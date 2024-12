La palabra de Miguel Romano desde su internación: “Estoy un poco preocupado porque en el negocio están sin mí”

Miguel Romano, desde su internación en el ICBA (Foto: Teleshow)

Miguel Romano está internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) desde el pasado jueves por la tarde, según pudo saber Teleshow. En diálogo con este medio, su hija Paola contó que el reconocido estilista y peluquero histórico de Susana Giménez y Graciela Borges viene con su salud afectada desde el fallecimiento de Mercedes López Paredes, la compañera de toda su vida.

Luego de haber sido ingresado a la terapia intensiva, tras lograr cierta estabilización lo alojaron en una habitación común. Desde allí, y ante la repercusión que tuvo la noticia de su internación, Romano habló con este medio y contó cómo se siente. “Estaba en casa. Me terminé de bañar y cuando me estaba secando, de repente me entró como un cansancio y una dejadez. Me acosté en la cama y después me agarró un dolor en el pecho. Ahí tomé Isordil debajo de la lengua (N: es un medicamento vasodilatador) y se me pasó inmediatamente. Pero el médico me derivó a la clínica y ahí me sacaron como cinco o seis frasquitos de líquido que tenía en los pulmones”, relató.

“Me siento bien de ánimo y ya me estoy recuperando bastante. Estoy un poco preocupado porque están en el negocio sin mí y no me gusta que sea así”, agregó acerca de cómo se siente y manifestando sus ganas de volver a trabajar en lo inmediato. “Si me dan el alta, me voy para casa a trabajar, el lunes o martes. Pero veo que es un poco difícil que me den el lunes el alta... Me iría rajando de acá. Pero me están atendiendo muy bien los médicos”, dijo Miguel.

Cuando la hija de Miguel le confirmó a Teleshow la noticia de la internación de su padre, caracterizó al estilista como un “cabeza dura” porque “nunca se hizo chequeos. Papá comía lo que se le dio la gana y nunca le pasó factura... Hasta ahora”. Romano confirma la apreciación de su hija con respecto a cómo atiende su salud. “Y sí, viste... A veces, llegás a un momento en que te cansas. Hago lo posible para estar bien. Imaginate el disgusto que tuve con la muerte de mi mujer. Eso fue lo más grave que tuve en mi vida, hasta el momento”, caracterizó.

Miguel Romano (Lihueel Althabe)

La noticia de su internación coincidió con algo mucho más feliz y es que Romano será destacado como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legisladora Patricia Glize -del bloque Vamos por más- había presentado un proyecto para destacar al estilista y fue aprobado en el día de hoy. “Me lo van a entregar en marzo, así que tengo tiempo para recuperarme”, cerró Miguel.

“Mamá murió después de 67 años juntos, viajamos a España y dejamos sus restos en Toledo, de donde ella era. Viajamos hasta con el perrito. Y ahí, papá se entro a enfermar. Él es un toro, pero la extraña mucho”, había contextualizado Paola, la hija de Romano, en conversación con Teleshow acerca del estado de salud de su padre. “Mamá estuvo enferma durante 8 años y él siempre creyó que iba a salir. Mamá tuvo una vida que ojala muchos puedan tener”, agregó.

“Cuando llegamos de España, el pasado 26 de octubre, lo bajaron en silla de ruedas del avión. Él no quería que lo reconozcan así, pero las personas que lo vieron fueron muy amables. Y después a los dos días lo internaron por la arritmia: se le acumuló líquido en el pulmón. Lo punzaron y lo drenaron”, contó Paola acerca del primer episodio que encendió las alertas en la salud de Romano. A partir de esto, el peluquero quedó en su casa con internación domiciliaria. Pero en la tarde del último jueves 5, según le contó a Teleshow uno de sus médicos de cabecera, el Dr. Andrés Fabi, las cosas se complicaron a partir de una arritmia (fibrilación auricular) e insuficiencia cardíaca.