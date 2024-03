La salud de Karina La Princesita: cómo atraviesa la depresión y los ataques de pánico que volvieron a aparecer

Karina La Princesita siempre sale adelante ante cada circunstancia adversa que se le presenta en la vida. Según ella misma ha revelado en diferentes entrevistas, desde pequeña le ha tocado sobrellevar situaciones de salud complejas, como la depresión y los ataques de pánico. Hace aproximadamente un año, la cantante de cumbia se sinceró sobre su cuadro y abrió su corazón. En una entrevista con Seres libres, la artista habló con Gastón Pauls de los duros momentos que tuvo que atravesar en diferentes etapas de su vida.

Así, relató en primera persona cómo fue la primera vez que tuvo un ataque de pánico sin que haya podido reconocerlo en un primer instante. “Con 19 años la primera vez que canté en el Gran Rex, yo había empezado hace ocho meses y era el primer teatro que yo hacía. Se atrasó el show porque yo tuve un ataque, que hoy entiendo que fue de pánico y de ansiedad. No podía parar de temblar y tenía un ataque de nervios con la gente ya ahí, gritando ‘Karina’. Nadie sabía lo que pasaba”, expresó Karina.

Luego, la exmujer del Kun Agüero recordó situaciones muy duras que afrontó en todo ese proceso. “Ese día de mi primer show no paraba de temblar pero la gente no se daba cuenta de nada. Yo era muy chiquita. No afiné, estaba mal y lloré todo el tiempo. Para mí era algo normal por la emoción muy grande de lo que estaba viviendo en ese momento, pero eran cosas con las que yo convivía”, confesó al ciclo de Crónica TV.

Karina La Princesita sorprendió con un duro mensaje a sus seguidores (Instagram)

Mientras fueron pasando los meses, en septiembre del año pasado, Karina también compartió una sentida publicación con sus seguidores. En ese momento, con un video de fondo en el que compiló imágenes de sus distintos estados de ánimo y de las diferentes circunstancias de su día a día, desde el llanto hasta la risa más estruendosa, la artista escribió: “Por ponerle todo al corazón, por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia. Por querer sólo encerrarme. Por a veces no saber quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos, por intentar esconder lo que siento. Pero también por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad, por ponerle corazón, por sonreír a pesar de todo”.

Por aquellos días, esta reflexión la completó con más palabras que demostraban la sensibilidad que tenía. “A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marca. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada. Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo . Abrazate de vez en cuando”, dijo mientras recibió los comentarios de apoyo de sus seguidores.

En esta ocasión, las heridas volvieron a aflorar en su vida. Hace unos días, la intérprete de “Corazón Mentiroso” volvió a hablar de su estado de salud y causó preocupación en sus fans. Desde un posteo en sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen suya con el rostro triste y un texto con letras en blanco. “Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más. Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodeense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue. Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo porque es realmente desesperante”, pidió a sus seguidores.

Durante este martes, Teleshow se comunicó con Mónica, la mamá de la artista, quien a través de mensajería instantánea contó que ella también estaba atravesando un cuadro similar al de su hija. “Estoy hablando con mi psiquiatra porque llevo varios días con mis ataques de pánico”, expresó la madre de La Princesita sin dar más detalles acerca de la salud de la cantante.