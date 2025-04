La contundente decisión que tomaron Wanda Nara y L-Gante luego de romper su relación

La decisión de L-Gante y Wanda Nara luego de su ruptura

Después de viajar por el mundo, atravesar momentos difíciles, y de varias idas y vueltas, Wanda Nara y L-Gante pusieron punto final a su relación. En ese contexto, ambos dieron su versión de la historia explicando los motivos que los llevaron a distanciarse. Sin embargo, lo que parecía una ruptura en buenos términos cambió luego de que la conductora y el cantante tomaran una contundente decisión sobre su vínculo.

Después de comunicar su ruptura, la figura de Bake Off Famosos (Telefe) y el referente del RKT siguieron una de las modalidades más actuales de este mundo 2.0. Como reflejo de su separación, y con la intención de dejar en claro el fin de su vínculo, ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

Wanda Nara dejó de seguir a L-Gante en Instagram (Instagram)

Esta no es la primera vez que la pareja toma esta determinación a lo largo de su vínculo. A principios de marzo, L-Gante había repetido esta situación luego de las escandalosas fotos que había compartido Wanda Nara por accidente.

En aquel entonces, el joven abocaba sus esfuerzos en su recuperación luego de operarse la clavícula. Además, la pareja buscaba frenar los rumores de crisis y distanciamiento que circulaban en el mundo del espectáculo. Y si bien parecía que habían recompuesto su vínculo, todo empeoró cuando la conductora publicó por error selfies íntimas y capturas de la China Suárez y Mauro Icardi.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en redes sociales (Instagram)

Cansado por el desgaste de la relación, o por el distanciamiento que se había generado entre ambos, Elian Ángel Valenzuela decidió dejar de seguir en Instagram a Wanda Nara.

Ahora, la primera en hablar sobre el final de su vínculo fue Nara, quien expresó su cariño por el joven a pesar de su ruptura. “Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”, explicó al referirse a su relación con el artista en diálogo con LAM (América).

El cruce en vivo entre L-Gante y Wanda Nara luego de la separacion

A pesar de que ella fue quien tomó la decisión de poner fin a su historia de amor, dejó en claro que no se alejará de él: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, expresó con una calma que sorprendió a quienes esperaban una declaración más tajante. “Cuando él vio al médico, yo estaba ahí. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título”, sostuvo Wanda.

Si bien ella fue cuidadosa al hablar de las razones detrás de la ruptura, en los medios ya se especulaba sobre algunos de los factores que habrían influido en su decisión. Según reveló Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), el fin de la relación estaría relacionado con un episodio de infidelidad por parte de L-Gante. “A ella le llega una foto de él, la noche anterior, chapando con otra mina”, afirmó, revelando que Wanda no reaccionó con celos ante la situación, sino que optó por ponerle un ultimátum al cantante: “o haces un tratamiento o no va más”.

Por su parte, L-Gante dio su versión de la historia. “Estoy bien, enfocado y tratando eso que me diagnosticaron los médicos. Fui a hacerme un chequeo general, como a cualquiera le puede ocurrir y nos llevamos una sorpresa. Tengo que tener cuidado en la comida, ritmo más suave por lo cardíaco y seguir yendo al médico para ver cómo va todo”, dijo apenas comenzó la entrevista con Mujeres Argentinas (el trece), en un tono tranquilo pero marcado por un desgaste evidente.

La periodista le consultó que ocurrió con su pareja: “Con Wanda nos separamos, y hasta ahí. De lo único que hablamos es de unas pastillas mías que tiene ella, que son para descansar bien, para dormir y después no hablamos más”.