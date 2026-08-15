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El tráfico marítimo en Ormuz se paralizó casi por completo mientras EEUU e Irán discuten por el control del estrecho

La circulación por el paso estratégico se desplomó durante los últimos días después de agresiones de Teherán contra embarcaciones y del anuncio de Washington de sostener una presión naval sin plazo definido

Un niño juega en la playa; se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 21 de mayo de 2026 (West Asia News Agency vía REUTERS)
Un niño juega en la playa; se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 21 de mayo de 2026 (West Asia News Agency vía REUTERS)
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El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo drásticamente el viernes tras nuevos ataques a embarcaciones y la advertencia de Estados Unidos sobre la capacidad de un posible bloqueo naval a Irán indefinido.

De acuerdo con un análisis de Kpler, plataforma de monitoreo marítimo, apenas dos embarcaciones transitaron el canal el viernes: un granelero ingresó a aguas iraníes y una nave de carga seca vacía se dirigía en sentido contrario. Los datos muestran que solo un buque cisterna vacío para productos petrolíferos licuados navegaba hacia el Golfo, y no se observaron envíos de crudo.

El jueves cruzaron el estrecho nueve embarcaciones y el miércoles cinco, por debajo del promedio de 12 registrado en agosto. Antes del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, más de 130 barcos atravesaban diariamente el paso estratégico, aunque algunos podrían circular con los transpondedores apagados.

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A esto se le suma la agresión del régimen de Teherán. La compañía petrolera nacional de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, informó que dos de sus navíos resultaron atacados el jueves por la noche mientras cruzaban el estrecho. El gobierno emiratí responsabilizó a Irán, que no respondió públicamente. A su vez, la petrolera estatal reportó este sábado que el viernes por la noche uno de sus buques fue atacado en Ormuz.

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que las negociaciones para renovar el acuerdo de alto el fuego de junio no han avanzado y confirmó que Irán reanudó los ataques contra buques que intenta cruzar el estrecho sin su autorización.

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Un petrolero en el ingreso al estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
Un petrolero en el ingreso al estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas estadounidenses pueden mantener el bloqueo naval en la región “indefinidamente” y explicó que la rotación de barcos garantiza la presencia constante. “La Armada de los Estados Unidos puede mantener un bloqueo de ese tipo indefinidamente porque rotaremos los barcos, como lo hemos hecho, y continuaremos haciéndolo”, declaró Hegseth durante un viaje oficial a Panamá.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó nuevas sanciones contra Irán. “Estén atentos a más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas nunca antes vistas en la historia del aislamiento económico de un país”, dijo en una entrevista televisiva.

“Además de la amenaza a la infraestructura energética de la región, la capacidad de Irán para restringir el transporte marítimo a través del estrecho es su principal arma en las negociaciones”, señaló Torbjorn Solvedt, analista principal de Medio Oriente de la consultora Verisk Maplecroft.

Los precios del crudo repuntaron levemente, con el Brent rondando los 87 dólares por barril y el West Texas Intermediate cerca de los 81 dólares, en un contexto de creciente incertidumbre por el conflicto en la vía marítima y la presión sobre los suministros globales.

En paralelo, la India registró en julio un nivel récord de dependencia del crudo ruso, mientras refinerías de Asia adquirieron petróleo estadounidense esta semana para asegurar abastecimiento futuro. Antes del estallido de la guerra, una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial transitaba por el estrecho, según datos citados por el presidente Donald Trump, quien sostiene que Estados Unidos mantiene el “control total” de la vía. El viernes, el inquilino de la Casa Blanca anunció su intención de declarar la vía marítima como territorio estadounidense: “Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro de Capacitación e Inteligencia David S. Mack en Garden City, Nueva York, EE. UU., el 14 de agosto de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro de Capacitación e Inteligencia David S. Mack en Garden City, Nueva York, EE. UU., el 14 de agosto de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Irán rechaza la postura de Washington y condiciona la reapertura del canal al levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados de Teherán. El jueves, una comisión parlamentaria iraní aprobó un plan que prohíbe el tránsito de bienes y equipos de Estados Unidos, Israel y otros países considerados “hostiles”, de acuerdo con la agencia Tasnim.

Estados Unidos levantó temporalmente el bloqueo a los puertos y buques iraníes durante junio, pero reimpuso la medida por agresiones iraníes y afectó la principal fuente de divisas de la república islámica. La Casa Blanca endureció las sanciones a Irán y a entidades acusadas de facilitar la adquisición de armas, pero, hasta el momento, la campaña de presión no logró avances significativos en el camino hacia un nuevo acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente.

Reportes sobre un ataque con drones, atribuido a los hutíes de Yemen respaldados por Irán, contra una refinería de Saudi Aramco el jueves, aumentaron la preocupación por una posible escalada del conflicto regional. Analistas internacionales advierten de riesgos de una fuerte caída del crecimiento global, con posibilidad de recesión en determinadas regiones, y señalan que el impacto podría agravarse si la guerra se prolonga.

(Con información de Reuters)

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