Andrea del Boca vuelve a la televisión en un rol sorprendente: cuál es el proyecto del que formará parte

Andrea del Boca convocada para un nuevo proyecto (Video: Instagram)

La última aparición de Andrea del Boca en televisión fue en 2021 con el Tiempo de pensar, que se vio en la TV Pública. Desde entonces, la actriz se enfocó en acompañar a su hija Anna Chiara en la denuncia por abuso sexual contra su padre, Ricardo Biasotti, que en febrero del año pasado fue sobreseído. Ahora, la histórica heroína de las telenovelas se preparara para regresar en un formato diferente al que acostumbró al público en más de 40 años de carrera y en el que tendrá que dar lo mejor de sí para superarse programa a programa.

Su vuelta se producirá en la nueva temporada de Bake Off Argentina pero en su renovado formato famosos. Con Wanda Nara a cargo de la conducción, habrá tres grandes figuras de la gastronomía y la pastelería argentina, como Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis, y quienes serán los encargados de evaluar a las 14 celebrities que forman parte del concurso.

La confirmación de la histórica protagonista de Celeste y Antonella la hizo la cuenta de Instagram que se armó para el programa: “Andrea del Boca se destaca por su gran actuación, pero ¿en la pastelería? La actriz está lista para desafiarse en Bake off Famosos”, escribieron junto a un video presentando a la actriz. La información no pasó desapercibida para los fanáticos del programa de origen británico, que se sorprendieron por la inclusión de del Boca y manifestaron su expectativa por verla en un rol diferente al acostumbrado.

En cada una de las emisiones, la actriz de Perla Negra tendrá que impresionar a los tres jurados con su talento para la pastelería. En la búsqueda de sabores innovadores y presentaciones audaces que dejen a los pasteleros con la boca abierta, estarán algunos de los objetivos para intentar hacerse del concurso que en sus ediciones anteriores fue conducido por Paula Chaves.

Los posibles convocados para<i> Bake Off Argentina</i>

Poco a poco van saliendo a la luz el resto de los famosos que van a enfrentarse en las cocinas de Telefe. Según pudo saber Teleshow, el streamer Nacho Elizalde, integrante de Luzu Tv ya puso la firma “Me voy a Bake Off, voy a mostrar mis dotes culinarios así que espero que toda la comunidad de Luzu me apoye. Es Bake Off Celebrity así que no entiendo por qué me han llamado a mí”, dijo el conductor con ironía: “Pero es el por el éxito de Luzu y Nadie dice nada. Para mí estar en un proyecto en la tele es algo raro, pero sé que la comunidad me va a bancar”, agregó Elizalde, feliz por la convocatoria que luego fue confirmada por el canal de las pelotas.

Nacho Elizaldo y Karina Jelinek se acercan a Bake Off Argentina

El primer participante que salió a la luz forma parte del ambiente deportivo y se trata de Gastón Edul. El periodista de TyC Sports, que adquirió notoria visibilidad durante el Mundial de Qatar, se suma al concurso en medio de su juego mediático y virtual con Nati Jota, su compañera en Olga. En tanto, Karina Jelinek volvería a la pantalla chica según contaron en Intrusos (América TV), por lo que la grilla de participantes de a poco va tomando forma.

El el programa conducido por Flor de la V difundieron el primer contratiempo ligado al concurso pastelero. De acuerdo a esa información, Florencia Peña, cuyo nombre se mencionaba entre los confirmados, finalmente no será de la partida y su lugar sería ocupado por Verónica Lozano, otra de las figuras del canal en el que actualmente conduce su magazine en horas de la tarde.

Sin fecha confirmada de estreno, se estima que Bake Off comenzará una vez finalizado Survivor Expedición Robinson, el reality extremo que conduce Marley. Según lo informado por Wanda Nara, cada una de las celebrities recibirá un pequeño curso de introducción a la pastelería para comenzar el concurso con algunas nociones básicas del tema, y en breve se espera que comiencen las grabaciones. Por lo pronto, la conductora ya se instaló en Buenos Aires luego de unas vacaciones con sus hijas para enfocarse en su gran objetivo para la segunda mitad del año.