Andrea del Boca y Damián de Santo quedaron en la cuerda floja de Bake Off Famosos: llanto y tristeza en la última eliminación

Andrea del Boca quedó eliminada de Bake Off Famosos: la tristeza por su despedida (Video: Telefe)

Una nueva despedida en las cocinas de Bake Off Famosos volvió a darle la nota amarga a la competencia de pastelería. Luego de un desafío de creatividad que consistió en preparar acompañamientos dulces y salados para el mate, Andrea del Boca y Damián de Santo terminaron en la cuerda floja. Al final la última eliminada, la sexta en lo que va del reality, fue la protagonista de éxitos como Perla Negra y Celeste, siempre Celeste.

Apenas se anunció el estreno del ciclo, que conduce esta temporada con celebrities Wanda Nara después de tres temporadas con pasteleros amateur que estuvieron a cargo de Paula Chaves, la actriz fue la primera en ser anunciada. Cuando realizó su debut, dio cátedra de cómo dar besos y realizó su propio “chape tour” con Mariano Iúdica e incluso con L-Gante en la cara de la animadora.

Andrea presentó para el reto unas pepas de chocolate con corazón de nuez y alfajores de coco y dulce de leche que no terminaron siendo lo que el jurado soñó. Con dos colitas y como parodiando a las heroínas de sus culebrones, llevó su plato. “Aquí les traigo la merienda, señoritos”, comentó, mientras disponía su creación frente al jurado. “Tenemos algo sencillito, clásico, para el mate”, comentó, mientras agregaba que al mate, la otra otra parte del desafío, le había agregado coco y cascaritas de limón.

Los alfajores y las pepas de Andrea del Boca en Bake Off Famosos (Gentileza Prensa Telefe)

Damián Betular fue el primero en realizar sus observaciones sobre los acompañamientos para nuestra bebida nacional que cocinó la actriz. ”Al roche cocó o alfajor de coco para mi gusto le falta horno. Está dorado, pero adentro está como chicloso. Tuvo mucho calor por poco tiempo y eso hace que quede chicloso adentro. La pepa para mí debería haber tenido menos horno. La consistencia del alfajor tendría que haber sido la de la pepa y al revés. Estamos muy arriba, felices, por todo lo que están trayendo, y los detalles son muy importantes hoy a esta altura de la competencia. Eso es importante”, observó.

Maru Botana, por su parte, coincidió con su compañero del jurado. “A mí me hubiera gustado que la pepa se disuelva más en la boca con la ganache. Me quedó seca la pepa con respecto a la ganache. Con el alfajor de coco me pasa lo mismo que dice Dami. Me quedó crocante afuera y adentro un poco blando”, señaló. “Estoy en horno”, admitió, en la entrevista posterior fuera de la carpa.

La otra cara de la moneda fue la de los que brillaron con sus exquisiteces. Nacho Elizalde se quedó con el delantal celeste, el premio mayor del día, seguido de Cami Homs. “¡Tomá, gané! Se lo dedico a Cami Homs porque es mi rival en esta competencia. Todo lo que hace es perfecto”, bromeó el influencer.

(Gentileza Prensa Telefe)

Cuando llegó el momento de dar los nombres de quienes quedaron en la parte inferior de la tabla, Wanda destacó el trabajo que vienen realizando todos los famosos. “Realmente, fue muy peleado y el jurado está muy orgulloso del nivel que tuvieron. Las dos personas que van a pasar acá adelante están por una mínima diferencia con el resto del grupo”, expresó, para dos los nombres de los actores y hacer que pasen al frente. “Como en las novelas, las parejas se separan”, agregó, mientras ellos se tomaban de las manos antes de recibir el “hachazo”.

Antes de que el anuncio fuera dado, Andrea comenzó a llorar. “Me cuesta decir este nombre porque, con una mano en el corazón, porque fue muy peleado”, se lamentó Wanda. “Me la esperaba”, se sinceró, emocionada por completo. “Ahora van a saber porque me dicen ‘La llorona’. Soy sensible y creo que no me infarté muchas veces porque lloro y descargo todo a través de las lágrimas”, afirmó.

Andrea del Boca y Damián de Santo se dieron un beso de telenovela en Bake Off Famososo (Gentileza Prensa Telefe)

“Me divertí mucho y aprendí de ustedes que son los mejores. Gracias a mis compañeros que son maravillosos. A algunos los conozco y a otros aprendí a conocerlos acá. Gracias a un equipo técnico increíble y de producción que merece un aplauso. Gracias, Wanda por tu cariño, tu afecto y tu contención siempre. Gracias a Telefe que fue como volver a casa”, se dirigió a todos y hacia el final terminó haciendo un divertido guiño. “I’ll be back, baby”, lanzó, poniéndose unos lentes oscuros al mejor estilo Terminator. Todo un mensaje para el repechaje de eliminados que buscarán una segunda oportunidad en la competencia.