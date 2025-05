La polémica decisión que tomó Daniel Guzmán Jr., el mexicano relacionado a Wanda Nara tras la reconciliación con L-Gante

Daniel Guzmán Jr. negó cualquier vínculo romántico tras la publicación de un "te amo" a Wanda Nara en Instagram

Apenas días después de que Wanda Nara y L-Gante decidieran mostrarse juntos nuevamente tras una breve separación, el nombre de Daniel Guzmán Jr., futbolista mexicano con paso por clubes de su país y vínculos recientes con la empresaria, irrumpió en escena con una acción que llamó la atención. El deportista compartió una imagen desde el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, en Guadalajara, acompañada de un mensaje breve pero elocuente: “Nos fuimos”, junto a dos emojis de banderas argentinas. Esta publicación, que apareció en sus historias de Instagram, fue interpretada como una reacción directa a la reconciliación de la pareja.

La decisión de Guzmán Jr. de viajar a la Argentina generó especulaciones inmediatas. La coincidencia entre su publicación en el aeropuerto y las fotos difundidas por L-Gante con Wanda Nara no pasó desapercibida. Aparentemente, el jugador sigue de cerca la vida sentimental de la conductora. La llegada del delantero al país se da en un contexto particularmente sensible, justo cuando la figura de Wanda Nara volvía a vincularse públicamente con el cantante de cumbia 420.

El futbolista mexicano compartió un mensaje desde Guadalajara que generó sospechas sobre sus motivos para viajar

El pasado miércoles 30 de abril, en comunicación con el ciclo Intrusos (América TV), el deportista aportó contexto y bajó el tono a las interpretaciones que circulaban. “Tengo varios amigos argentinos que me han mandado (mensajes) estos días y estoy al pendiente”, comentó ante los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Su intención fue desligar cualquier gesto romántico o pasional en relación a Wanda Nara.

Durante esa entrevista televisiva, aclaró que la relación que mantiene con Nara es, según sus propias palabras, de simple amistad: “Wanda es mi amiga, nada más. No sé por qué hicieron tanto revuelo a un comentario”. Esa referencia tiene que ver con una expresión particular que encendió las especulaciones: Guzmán Jr. le había comentado un “te amo” en una publicación de la conductora en Instagram.

"Wanda es una mujer muy guapa, pero solo somos amigos", declaró Guzmán Jr. en una entrevista reciente con Intrusos (Video: Intrusos, América TV)

Si bien en su descargo intentó desdramatizar ese mensaje, diciendo que era una muestra de simpatía como tantas otras en redes sociales, la frase quedó asociada al breve momento en el que Wanda y L-Gante estaban distanciados. “No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero por redes platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”, agregó el delantero.

A pesar de intentar minimizar el hecho, el futbolista admitió que tuvo llamadas por WhatsApp con Wanda, aunque remarcó que no fueron conversaciones de tono romántico o comprometedor. “Hoy la veo como amiga y me cae bien. Es una mujer muy guapa”, explicó. Ante la consulta directa sobre si estaría dispuesto a iniciar una relación con ella, dejó abierta una posibilidad futura: “Tengo que conocerla un poco más”.

El futbolista admitió haber hecho videollamadas con Wanda pero aclaró que fueron solo charlas amistosas

“No te sabría decir, hoy por hoy es mi amiga, me cae muy bien, es una mujer muy guapa”, continuó explicando, dejando la puerta abierta para el futuro. “Hicimos videollamada, pero nada del otro mundo, lo que hacen los amigos”, contó al pasar confirmando que durante el viaje a Brasil de la empresaria era él del otro lado del teléfono.

Cabe recordar que estas especulaciones de romance comenzaron días después de la separación de Wanda con L-Gante, por lo que le consultaron si en algún momento coincidió con el cantante de cumbia 420: “No. Siempre fue una buena amistad y he respetado. No es que estando en una relación, yo hablaba con ella o con él, siempre nos hemos llevado muy bien y con respeto, nos saludábamos”.

“Tengo planes de ir para Argentina, tengo cosas pendientes, un amigo argentino que es representante y estoy en eso. De paseo y para cerrar unos temas de trabajo”, había anticipado el deportista sobre la posibilidad de venir de visita al país para conocer, no solo los paisajes que tiene el territorio nacional, sino para finalmente verse cara a cara con Nara. “Coincidió, pero ya estaba planeado el viaje”, fue todo lo que dijo sobre la posibilidad de acelerar todo para conocerla.