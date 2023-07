Julieta Poggio y Marcos Ginocchio coincidieron en un viaje a Bariloche: nieve, boliches y clases de ski

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio viajaron a Bariloche: nieve, paseos y clases de sky

Desde que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se conocieron en Gran Hermano, en octubre del año pasado, los fanáticos del reality comenzaron a ilusionarse con un romance entre ellos. Sin embargo, la joven de Villa Devoto aclaró desde un comienzo que ella estaba de novia con Lucca Bardelli y que no pensaba engañarlo con nadie, y mucho menos adentro de la casa más famosa del país, con tantas cámaras filmándola en vivo las 24 horas del día.

Por su parte, el participante oriundo de Salta dijo haber entrado soltero al certamen, aunque luego surgieron algunas dudas sobre estas declaraciones. Porque al ver videos del día del ingreso se pudo detectar a una joven junto a la familia Ginocchio que fue a despedir Marcos y, después se supo, que había sido su última pareja estable.

Así las cosas, los hermanitos se hicieron muy amigos en la casa de Telefe y continuaron esa amistad afuera del concurso, no bien terminó en el mes de abril, dando por ganador a Ginocchio, mientras Julieta quedó en tercer lugar. Al retomar sus vidas, la modelo y actriz se separó de su novio, aunque recién hicieron pública la noticia a principios de junio.

En esa oportunidad, Disney fue contundente. En el programa Fuera de joda, el streaming de Telefe del que participa la joven, expresó: “Por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”. Así, la joven admitió el fin de la relación y dio más detalles de los motivos. “Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, dijo Julieta frente a sus compañeros Daniela Celis, Lucila Villar y Nacho Castañares.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio viajaron a Bariloche: nieve, paseos y clases de sky (Instagram)

Con el correr de los días, Yanina Latorre había revelado en LAM (América) que los dos exhermanitos habrían mantenido varios encuentros íntimos en un departamento que les había prestado un productor del canal de las pelotas, pero que por el momento no querían decir nada y mucho menos admitirlo. Así que al ser consultada por esta situación, la joven lo negó rotundamente y dijo que solo se trataba de un shippeo de las redes sociales. Marcos, por su parte, no quiso hablar.

Este viernes se sumó un nuevo capítulo en la historia de amor por la que todos hacen fuerza, cuando sus seguidores detectaron en las redes sociales que ambos viajaron a Bariloche, en la provincia de Río Negro, para disfrutar de unos días en la nieve. Aunque cada uno viajó con otra persona -en el caso de Juli, con su hermana mayor Camila, y en el de Marcos con un amigo-, los jóvenes fueron invitados para hacer presencias en diferentes boliches de la ciudad.

Marcos Ginocchio viajó a Bariloche y coincidió con Julieta Poggio (Instagram)

Ángel De Brito, en LAM detalló las actividades que realizarán este próximo fin de semana. Desde almuerzos y cenas, hasta presencias en Cerebro y Genux, paseos por el Cerro Catedral y el Mirador del Cerro viejo. También reveló el conductor que los exhermanitos fueron tentados para viajar juntos a Camboriú, en Brasil.

Desde sus redes sociales, los dos se dedicaron a mostrar los momentos que están pasando en la nieve. Aunque aun no hay fotos juntos, están muy cerca, al menos por ahora geográficamente. Y los fanáticos de uno y otro lado confían en que la foto más esperada está por llegar.

Seguir leyendo: