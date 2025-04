El sugestivo posteo del nuevo pretendiente de Wanda Nara y la aclaración sobre su relación

El sugestivo posteo del nuevo pretendiente de Wanda Nara (Video: Instagram)

Hace una semana, Wanda Nara y L-Gante le pusieron punto final a su relación, luego de muchas idas y vueltas finalmente dieron por terminada su historia de amor. A las pocas horas de que comunicaran esta decisión, un nuevo pretendiente apareció en la vida de Wanda y los gestos en redes sociales se van apilando.

Todo comenzó con un inocente me gusta por parte de Daniel Guzmán Jr. en una foto al borde de la censura de Nara, luego le siguió con un comentario en la misma publicación, esto generó un ida y vuelta con la conductora, que tuvo un guiño 2.0 con el futbolista mexicano. Ahora a esto se le suma una sugestiva dedicatoria en las historias de Daniel.

Guzmán Jr. tiene una gran pasión por el ejercicio, por lo que todos los días comparte su rutina del gimnasio y su físico. Sin embargo, en las últimas horas compartió una foto frente al espejo del gym, luciendo tan solo un short de color azul, a esto decidió sumarle una canción, que podría tratarse tan solo de una coincidencia o un acercamiento para con la empresaria.

Para esta historia, eligió una canción de Quevedo, el cantante español, pero no fue cualquiera, sino la llamada “Wanda”. El fragmento que eligió dice: “Dale, yo te espero/ Bajo a tu casa, mami, y te paso a buscar con el Cupra/ Eres tú o nadie, no tienes quien te supla/Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla/Te tengo un regalo, aunque hoy no cumpla’“.

Luego de esto, el deportista habló con Intrusos (América TV) acerca de la relación que tiene con la empresaria y cómo comenzó su vínculo. Desde Miami se comunicó de manera telefónica con el ciclo de espectáculos de América y aclaró todo lo relacionado con Wanda.

Daniel Guzmán Jr. hablo por primera vez de su relación con Wanda Nara (Video: América TV/Intrusos)

“Estoy al pendiente de todo. Wanda es mi amiga, la admiro mucho, pero nada más. No sé por qué le hicieron tanto revuelo a un comentario", comenzó diciendo Daniel, dejando en claro que no hay una relación amorosa con la expareja de Mauro Icardi. Y agregó: “Yo le puedo comentar a un amigo o a una amiga, pero acá no sé por qué le dan tanta difusión”.

No es menor destacar que el futbolista vive en Miami, por lo que su acercamiento hasta el momento fue de manera virtual y Paula Varela le consultó cómo nació su amistad con Wanda y respondió, sin dar muchos detalles: “No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero hablamos por redes de vez en cuando, siempre con respeto. Somos amigos y nos llevamos bien”.

“No te sabría decir, hoy por hoy es mi amiga, me cae muy bien, es una mujer muy guapa”, contestó a la pregunta de una posible relación con la presentadora, dejando la puerta abierta para el futuro. “Hicimos videollamada, pero nada del otro mundo, lo que hacen los amigos”, contó al pasar confirmando que durante le viaje a Brasil de la empresaria era él del otro lado del teléfono.

Cabe recordar que estas especulaciones de romance comenzaron días después de la separación de Wanda con L-Gante, por lo que le consultaron si en algún momento coincidió con el cantante de cumbia 420: “No. Siempre fue una buena amistad y he respetado. No es que estando en una relación, yo hablaba con ella o con él, siempre nos hemos llevado muy bien y con respeto, nos saludábamos”.

“Tengo planes de ir para Argentina, tengo cosas pendientes, un amigo argentino que es representante y estoy en eso. De paseo y para cerrar unos temas de trabajo”, dijo sobre la posibilidad de venir d visita al país para conocer, no solo los paisajes que tiene el territorio nacional, sino para finalmente verse cara a cara con Nara. “Coincidió, pero ya estaba planeado el viaje”, fue todo lo que dijo sobre la posibilidad de acelerar todo para conocerla.

No es menor destacar que en lo personal la conductora de MasterChef no se encuentra en el mejor momento, pues la batalla legal con el delantero del Galatasaray la tiene ocupada. A raíz de esto, Karina Iavícoli quiso saber si la amistad entre ambos era tan fuerte como para que ella descargue en él. “Tenemos una relación de amistad, pero por todo lo que he visto, me he metido en la prensa de allá, son temas muy delicados y con todo eso no te da para hablar”, aseguró, confesando que no es ese tipo de amistad.