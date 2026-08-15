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Dos sospechosos por el triple crimen en una boca de drogas de Uruguay fueron extraditados por Argentina y quedaron detenidos

Los dos jóvenes de 18 y 19 años, que habían huido al país vecino, fueron imputados por la Justicia uruguaya y quedaron en prisión preventiva

Joven de 18 años es trasladado desde Buenos Aires y luego imputado en Uruguay tras estar vinculado a triple crimen en Uruguay (Ministerio del Interior)

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Cinco personas vestidas de negro bajaron de un auto por la noche y entraron a una casa del Cerro, un barrio del oeste de Montevideo. En el lugar funcionaba como una boca de venta de drogas y ellos comenzaron a disparar contra todos los que estaban allí. Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el ataque.

El crimen ocurrió el domingo 24 de mayo, pero esta semana hubo novedades judiciales sobre este triple asesinato. Dos coautores del crimen, un joven de 19 años y otro de 18, huyeron a Argentina después de ese episodio. Allí fueron detenidos y extraditados a Uruguay, donde la Justicia los imputó.

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La información oficial señala que fueron tareas de inteligencia y de campo que permitieron identificar a estos presuntos autores del triple crimen. El caso fue presentado a la Fiscalía, que libró las órdenes de detenciones. Luego, los investigadores confirmaron que dos de los buscados se habían fugado a Argentina, por lo que fue necesario desplegar un trabajo conjunto entre la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

Trasladaron desde Buenos Aires a autor de un triple crimen en Uruguay
Trasladaron desde Buenos Aires a autor de un triple crimen en Uruguay (Ministerio del Interior)

El joven de 18 años ya imputado fue encontrado por autoridades argentinas cuando quería salir de la ciudad de Buenos Aires con destino a Uruguay. El miércoles fue trasladado a Montevideo y se lo puso a disposición de la Justicia.

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El joven fue imputado y enviado a prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación, por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice. Para las siguientes horas estaba previsto el ingreso a Uruguay del otro joven, que también fue detenido en la capital Argentina.

Uno de los imputados por el triple crimen en el Cerro que fue detenido en Argentina (Ministerio del Interior)
Uno de los imputados por el triple crimen en el Cerro que fue detenido en Argentina (Ministerio del Interior)

El joven de 19 años fue imputado este viernes, informó el Ministerio del Interior. En su caso, fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por concurso en calidad de autor y como medida cautelar se le envió a prisión preventiva hasta el 30 de diciembre.

El triple crimen en la boca de drogas

Los hombres que llegaron a la boca de drogas una noche de domingo dispararon al menos 50 veces. Las víctimas mortales fueron una mujer de 35 años, que tenía cinco antecedentes penales; un joven de 29 años, con cuatro antecedentes; y otro joven de 23 años, que no tenía antecedentes. En primera instancia, todo apuntó á una conflicto entre bandas criminales.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Uno de los cuerpos apareció en el living, otro en una pieza contigua a la vivienda y una tercera persona aparece herida de bala afuera. Las otras víctimas estaban en un dormitorio. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con un hombre herido en las piernas, que le alcanza a decir que adentro estaban todos muertos.

Estaba previsto que esa vivienda se allanara al día siguiente del triple crimen, como finalmente sucedió.

La boca del Ricardito

Esta boca de drogas pertenecía a Ricardo Cárceres Correa, conocido como Ricardito, un conocido delincuente uruguayo. A fines de julio, en una audiencia judicial, lo reconoció y mirando a los periodistas, dijo: “Yo no tengo nada que ver con ese triple homicidio. La gente que estaba en esa boca es mía y eran personas inocentes”.

“Yo no soy un asesino, pero sí soy un traficante”, dijo también en esa instancia, según lo relatado por el medio uruguayo. Pero más allá de su comentario, Cáceres también es investigado por homicidios.

Su abogada, Leticia Latorre, dijo esa vez que Ricardito controlaba bocas de manera telemática. “Él se dedica a trabajar, a la plata. No se dedica a matar. Son las palabras que él desarrolla de esta situación”, señaló, a la salida de esa audiencia judicial.

Ricardito, el narco uruguayo que manejaba drogas desde la cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)
Ricardito, el narco uruguayo que manejaba drogas desde la cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)

La boca de drogas en la que ocurrió el triple crimen fue allanada al día siguiente y se detuvo a su pareja. Ella era la encargada de comunicar al cabecilla de la banda con los demás integrantes de la organización. También recolectaba y administraba parte del dinero. Tenía un vehículo a su disposición, que usaba para recorrer bocas, reunirse con encargados y levantar efectivo.

La incautación de celulares permitió obtener información sobre el modus operandi de Cáceres y confirmó que seguía operando cómo el líder de un grupo criminal estando en la cárcel. Después de este triple crimen, fue trasladado a una unidad de máxima seguridad.

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