordia. “Sé que no tuve nada que ver, ellos venían mal hace rato, pero eso lo va a contar ella. No tengo ni idea”, dijo contundente.

Santiago del Azar dio más detalles de su romance con Melody Luz (Video: El Trece)

Así la cosa, detalló cuál es su rol mientras hace el duelo de su relación anterior: “Trato de cuidarla, mimarla, sacarle sonrisas y hacerla sentir bien, que es lo único que tengo ganas de hacer”. Tal vez para sorpresa de muchos, Alexander no le envió ningún tipo de mensaje ni inició un escándalo. Vale recordar que el mediático aseguró que ambos eran libres de hacer lo que quisieran en el ámbito personal.

“Me gustaría hacer muchas cosas con Melody”, fue la frase con la que terminó la primera parte de la entrevista con el chef quien, al poco tiempo, llamó en vivo al programa para dar más detalles acerca de esta relación: “Mucho del tema no tengo ganas de seguir profundizando, más que nada para recular lo que está generando y la verdad que es algo lindo”.

En el reality Melody y Santiago tuvieron un pequeño ida y vuelta, que terminó provocando su ruptura con su novia de aquel momento: “Fue en parte causante de la separación, entre otras cositas, pero bueno, a ella no le gustó mucho en su momento y me separé pocos meses después de El Hotel”.

Sobre cómo espera que sea la relación con Venezia dijo: “No sé, yo tengo dos hijos hermosos. Amo ser padre, pero ella tiene un padre, una madre y sé que son padres increíbles, así que por ese lado ni idea”. Y consultado sobre si habían “concretado” con la bailarina en el plano íntimo, fue cauto: “Imaginate que si no estoy diciendo mucho, eso no. Es una hermosa mujer, la paso muy bien, me hace muy bien, yo venía duelando una relación que había terminado hace cuatro meses y conocerla a ella fue algo muy lindo”.