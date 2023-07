Con fotos inéditas, Nicolás Cabré celebró los 10 años de Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez

Nicolás Cabré junto a su hija Rufina (Instagram)

Nicolás Cabré le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales a su hija Rufina, que este 18 de julio está cumpliendo 10 años. En el último tiempo, el actor cambió por completo su forma de accionar. Los primeros años de vida de la niña que tuvo con Eugenia China Suárez, ninguno de los dos tenía intenciones de mostrar su cara. Por caso, hubo una medida cautelar que prohibía a los medios de comunicación publicar alguna llamada “foto robada” cuando los encontraban a ellos en la vía pública.

Así las cosas, cuando la ex Casi Ángeles quería compartir algo sobre ella, se encargaba de evitar mostrar su rostro: publicaba sus manos, pies, o alguna otra parte del cuerpo. Él, en tanto, por ese entonces ni siquiera tenía cuentas en sus redes sociales.

Hasta que un día, ambos se pusieron de acuerdo y decidieron mostrarla sin reparos. Desde entonces, cada uno de ellos publica fotos, videos, y hasta han compartido una transmisión en vivo por Instagram. El actor, por su parte, también se abrió un perfil de Instagram. Primero, para compartir sus rutinas de entrenamiento (hace running y ciclismo), y luego para mostrar su día a día con su hija Rufina.

Otra de las fotos que publicó Nicolás Cabré junto a su hija Rufina recién nacida

Este martes, el también director teatral realizó un posteo en el que publicó tres fotos: una selfie con Rufina recién nacida, otra foto en la que ambos están sonriendo, y la última en la que se la ve a ella festejando y soplando las velitas en su cumpleaños. “¿Alguien me pueda explicar cómo es que ya pasaron 10 años?”, escribió el actor en el comienzo del texto que le dedicó a su hija.

“Feliz cumple, lindísima”, saludó Nicolás y agregó nueve corazones rojos. “Cuánto te amo, cuánto deseo que seas feliz, que se cumplan tus sueños, que sonrías, que juegues, bailes, saltes... que hagas todo lo que quieras”, continuó entre los deseos que quiere para su hija.

Y agregó: “No cambies nunca, que sos la mejor y más buena personita que conozco. Seguí iluminándonos con tu sonrisa. Y gracias por enseñarme a tratar de ser mejor siempre. Te amo, hija mía. ¡Te amo! Y muy feliz cumpleaños, Rufinita hermosa de mi corazón”.

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, cumplió 10 años (Instagram)

Si bien tanto la China Suárez como Nicolás Cabré suelen postear videos en los que muestran el talento de su hija, a quien le gusta cantar y bailar, el marzo del año pasado, la niña qye hoy cumple10 años debutó como actriz al hacer una participación especial en el videoclip de “Hipnotizados”, el tema que su madre lanzó con Rusherking cuando estaban en pareja: “Es un plano angelical. No porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad”, recordó por ese entonces la China en una nota con Fernando Dente en su programa de América.

“Yo la puse a prueba”, agregó quien debutó como actriz cuando tenía más o menos la edad de su hija. Además, contó que le pidió autorización a Nicolás Cabré para que Rufina apareciera en el videoclip. Por ese entonces, el actor se encontraba trabajando en México, motivo por el cual se comunicaron a través de una videollamada. “No, mamá. No me va a dejar”, le decía Rufina a la China pensando en que su padre no aceptaría. “Vas a ver que sí”, intentó animarla ella.

Finalmente, la actriz tuvo razón: Cabré accedió. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta. Lo agarramos en un re buen día”, resaltó y reprodujo el diálogo que el actor tuvo con su hija a la distancia, antes de autorizarla.

—Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?

—Sí, papá, por favor.

—Bueno, listo.

El emotivo video que publicó la China Suárez de su hija Rufina cantando (Instagram)

“Ya está más grande, ya decide. No es un bebé”, consideró la China Suárez sobre la niña que dice que quiere seguir los pasos de sus padres: una carrera artística en los medios de comunicación.

Una vez que terminó el rodaje del videoclip, y feliz con el resultado, la actriz llamó por teléfono a su expareja para destacar el rol de su hija. “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición”, le contó a Cabré y en diálogo con Dente, agregó: “Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba’. No es que a las dos horas te querés ir, es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

