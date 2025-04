Melody Luz cada vez más cerca de Santiago del Azar, el cocinero de El Hotel de los Famosos

La participante y el cocinero se besaron frente a las cámaras en el reality de El Trece

La historia no empezó con una traición. Tampoco terminó con una pelea escandalosa. Lo cierto es que Melody Luz y Alex Caniggia ya no están juntos, y aunque las razones parecen múltiples, el nombre que hoy retumba como una bisagra emocional es el de Santiago del Azar, el chef que alguna vez compartió pantalla con Carmen Barbieri en Mañanísima y luego con los participantes de la primera emisión de El Hotel de los Famosos, donde conoció a la bailarina en 2022.

Por aquellos días en una de las charlas que habían mantenido se dieron un beso, pero todo quedó allí ya que con el correr de los días Melody comenzó una relación sentimental con Alex y la historia con el cocinero quedó a medio camino.

En esta oportunidad, luego de conocerse la separación de la bailarina con el mediático, el primer disparo lo dio Lucas Bertero, panelista de Empezar el día (Ciudad). “Estoy autorizado para contar que Melody está con Santiago del Azar, nuestro compañero, nuestro cocinero estrella”, lanzó en pleno aire, al desatar una ola de rumores que ya venían creciendo. Y agregó un testimonio aún más picante: “No soy el novio, pero sí estamos conociéndonos”, le habría dicho el propio Santiago, con una sinceridad que suena tanto a advertencia como a confirmación, sin importar el qué dirán.

La historia de Santiago, el chef de El hotel de los famosos

Melody no tardó en salir al cruce de las versiones, aunque no negó ni confirmó del todo. En una historia de Instagram que subió el domingo por la noche, escribió con una mezcla de rabia contenida y alivio: “Vengo por este medio para aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí. Los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa”.

Pero en su descargo hubo algo más. Una herida abierta. Una especie de confesión: “Yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones. Y siento que me merezco ser feliz”. En esas palabras, sin mencionar a Alex, la joven dejó entrever que la relación venía arrastrando tensiones, desacuerdos y, tal vez, frustraciones acumuladas.

Uno de esos puntos de fricción habría sido su carrera como bailarina. Bertero reveló que Alex no estaba de acuerdo con que ella retomara los escenarios. La decisión de separarse habría sido, entonces, un acto de liberación. Un corte limpio. Una afirmación de independencia. Porque hoy, ya fuera del vínculo con Caniggia, la influencer volvió a bailar... y se estaría dando una nueva oportunidad de conocer a Santiago.

La historia de Santiago del Azar y la respuesta de Melody Luz

La llama que parecía apagada entre Santiago y Melody se reavivó fuera de cámara. Algunas versiones detallan que ambos fueron vistos “muy acaramelados” en el restaurante que el chef posee en San Isidro, pero no hay imágenes que lo confirmen. No hubo fotos oficiales ni comunicados, pero sí gestos elocuentes. Como la historia de Instagram que subió Del Azar en las últimas horas en la que muestra su espalda. “A la fotógrafa por lo visto le copa mi espalda”, escribió sobre la foto con un corazón rojo. ¿La fotógrafa? No lo dijo. Pero Melody comentó con un emoji pícaro.

En este nuevo capítulo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, ni posteos en redes, ni desmentidas. Melody, en cambio, cerró su mensaje con una frase que resuena: “A él solo le deseo felicidad. Porque es muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija”. No hay rencores. No hay reproches. Solo un adiós con respeto, pero también con determinación.