Ivana Capialbi se defendió de las críticas y contó su charla con Melody Luz: “Quedé en un lugar que no merecía”

Después de que Alex Caniggia compartiera imágenes de su hija junto a Ivana Capialbi, la empresaria quedó en el centro de la tormenta al ser señalada como la nueva pareja del mediático. Como si fuera poco, Melody Luz se sumó a la discusión y lanzó indirectas hacia la supuesta nueva novia de su ex. Sin embargo, angustiada por las críticas recibidas, la joven decidió salir a hablar.

“Aquí reportándome desde el solcito, y tomando un poco de aire. Como ya dijo Melody Luz, y dije yo en la nota que di, hablamos, le pedí disculpas por el tema de las fotos, las bajé, y quedó todo bien”, comenzó diciendo Capialbi respecto de la situación que había provocado la furia de la bailarina. En ese sentido, la joven continuó relatando cómo se sentía luego del hate recibido: “No me voy a explayar mucho, con ella hablamos todo lo que teníamos que hablar y está todo más que aclarado. Siento que quedé en un lugar de mier...que no merecía y no quiero hablar de eso porque es armar más quilombo, pero con Mel ya está todo bien y tenemos la mejor. Que tengan un hermoso viernes”.

Ivana Capialbi habló de su charla con Melody Luz y aclaró su vínculo con Alex Caniggia

Sin embargo, la story de la empresaria no fue suficientes para acallar las críticas por lo que, unas horas después, Capialbi volvió a pronunciarse de forma virtual: “Chicos, reitero porque parece que no quedó claro, no estoy con Alex, solamente somos amigos”. Así las cosas, volvió a referirse a las críticas y pidió a sus seguidores que no sigan escribiéndole: “Dejen de enviarme mensajes metiendo cizaña contra Melody, el único problema fue por las fotos de la nena y eso ya fue aclarado, nada más. No traten de entender y sacar conclusiones porque les aseguro que solo saben la punta del iceberg de toda la historia. Me la estoy comiendo re contra doblada y no saben nada, buenas tardes”.

Días atrás, la joven ya había querido despegarse del escándalo, fue por eso que decidió expresarse en sus redes sociales. “Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Sólo conté cuándo y cómo nos conocimos”, enfatizó, al tiempo que escribió con ironía: “Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo”.

En un tercer punto, aclaró que jamás estaría con alguien comprometido. “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo, y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mi no me dan el lugar que me merezco (que es el primero) no me interesa”.

Ivana Capialbi se expresó luego de las críticas recibidas y habló de su charla con Melody Luz

Y para el final, el plato fuerte: “No soy ningún gato, y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas mi amor, si no, son putitas de café con leche”.

Al mismo tiempo, luego de aclarar las cosas con Ivana, Melody decidió criticar a Alex por su rol como padre. Cuando le preguntaron por qué en un principio había elegido el silencio, dijo: “Lo que pasó fue que ante cualquier cosa él siempre me decía ´no des notas, no des notas´ y yo le hacía caso. Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar, nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.

Sobre este episodio dejó en claro, en varias ocasiones, que no le molesta que tenga nueva pareja, sino que ella no sepa el nombre: “Lo que me pareció raro es que el viernes dijo estoy soltero y el sábado se va al campo con una chica, ¿cuántas chicas les vas a presentar a mi hija?. Está bien, yo ya estoy con una persona, pero estoy con una y no sabes lo que bien que se comporta con Venezia y yo no subí una foto en la cama con Santiago porque si no me iban a la yugular a mí “. Acerca del trasfondo de su enojo, aseguró: ”Es el postear y el postear en una cama, mi hija en una cama. Él conoce a Santiago, sabe quién es, sabe su nombre, sabe su cara, yo veía un ojo, una teta, a alguien agarrándole la mano a mi hija y yo decía ¿con quién esta?“.