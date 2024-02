El profundo dolor de Celeste Cid por la muerte de su papá Aníbal: “Nos faltaron algunos abrazos, la vida dura un ratito”

Celeste Cid despidió a su padre Aníbal con un sentido mensaje (Instagram)

Este domingo, Celeste Cid compartió un emotivo posteo en sus redes sociales por la muerte de su papá, Aníbal. El padre de la actriz fue un pilar indiscutible a lo largo de su vida, ya que la acompañó en los diferentes momentos de salud que le tocó atravesar. Celeste eligió despedirlo con algunas fotos de su infancia y también con una sentida carta que dejó publicada en su cuenta de Instagram.

Celeste Cid despidió a su papá ante su muerte con un sentido mensaje en sus redes sociales (Instagram)

“Que vueles muy alto, papi. Seguro ya andes charlando con todo el mundo por ahí... ayudando a quien necesite, y a quien no también”, comenzó diciendo la actriz. Luego, agregó unas profundas palabras. “Nos faltaron algunos abrazos... pero tuviste otras maneras de llegar y de dejarnos lo importante: la vida dura un ratito, y si no hay amor no hay nada. El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable. No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí”, concluyó junto al carrete de imágenes que la mostraron a ella de pequeña en brazos de su papá, con un caballo al lado, y en otras fotos en las que registró un momento de la internación de su padre, con su manos entrelazadas desde la cama del sanatorio. Al final, a modo de despedida, la actriz compartió un paisaje de un atardecer en el mar, con las olas calmas que llegan sobre la arena húmeda.

Las manos entrelazadas de Celeste Cid y de su papá Aníbal durante su internación (Instagram)

De inmediato, la publicación se llenó de likes y de palabras de apoyo. Entre ellos, el que más se destaca es el de su exnovio y padre de su hijo André, Emmanuel Horvilleur, quien le dejó dos emojis, de un corazón y de una estrella. También las actrices Agustina Cherri, Natalia Oreiro, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa, entre otras, le dejaron palabras de aliento. Por su parte, Pampita Ardohain le puso un emoji de un corazón negro y Georgina Barbarossa le demostró su compañía con la frase “abrazo del alma mi amor”. Nahuel Mutti, Jazmín Stuart, Miriam Lanzoni, Inés Estévez, Manuela Pal, Brenda Gandini le acercaron también sus mensajes de afecto ante el duro momento que le toca atravesar.

La despedida de Celeste Cid a su papá Aníbal (Instagram)

De esta manera, Celeste, despidió a su papá, quien fue su compañero y quien siempre estuvo cerca de ella en sus momentos más difíciles, cuando la actriz estuvo internada para superar un cuadro de adicciones. Hace algunos años, a fines de 2017, Aníbal se descompensó por un accidente cerebrovascular y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Dupuytren, en el barrio de Almagro, donde le habían diagnosticado un ACV. En esa oportunidad, Celeste fue quien se encargó de su padre, y a pesar de su propio tratamiento y de las grabaciones de Pol-Ka, en S os mi hombre, lo visitó todos los días.

Celeste Cid recordó a su papá cuando era pequeña (Instagram)

Hace apenas unas semanas, la actriz cumplió 40 años y lo festejó de una manera tranquila, según había compartido en sus redes sociales. En esa ocasión, rodeada de sus seres queridos mostró parte del festejo que realizó junto a la piscina por el clima veraniego de enero. Así, muchos de los invitados al cumpleaños fueron captados tomando sol o refrescándose en el agua, mientras se los veía compartiendo conversaciones relajadas y tragos a medida en que iba pasando la jornada. Más tarde, cuando llegó el momento de la torta, la misma tuvo una decoración sencilla y la frase “Happy Birthday Celeste!!” junto con el número 40, todo en honor a la homenajeada.