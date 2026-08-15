Cristian Romero fue anunciado oficialmente por el Atlético de Madrid luego de su ciclo como capitán del Tottenham

Cuti Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid (atleticodemadrid.com)

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Cristian Cuti Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. El defensor argentino cerró su etapa como capitán en el Tottenham de la Premier League para desembarcar en el equipo dirigido por Diego Simeone. La noticia se dio a conocer pocas horas después que el cordobés hiciera pública su despedida del club londinense.

“¡Bienvenido, Cristian ‘Cuti’ Romero! Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031″, escribió el colchonero en su cuenta de X.

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La llegada de Romero a España se confirmó tras una serie de negociaciones que coincidieron con su periodo de descanso posterior a la participación en la Copa del Mundo. El defensor de 28 años apenas arribó al Atlético que tendrá por delante el inminente debut de La Liga ante el Málaga el 19 de agosto.

El contrato firmado por el argentino se extiende hasta 2031 y la operación se cerró en 46 millones USD, incluidas variables. De esta manera Romero llega a su tercera gran liga europea tras sus pasos por la Serie A italiana y la Premier League.

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“Experimentado central diestro de 28 años de edad, se trata de un futbolista muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego”, manifestó el club español en su comunicado oficial.

Durante las últimas cinco temporadas, el Cuti defendió la camiseta del Tottenham, club con el que vivió una campaña difícil que llevó al equipo a pelear por evitar el descenso. En ese contexto, el defensor tomó la decisión de buscar nuevos desafíos en España.

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El Cuti Romero pasó con éxito la revisión médica con Atlético de Madrid (atleticodemadrid.com)

En su mensaje de despedida, el argentino compartió: “Hoy me despido de un lugar que fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”. Con estas palabras, Romero cerró el capítulo londinense para dar paso a una nueva etapa en Madrid.

La llegada de Romero supone el reencuentro con compatriotas como Nicolás González, mientras se mantiene abierta la posibilidad de que Julián Álvarez abandone el club. En paralelo, Nahuel Molina firmó recientemente con la Roma y Thiago Almada regresó a Argentina para sumarse a River Plate.

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La transferencia puso fin a semanas de especulación. Desde julio, la salida de Romero del Tottenham era vista como un hecho consumado. El nombre del defensor sonó con fuerza en la órbita del Inter de Milán y el FC Barcelona, pero fue el Atlético quien finalmente concretó el fichaje.

El propio jugador había manifestado su interés en llegar a La Liga: “Me encantaría jugar en La Liga”, una frase citada por el diario Marca. Este deseo personal fue clave para inclinar la balanza a favor del conjunto madrileño, que ya lo había tenido en la mira la temporada anterior, aunque entonces las diferencias económicas impidieron la operación.

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Romero inició su carrera profesional en Belgrano (2016-2018), para luego pasar por Genoa, Juventus y Atalanta antes de arribar a la Premier League con una cifra récord para el club de Bérgamo: 57 millones de dólares más bonificaciones. Su trayectoria en Inglaterra estuvo marcada por momentos de tensión con la afición, especialmente tras una lesión de rodilla que lo obligó a recuperarse en Argentina, lo que generó cierto distanciamiento con la hinchada de los Spurs.

El entrenador Roberto De Zerbi defendió públicamente al jugador durante ese período difícil, afirmando: “Siempre ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. Entiendo la frustración de los aficionados, pero él siempre ha sido justo conmigo”, según publicó Sportmediaset.

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La actuación de Romero en el Mundial 2026 robusteció su cotización: el defensor argentino alcanzó una efectividad de pase superior al 91%, un dato que replicó también en su última temporada en la Premier League, de acuerdo con Sportmediaset. En total, disputó 32 partidos en la campaña reciente, con seis goles y cuatro asistencias. En su palmarés reciente se destaca la Europa League obtenida con el Tottenham en 2025.

El Atlético de Madrid, con Simeone a la cabeza, suma así a un defensor de jerarquía internacional, con experiencia en las principales ligas del continente y que llega tras una etapa exigente en Inglaterra. El club español espera que la solidez y liderazgo del Cuti Romero sean claves para afrontar los retos de la temporada y fortalecer la defensa que ya lo ubicaba como prioridad desde la campaña anterior.

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EL COMUNICADO DEL ATLÉTICO DE MADRID SOBRE EL FICHAJE DEL CUTI ROMERO:

El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.

Experimentado central diestro de 28 años de edad, se trata de un futbolista muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego.

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Nacido el 27 de abril de 1998 en Córdoba (Argentina), Cristian Romero arrancó su carrera profesional en Club Atlético Belgrano, con cuyo primer equipo debutó en agosto de 2016. Allí permaneció dos temporadas, antes de dar el salto a Europa para enrolarse en el Genoa italiano. Tras un notable estreno en el ‘calcio’ fichó por la Juventus en verano de 2019, si bien bajo contrato con la entidad ‘bianconera’ enlazó sendas cesiones primero al propio Genoa (2019/20), después a la Atalanta (2020/21) -con cuya camiseta fue nombrado mejor defensor de la Serie A- y finalmente, al Tottenham Hotspur (2021/22).

El conjunto inglés se hizo definitivamente con sus servicios a la conclusión de su cesión, lo que le llevó a vestir la elástica de los Spurs otros cuatro años más. En total, cinco campañas en Londres a lo largo de las cuales jugó 156 partidos, marcó 13 goles, brindó 7 asistencias y conquistó la UEFA Europa League 2024/25. Un torneo en el cual Cristian Romero fue elegido mejor futbolista tanto de la competición como de la final y que supuso el primer título europeo conseguido por el Tottenham desde hacía 31 años.

Internacional en 58 ocasiones con la selección absoluta argentina, debutó con la misma en junio de 2021 y en ninguna de las competiciones que ha disputado hasta la fecha con la albiceleste ha bajado jamás del segundo lugar del podio. Así, fue pieza clave en la consecución de la Finalissima y del Mundial de 2022, de la Copa América de 2021 y de 2024 y en el reciente subcampeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nuestro nuevo futbolista superó el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de dirigirse a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano, donde rubricó su contrato con nuestra entidad.

¡Bienvenido, ‘Cuti’ Romero!