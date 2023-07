El video de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio muy juntos en un boliche que reavivaron los rumores de romance

Marcos y Julieta, en un boliche de Córdoba

La última edición de Gran Hermano fue testigo de una de las parejas más mediáticas del ciclo, pese a que desde un primer momento se mostraron cada uno con su relación fuera de la casa y siempre contestar a quien quisiera que la relación es de una muy buena amistad. Sin embargo, pese a todo, los fanáticos no dejaron de soñar con Marculi, la forma en que denominan la pareja entre Marcos Ginocchio -ganador del ciclo- y Julieta Poggio -una de las finalistas-.

Tras la culminación del ciclo, y al confirmarse la separación de ella en tanto que la situación sentimental de él siempre estuvo más en resguardo, las ilusiones de quienes quieren verlos juntos comenzaron a alimentarse. Así las cosas, cualquier movimiento al respecto es seguido metro a metro.

El último fin de semana no fue la excepción, ya que el presunto idilio sentimental se mantuvo presente tras la aparición de videos que avivan los rumores y la esperanza de los fanáticos. Los conocidos influencers se encontraron en Lisboa, un concurrido club nocturno situado en Río Segundo, Córdoba, donde fueron vistos bailando estrechamente juntos.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, en la noche de Córdoba

Sumado a eso se logró captar momentos en los que parecían susurrarse palabras al oído. Como era de esperarse, las imágenes capturando este particular instante no tardó en emerger y suscitar todo tipo de especulaciones. Los usuarios de redes sociales no tardaron en hacerse eco de este evento, reavivando el apodo de Marculi, un juego de palabras que surgió durante la transmisión del programa.

No obstante, muchos fanáticos argumentan que Poggio demostró una cercanía notablemente mayor con Nacho Castañares, el otro de los finalistas del show. “Julieta y Marcos se coquetean de una manera... ya él que lo niegue es ciego o simplemente porque no lo quiere ver como pareja, pero es evidente del beboteo”. relató una de las usuarias, en tanto que otra expresó: “¿Qué van a hacer cuando Julieta o Marcos aparezcan con otras personas? Ahí les agarra un infarto y tanto delirio al pedo”, dando por válida la información que asegura que entre los jóvenes apenas hay una relación de amistad.

Marcos Ginocchio habló de su relación con Julieta Poggio tras su viaje a Bariloche

Los primeros días de julio, Marcos y Julieta viajaron juntos a Bariloche. Ella se fue con su hermana y él con amigos, pero ambos fueron contratados por la misma empresa para hacer presencia en un boliche. Además, esquiaron, compartieron todas las actividades. Las risas y la complicidad entre los dos también alimentaron los rumores de romance.

El ganador del programa más visto de la televisión argentina a su regreso a Buenos Aires, la misma noche ya estaba viajando otra vez por un nuevo proyecto laboral: una empresa de viajes lo contrató para que fuera acompañante de quinceañeras en Disney (Orlando). Es por eso voló primero con destino a Miami para luego trasladarse hacia los parques. Y antes de embarcar, el joven salteño dio un móvil en vivo en LAM en el que habló de todo. “Estoy súper contento. Nunca me imaginé haber llegado a tanta gente y que la gente me demuestre cariño. Estoy súper feliz”, dijo la repercusión del público y lo que generó desde que entró a la casa más famosa del país y que se materializó cuando salió del certamen.

Por su parte, aseguró que quiere enfocar su carrera hacia el modelaje y la actuación, es por eso que firmó contrato con la agencia Multitalent, en donde lo están representando. “A eso quiero llegar. Es un camino largo en donde tengo que estudiar y prepararme muchísimo, pero es para lo que me estoy formando”, dijo y agregó que está tomando clases de actuación, modelaje y oratoria para comenzar a presentarse a los castings una vez que considere que esté preparado.

“¿Soltero?”, quiso saber Ángel de Brito en medio de la entrevista. Y Marcos respondió: “Soltero, sí, soltero”. “¿Probando?”, continuó preguntando el conductor del programa de espectáculos de América, y el ganador de Gran Hermano enfatizó: “No, soltero, con muchas cosas para hacer. Estoy disfrutando mucho todos los momentos y tratando de aprovechar a full, es algo único que se me dio, aprecio muchísimo el cariño de la gente”.

