El fuerte descargo de Ivana Capialbi por las especulaciones sobre su relación con Alex Caniggia

Ivana Capialbi salió a cruzar los rumores que la rodean y no dejó espacio para dudas. La joven de 29 años, quien está en el foco mediático debido a su cercanía con Alex Caniggia, decidió dirigirse a sus seguidores: “Quiero aclarar esto porque tengo el teléfono reventado de mensajes”, dijo sin eufemismos. En sus palabras, que publicó en sus historias de Instagram, afirmó que no tener nada contra Melody Luz, expareja de Alex, y se desligó de cualquier pelea entre mujeres. En sus palabras, “No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada que decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”.

Con estas declaraciones, Ivana quiere desarmar las especulaciones sobre el inicio de su relación con Caniggia. Según publicó la joven, conoció al mediático en 2020 a través de una acción publicitaria para su marca, y no en un contexto romántico. “Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Sólo conté cuándo y cómo nos conocimos”, enfatizó, al tiempo que escribió con ironía: “Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo”.

En un tercer punto, aclaró que jamás estaría con alguien comprometido. “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo, y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mi no ma dan el lugar que me merezco (que es el primero) no me interesa”.

Y para el final, el plato fuerte: “No soy ningún gato, y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas mi amor, si no, son putitas de café con leche”.

<b>La aparición de Ivana</b>

Alex Caniggia y Melody Luz formaron una pareja mediática luego de conocerse en el reality “El Hotel de los Famosos” en 2022. Su relación, que trajo al mundo a su hija Venezia un año después, terminó en abril. Luz rápidamente encontró un nuevo amor en Santiago del Azar, chef del mismo reality, lo que desató rumores sobre la secuencia de estos eventos. Por su parte, Caniggia comenzó a aparecer en público junto a Ivana, incluyéndola en momentos con su hija, a pesar de que los padres habían optado por no mostrar a Venezia en redes.

La relación entre Ivana y Alex, que ha captado la atención de los medios, marca un nuevo capítulo en la vida del Emperador, un alias mediático que caracteriza a Alexander. Ivana Magalí Capialbi, empresaria y amante del lujo, encaja perfectamente en su estilo de vida, caracterizado por marcas de alta gama y opulencia.

A través de diversas publicaciones, Alex ha presentado a Ivana de forma pública, para sorpresa de sus seguidores. La joven, que compartió detalles previamente desconocidos sobre su vida y su historia con Caniggia en sus redes, aprovechó para despejar más rumores refiriéndose a su pasado y afirmando: “¡Yo también estuve en ese lugar y es horrible!”

Las fotos en redes de Ivana son testimonio de su pasión por la moda, proporcionando un vistazo a sus adquisiciones de lujo como carteras de Hermès, Chanel y Louis Vuitton, así como relojes y joyas destacadas. Su contenido revela un estilo elegante que encaja con el perfil extravagante de Caniggia.

Más allá del espectáculo, Ivana dirige un emprendimiento centrado en la decoración inspirada en símbolos de riqueza, que incluye cuadros con billetes y objetos bañados en motivos de lujo. Esto refuerza aún más la idea de una pareja que se alimenta del poder simbólico que los objetos de lujo representan, proyectando una visión común de ambición y éxito.