Impensado: dos participantes de Bake Off Famosos terminaron a los besos en la cocina y sorprendieron a todos

El beso de novela entre Mariano Iúdica y Andrea del Boca (Video: Telefe)

Un sorpresivo momento entre dos participantes de Bake Off Famosos dejó atónita a la audiencia y a los presentes en el set de grabación. Durante el episodio de este miércoles del popular programa de pastelería de Telefe, los concursantes Andrea del Boca y Mariano Iúdica protagonizaron un momento muy particular. Fue a partir de una sugerencia de la conductora Wanda Nara, quien a modo de broma les propuso que se dieran un beso, sin saber que el evento rápidamente se convertiría en uno de los momentos más comentados del programa.

Todo comenzó durante el desafío del día, en el que los actores tenían que preparar brownies. Del Boca, quien se destacó en la competencia, decidió ayudar a Mariano en los momentos finales de la preparación. “Gracias, Andre. Te amo”, exclamó Iúdica. Minutos después, con el reto finalizado y tras el conteo de Wanda, la conductora propuso: “Dale un beso de novela a Andrea, si total ustedes son actores”.

En ese sentido, la cantante Bad Bitch, quien también estaba en el set, insistió: “Un beso de final de novela”, incentivando aún más la situación. Entonces, Andrea y Mariano se abrazaron, mientras ella le preguntaba en tono cómplice: “¿Vas para allá?”, refiriéndose a las mejillas. Segundos después, ante la mirada expectante de los demás participantes, ambos se besaron apasionadamente.

La reacción en el estudio no se hizo esperar. Wanda Nara gritó emocionada: “¡Se necesitaba ese beso!”, mientras los demás presentes aplaudían entre risas. Cande Molfese, por ejemplo que también es participante del show, expresó durante su entrevista individual: “Me encantó, fue un beso fogoso. ¿Esto va a ser así toda la jornada?”.

El beso no solo sorprendió a quienes estaban presentes, sino que también capturó la atención de la audiencia. En un instante, el inesperado momento entre Del Boca e Iúdica se convirtió en el tema principal de conversación en redes sociales, sobre todo en la plataforma X (antes conocida como Twitter) donde los televidentes no tardaron en comentar sobre lo sucedido.

La escena de celos de Damián De Santo a Wanda

A su vez, tras la eliminación de Karina Jelinek y Javier Calamaro, los participantes del reality comenzaron una nueva instancia con un complejo desafío: lingotes de brownie. Ante la expectativa de las celebridades, Nara explicó: “Hoy tienen que hacer seis lingotes de brownie, con una crema de mango y maracuyá, que después van a tener que bañar con chocolate y avellanas. Además, decorarla y ponerles tres mitades de avellanas tostadas”.

En ese clima de tensión, los participantes no podían ocultar su preocupación y sus gestos de nerviosismo. Justamente, en ese clima de trabajo, Wanda Nara se acercó a Damián De Santo para consultarle cómo estaba. Lejos de responder con gracia, el actor comentó con ironía: “Si no te jode, estoy medio complicado, andá a hacerle la nota a otro. No te rías, te estoy hablando en serio. Me está yendo mal. Hacele a Callejero (Fino), que te divierte tanto”.

Sin salir de su buen humor, la conductora expresó: “Estás con la peor (energía), se te va a cortar la crema”. Al darse cuenta de la broma que De Santo quería hacerle a la empresaria, Vero Lozano se acercó a su compañero, sin embargo, este contestó con bronca al verla: “¿Vos estás muy relajada con la m… que estás haciendo?. Luego, ante la cámara, Lozano explicaría por qué se acercó en ese contexto: “Me daba pena Wanda, porque estaba entrando como un camión”.

Al escuchar la reacción del participante, la influencer preguntó: “¿Estás celoso de Callejero?”. Fue entonces cuando el actor no pudo sostener más tiempo su personaje y explotó en risas. Así, el participante y la conductora se abrazaron. “Era una broma chicos”, comentaría luego ante la cámara el actor de Amor mío.