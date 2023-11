El emotivo posteo de Carla Conte por la muerte de su abuela: “Perdón, lo entendí tarde”

Carla Conte, dolida por la muerte de su abuela (Instagram)

Carla Conte está pasando por un momento doloroso en su vida personal por la pérdida de su abuela, a quien ella llamaba cariñosamente Nenina. La conductora expresó sus sentimientos y publicó imágenes familiares a través de su cuenta oficial de Instagram, que es seguida por más de 160 mil personas.

La comunicadora recordó desde lo más profundo de su corazón momentos entrañables junto a su abuela y aprovechó para compartir reflexiones de aquellos asuntos pendientes que no le pudo decir en persona. En el posteo, además, recordó actividades cotidianas que solían compartir juntas: “Tejer una al lado de la otra durante horas; rellenar alfajorcitos de maicena; revolver la crema de leche condensada durante un siglo; mirarte hacer la masa para panqueques...”.

Crédito: @negraconte

Además de emocionarse al describir los momentos que compartieron cocinando para las celebraciones familiares, Conte se disculpó por no comprender antes la importancia que tenía el trabajo para su abuela: “Llevarte en auto al laburo para que no vayas en colectivo porque me angustiaba mucho que todavía trabajes… qué tonta… el trabajo te daba vida y encima lo hacías con amigas… perdón Neni, lo entendí re tarde…”.

La presentadora de televisión también se refirió a las lecciones de vida que su abuela le impartió, como la sabiduría de comprar solo lo necesario. Además, destacó el significativo rol de Neni en la familia, su amor incondicional y su conexión con los bisnietos.

Crédito: @negraconte

“Vos y tus bisnietos. Vos y la familia. Vos y tu ceño fruncido. Tu enojo con la vida y tu amor por todos”, escribió en su cuenta de Instagram. Luego, citó algunas de las frases que Nenina solía repetir hasta el cansancio: “No te podés pelear con tus hermanos, son familia. Aprendan a hacerlo porque después que me vaya no quiero que me molesten”.

La conductora también hizo una promesa a su abuela, comprometiéndose a aprender a coser las partes de un pulóver y a utilizar la máquina de coser que le regaló. Agradeció a Neni por el amor incondicional, los besos con ruido, los mimos, los abrazos, las historias y la pasión compartida por las lanas y los tejidos.

“La fiesta que habrá allá arriba con tantos reencuentros tan deseados. Te estaban esperando con mucho amor. Hasta la próxima vida, Nenina de mi alma. Volvería a vivir todo otra vez al lado tuyo. Te amo para siempre. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”, se despidió Carla, muy emocionada.

Crédito: @negraconte

Carla Conte reveló cómo se comunica con su padre fallecido:

El padre de Carla Conte murió a mediados del 2021, víctima del COVID-19. Desde entonces, la conductora lo suele recordar con emotivos posteos en sus redes sociales. Y en el último tiempo contó que logró conectarse comunicarse con él a través de una experiencia paranormal.

“Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes o mes y pico de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

La conductora agregó que luego de aquella experiencia, se quedó “en paz y comunicada con él”. Y explicó de qué se tratan las sesiones de registros akáshicos. “Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos: alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa”, indicó y agregó que para ella no fue una novedad haberse contactado con su padre fallecido ya que ya se había comunicado con otro familiar que también había muerto y a quien ella ni siquiera había llegado a conocer: “Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí”.

Por último, reveló sus sensaciones luego del contacto con su padre: “Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”.