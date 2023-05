La China Suárez logró sumar a Nicolás Cabré a un vivo: “¿Esto dónde se termina?”

La China Suárez sumó a Nicolás Cabré a un vivo de Instagram

El ingreso de Nicolás Cabré al mundo de las redes sociales sirvió, entre otras cosas, para evidenciar la excelente relación que mantiene con Eugenia La China Suárez, la madre de su hija Rufina. El protagonista de Me duele una mujer y la actriz y cantante estuvieron juntos durante dos años y se separaron a fines del 2013. Sin embargo, siempre hicieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr que la niña tuviera a ambos muy presentes en su crianza. Y, aunque cada uno rehizo su vida sentimental en varias oportunidades y ella tuvo dos hijos más, Magnolia y Amancio con Benjamín Vicuña, lograron mantener un vínculo más que cordial.

Sin ir más lejos, en las últimas horas la ex de Rusherking viajó a Río de Janeiro por cuestiones de trabajo. Incluso, se mostró en fotos junto al productor Rodo Lamboglia, a quien habían señalado como su nuevo novio luego de su ruptura con el cantante santiagueño. Y ella escribió desafiante: “Mi amante, que no puedo blanquear por pantalla. Se vienen cositas”. Pero, cuando ya estaba entrando la noche, decidió hacer un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores. Y logró lo que hasta hace poco parecía una misión imposible: que Cabré se sumara a la trasmisión.

Desde su habitación y con la cena lista sobre la mesa, la China empezó a llamar al padre de su hija desde el teléfono de su amiga Carolina Nolte para pedirle a su ex que aceptara su invitación para el vivo. Y, aunque en principio él se resistió, terminó por convencerlo de que se sumara unos cinco minutos. Y la sorpresa fue total cuando el actor apareció en pantalla junto a Rufina, quien se mostraba exultante de felicidad.

La China junto al productor Rodo Lamboglia en Brasil (Instagram)

Mientras Cabré parecía algo desconcertado, la actriz y cantante le mostraba su nuevo abrigo a su hija. “Para tu mamá que no madura”, le dijo mientras lo paneaba. Luego, la niña se emocionó al descubrir que su abuela estaba conectada. Y después, la China les enfocó el plato de risotto que había pedido para comer. También les contó que le habían llevado un postre de açaí, pero la niña entendió que había dicho “asado” y no tardó en saltar, habida cuenta de que Suárez no consume carne: “¡Vos no podés comer eso!”.

“¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, preguntó entonces el actor mientras miraba los comentarios de los internautas, muchos de los cuales remarcaban su cara de aburrimiento. “A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistemos a Nico”, dijo entonces la China divertida. Pero él mismo se encargó de leer: “Nico se muere del embole”.

En un gesto de complicidad, la actriz y cantante aseguró que su ex se reía de todos sus chistes. “¿O no Rufi?”, quiso confirmar con su hija. Pero el rostro de Cabré seguía impertérrito. “¿Bueno, y esto dónde termina?”, preguntó el actor mientras su pequeña le indicaba dónde estaban las consultas de los seguidores. “Se corta, se corta”, comenzó a decir Cabré cuando la China le trasmitía una consulta sobre si estaba en pareja. Y se apuró a despedirse mandándole “un beso a todos” para luego terminar la trasmisión, siempre con la ayuda de la niña que según se vio tenía mucho más claro que él cómo se manejan estas plataformas.

Seguir leyendo: