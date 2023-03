La China Suárez contó la historia detrás del debut actoral de Rufina: cómo consiguió la autorización de Nicolás Cabré

La China Suárez contó la historia detrás de la participación de Rufina en su videoclip: cómo obtuvo la autorización de Nicolás Cabré (Video: "Noche al Dente", América)

Eugenia China Suárez y Rusherking estrenaron Hipnotizados, el tema que cantan juntos y en cuyo videoclip simulan un casamiento. Para ello, participó la familia de la actriz, tanto su madre como su hermano y su cuñada -que está embarazada- así como también los amigos personales de la pareja. Y quien tuvo una participación especial fue Rufina, la hija que la cantante tuvo con Nicolás Cabré: de esta manera, la niña que en julio cumple 10 años tuvo su debut en la actuación.

Y su madre lo vivió con plena emoción. Así lo dejó en claro durante su visita a Noche al Dente, el late night show que conduce Fernando Dente por la pantalla de América. Allí habló de su último trabajo, de la alegría de haberlo compartido con su novio, y también de la emoción que le generó el debut de su hija como actriz, quien ya le dejó en claro que quiere seguir sus pasos y los de su padre, y trabajar en los medios. Por caso, tiene una cuenta privada de TikTok que supervisan La China y Cabré: allí postea los diferentes challenges y los bailes que realiza.

La ex Casi Ángeles contó que Thomas Tobar -tal es el verdadero nombre de Rusherking- la invitó a hacer el tema que grabaron en un estudio: se trata de un material que les ofreció el artista Enzo Sauthier -reconocido por su nombre artístico, FMK- porque no iba a lanzarlo. “Quiero esa canción, es re pegadiza. Hagamos la versión cumbia”, propusieron la China y su pareja. “Empezamos a probar cosas, grabamos otra versión y esta, y nos quedamos con esta. Le cambiamos un poco la letra”, explicó.

Hipnotizados, el video de Rusherking y la China Suárez

En tanto, hizo una salvedad sobre un extracto de la letra en la que ella canta: “Sé que has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”. Fernando Dente se detuvo en esa frase y le preguntó si era así realmente. “No sé, porque no suelen decir eso de mí. A todo el mundo le hizo ruido, pero eso no lo dicen tanto”, consideró la China y agregó que cuando lo canta se “hace cargo” porque “la gente se lo tiene que creer”: “Yo soy una persona honesta. En la vida pasan cosas, como a todos, pero me considero honesta”.

Por su parte, el conductor destacó la participación de su hija. “A mí me gustó mucho cuando apareció Rufina. Casi me muero porque ella quiere ser actriz”, aseguró Dente, mientras la actriz se mostraba emocionada por el gran paso de la niña. “Además, es un plano angelical. No porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad”.

Captura de la participación de Rufina en el videoclip de Hipnotizados

“Yo la puse a prueba”, agregó la actriz que debutó en la actuación cuando tenía más o menos la edad de su hija. De igual forma, contó que le pidió autorización a Nicolás Cabré para que su hija apareciera en el videoclip. El actor se encuentra en México trabajando -debutó como productor teatral en la obra Tom, Dick and Harry-, con lo cual se comunicó con él a través de una videollamada. “No, mamá. No me va a dejar”, le decía Rufina a la China pensando en que su padre se opondría a la exposición. “Vas a ver que sí”, intentó animarla su madre.

Y tenía razón: el actor accedió. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta. Lo agarramos en un re buen día a Nico”, resaltó y reprodujo el diálogo que Cabré tuvo con su hija a la distancia, antes de autorizarla a que hiciera su participación en el videoclip.

—Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?

—Sí, papá, por favor.

—Bueno, listo.

Nicolás Cabré y China Suárez junto a su hija, Rufina

“Ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, consideró la China Suárez sobre su hija que en julio cumple 10 años y quien dice que quiere seguir los pasos de sus padres: una carrera artística en los medios de comunicación.

Una vez que terminó el rodaje del videoclip, y feliz con el resultado, la actriz llamó por teléfono a su expareja para destacar el rol de su hija. “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición”, le contó a Cabré y en diálogo con Dente, agregó: “Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba’. No es que a las dos horas te querés ir, es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

