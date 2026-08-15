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Thiago Tirante enfrenta a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

El platense, que atraviesa su mejor temporada en el circuito y viene de superar una batalla de casi tres horas en el debut, intentará dar el batacazo ante el serbio, número 5 del mundo y tres veces campeón del torneo. También se presentarán Tomás Etcheverry y Mariano Navone

Thiago Tirante atraviesa la mejor temporada de su carrera (Crédito: Reuters)
Thiago Tirante atraviesa la mejor temporada de su carrera (Crédito: Reuters)
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El tenis argentino tendrá este sábado una jornada especial en el Masters 1000 de Cincinnati. Thiago Tirante enfrentará nada menos que a Novak Djokovic, actual número 5 del mundo, en busca del pasaje a la tercera ronda. También se presentarán Mariano Navone y Tomás Etcheverry.

La acción comenzará a las 11 de la mañana en Ohio, las 12 del mediodía de la Argentina. Tirante y Djokovic se medirán en el segundo turno del P&G Stadium, mientras que Navone se cruzará con el belga Alexander Blockx en el tercer turno de la Champions’ Court. Etcheverry se verá las caras con el francés Terence Atmane en el cuarto turno del Court 9.

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Todos los partidos del Masters 1000 de Cincinnati pueden seguirse en vivo por ESPN y Disney+.

Thiago Tirante vs. Novak Djokovic

El platense, que recientemente se metió en el Top 50 del ranking mundial por primera vez en su carrera, irá por el batacazo tras haber protagonizado una batalla de casi tres horas contra el británico Jan Choinski (77°), a quien derrotó por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4).

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Fue un partido dramático, en el que el argentino logró imponerse tras remontar situaciones complicadas y mantenerse firme hasta el último punto.

Ahora tendrá un examen mucho más exigente. Djokovic ganó el Masters 1000 de Cincinnati en tres oportunidades: 2018, 2020 y 2023, y vuelve a disputar el torneo después de tres años de ausencia. Tras las bajas de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes se recuperan de distintas lesiones, la leyenda serbia es la gran atracción en el Lindner Family Tennis Center, en Ohio.

Novak Djokovic tiene un récord 60-7 contra los argentinos. Juan Martín del Potro fue el último que logró vencerlo (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Novak Djokovic tiene un récord 60-7 contra los argentinos. Juan Martín del Potro fue el último que logró vencerlo (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Tirante, que tendrá su primer cruce ante Nole, llega con confianza después de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Montreal, donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo.

Será el primer enfrentamiento de Djokovic con un argentino desde el Masters 1000 de Miami, en marzo de 2025, cuando superó a Camilo Ugo Carabelli en sets corridos por la tercera ronda del certamen.

El serbio suma 60 triunfos y 7 derrotas en su historial de enfrentamientos con tenistas argentinos. Juan Martín del Potro lo superó cuatro veces; Guillermo Coria lo hizo en dos ocasiones y David Nalbandian en una.

Djokovic arrastra 22 victorias consecutivas ante los albicelestes desde su caída ante Del Potro en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Mariano Navone vs. Alexander Blockx

El de 9 de Julio, actual número 44 del ranking, viene de derrotar al también belga Raphael Collignon (38°) por 6-3 y 7-6 (3) en su debut.

Blockx, de 21 años y actual 32° en la clasificación de varones, llegó al cuadro principal desde la clasificación y es uno de los representantes más destacados de la nueva generación.

Será un duelo entre dos jugadores que buscan consolidarse en la élite, con el pase a la tercera ronda como recompensa.

Tomás Etcheverry vs. Terence Atmane

El platense, número 31 del ranking ATP, atraviesa una temporada con altibajos tras haber obtenido, en febrero de este año, el primer título de su carrera con la conquista del ATP 500 de Río. En las últimas semanas Inició la gira de cemento con dos derrotas en sus respectivos debuts en el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Montreal.

Etcheverry buscará enderezar el rumbo ante Atmane (45°), a quien ya superó en dos ocasiones durante la presente temporada: lo hizo en el Masters 1000 de Montecarlo y ATP 500 de Hamburgo, ambas sobre polvo de ladrillo.

Tomás Etcheverry necesita encontrar regularidad (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)
Tomás Etcheverry necesita encontrar regularidad (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Un viernes perfecto para los argentinos

La jornada de ayer terminó con tres triunfos argentinos. Sebastián Báez (53°) derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (138°) por 1-6, 6-3 y 6-4, mientras que Juan Manuel Cerúndolo (51°) superó al estonio Mark Lajal (159°) por 6-4 y 6-4. También avanzó Marco Trungelliti (91°), quien ingresó al cuadro principal tras superar la clasificación y venció al serbio Hamad Medjedovic (73°) por 7-5 y 7-6 (2). Fue el primer éxito del santiagueño, de 36 años, en un Masters 1000.

El último en presentarse en Cincinnati será Francisco Cerúndolo (25°): lo hará frente al portugués Nuno Borges (47°) en un duelo previsto para el próximo lunes.

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