Julieta Poggio confirmó que anunció la separación de Lucca Bardelli sin avisarle previamente y explicó la razón

Julieta Poggio confirmó que anunció su separación de Lucca Bardelli sin avisarle

La pareja de Julieta Poggio y Lucca Bardelli se separaron faltando poco para cumplir dos años de noviazgo. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fue la encargada de anunciar la noticia hace un mes. Ahora la influencer vuelve a ser noticia por una declaración sobre este vínculo que hizo al ciclo La Tarde del Nueve (El Nueve).

“No hubo una infidelidad. Solo hubo una separación”, aclaró la modelo que sigue disfrutando de su soltería. Además, cuando el cronista le preguntó si era verdad que Lucca se enteró por un streaming de que estaban distanciados, ella contestó: “Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían ‘Juli, ¿seguís de novia?’. Yo no podía mentir. Se me nota en la cara”.

Luego, Poggio explicó la razón por la que decidió blanquear la ruptura sin antes consultarle a Bardelli: “Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada”.

La joven hizo referencia a un episodio que ocurrió cuando estaba en Fuera de Joda, el ciclo de streaming que conduce con los también exhermanitos Nacho Castañares, Lucila la Tora Villar y Daniela Celis, y que se emite por las redes de Telefe, en una charla de la que también participó Verónica Lozano.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

En aquella oportunidad, Juli se sinceró: “Por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”. Luego agregó. “Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, afirmó, ante la mirada comprensiva de sus compañeros que parecían estar al tanto de la situación, ya que no se mostraron sorprendidos.

La realidad es que, entre los tres finalistas de Gran Hermano, Poggio fue la participante que mejor logró posicionarse en el mundo de los medios. En menos de tres meses, la actriz ya participó del espectáculo de Fuerza Bruta, y se prepara para debutar en calle Corrientes con Coqueluche, bajo las órdenes de José María Muscari y junto a Betiana Blum en las próximas vacaciones de invierno. Además del canal de streaming, también lleva adelante un emprendimiento vinculado al fitness con las exintegrantes de la casa más famosa del país, Daniela y Romina Uhrig, además de su actividad como modelo e influencer en las redes.

Luego el propio Bardelli se expresó en sus redes sociales. El joven se sinceró con la situación que está atravesando. “Con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos”, comenzó señalando sobre un fondo negro con letras blancas.

Luego, agregó junto a un emoji de un corazón: ”Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos”. Antes de cerrar, el joven agregó una frase esperanzadora acerca del futuro. “Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos”.

