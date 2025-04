La reconciliación de Susana Giménez y Miguel Romano en el homenaje al estilista: “Te sigo extrañando”

La reconciliación de Susana Giménez y Miguel Romano con un saludo de la diva en el reconocimiento al estilista en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El peluquero Miguel Romano fue declarado como Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura por la Legislatura Porteña. El proyecto, presentado por la diputada de la ciudad Patricia Glize en el mes de octubre de 2024, y apoyado por unanimidad, se hizo efectivo hoy al mediodía en el Salón San Martín del cuerpo legislativo.

En el reconocimiento se destacó su trayectoria. Hijo único y nacido el 18 de abril de 1935 en el barrio de Villa Urquiza, descubrió su vocación desde pequeño. En la declaración se contó una divertida anécdota: cuando cursaba la primaria, Eva Perón visitó su escuela. Al acercarse a saludarlo, Romano le dijo: “cuando sea grande, la voy a peinar”. No llegó a atender a Eva, pero sí a otra primera dama, Silvia Martorell, la esposa de Arturo Umberto Illia. Su primera peluquería la tuvo sobre la calle Arismendi, y años más tarde, ya casado con Mercedes, su compañera de vida durante 67 años, se instaló en su famosa maison del pasaje Anasagasti 2061, en Barrio Norte, donde atendió a las más grandes divas de la Argentina y dejó hace poco para ir a vivir a su chacra de Ingeniero Maschwitz.

Miguel Romano y la legisladora Patricia Glize

El diploma a la trayectoria

En la Legislatura dijeron presentes la familia del estilista, con su hija Paola a la cabeza, estrellas amigas como Graciela Borges y Nacha Guevara y colegas, como Fabio Cuggini.

Pero además, se proyectaron videos con mensajes de su nieta Antonella, de Marcela Tauro, de Moria Casán y uno muy especial que llamó la atención: el de Susana Giménez, que se encontraba distanciada del estilista. La gestión la hizo Paola Romano a través de Mecha Sarrabayrouse, hija de la diva, y ésta aceptó de inmediato y con mucha felicidad la chance de estrechar lazos nuevamente. Para todos, fue sorpresa. Pero el día anterior al mensaje, Susana y Romano hablaron por teléfono “como dos horas”, contó Paola.

Nacha Guevara y Graciela Borges estuvieron presentes en la Legislatura

De izquierda a derecha, parte de familia y amigos de Miguel Romano: su abogado el Dr Gustavo Muzio y esposa; su prima Rory; Alejandro Elías Mol, mano derecha del estilista; el patinador Edgar Waterbör y Paola Romano, su hija

Desde una pantalla, Susana le dijo: “Querido Miguel, que alegría, que alegría. Me enteré apenas llegué que te daban este premio tan lindo, tan merecido, después de tantos años de trabajo, Miguel. Bueno, yo te sigo extrañando. Ya te dije que necesito que me hagas un peinado especial si hay un Martín Fierro, quiero hacer una cosa especial. Pero bueno, la vida es así, nos separa, es así y me alegro que estés bien, que estés descansando en tu quinta. Has trabajado toda tu vida desde que eras muy chiquito y te recuerdo siempre Miguel, qué querés que te diga. Sobre todo recuerdo de nuestras risas, las risas, no paramos de reírnos y hacer chistes en el camarín y eso siempre trae alegría.”

Por su parte, Moria Casán le envió su saludo: “Querido Miguel, la Legislatura te está premiando, está reconociendo tu inmensa trayectoria. Quiero decirte que te quiero. Estoy honrada de que hayas tocado mi cabeza y mejorado por dentro y por fuera, embelleciendo y ayudando a sostener mi carrera con el glam, con todo lo que tenés vos en tus manos y en tu creatividad. Así que felicitaciones y a disfrutar de este, de este reconocimiento tan merecido. Besos, bye.”

El saludo de Moria Casán a Miguel Romano en el reconocimiento al estilista en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

En sus redes, Romano señaló sobre la distinción: “Soy una persona muy agradecida a Dios, a Mercedes mi compañera de vida durante 67 años que sin ella nunca nada de esto habría sido posible a mis clientas y obviamente a mis pares que toda la vida me demostraron tanto cariño”.

Hace siete meses, en junio de 2024 y Romano sufrió el golpe más duro de su vida, la muerte de su esposa, la española Mercedes López Paredes, que le dejó un vacío gigantesco tanto en su vida como en su negocio. “Ella manejaba todo”, admitió en una charla con Infobae. Luego de enviudar, el estilista viajó a España junto a su familia y dejó los restos de su esposa en Toledo, la tierra natal de Mercedes.

Miguel Romano en sus comienzos junto a su mujer, la española Mercedes López Paredes

Fue allí donde la tristeza comenzó a minar su salud. Al regreso, debió bajar del avión en silla de ruedas. Y 48 horas después fue internado por una arritmia y acumulación de líquido en un pulmón. El 5 de diciembre, la salud volvió a ponerlo en jaque: lo internaron en el en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires luego de sufrir una insuficiencia cardíaca y una arritmia con fibrilación auricular, de las que se recuperó.

Este año dejó su maison, que está alquilada y en manos del peluquero Cristián Rey. Ahora pasa sus días en las dos hectáreas de su chacra, junto a sus caballos, en paz. Y feliz por el reencuentro —por ahora virtual— con su amiga Susana Giménez.

