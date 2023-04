La China Suárez mostró a Rufina cantando y Nicolás Cabré comentó: “Que lindo es ser tu papá”

Rufina Cabré mostró sus dotes de cantante (Instagram)

Cuando nació Rufina, tanto su mamá, Eugenia La China Suárez, como su papá, Nicolás Cabré, decidieron resguardarla de la exposición. Y es que, siendo los dos famosos desde que eran niños, sabían perfectamente que tener una vida pública no es para cualquiera. Así que, durante mucho tiempo, solo se pudo ver fotos de espaldas o pixeladas de su hija.

Lo cierto es que, en determinado momento y de manera consensuada, la China y Cabré accedieron a empezar a mostrar el rostro de la pequeña. E, incluso, fue a instancias de ella que el protagonista de Me duele una mujer publicó su primera imagen junto a la niña en su cuenta de Instagram a mediados del año pasado. “Acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer”, había escrito el actor en aquel momento, cumpliendo la promesa que le había hecho a su hija. Y, desde entonces, todo se relajó.

A tal punto que, hace unos días, la pequeña Rufina terminó actuando en el videoclip de Hipnotizados, el tema que Suárez estrenó junto a su actual pareja, Rusherking. “Lo agarramos en un re buen día”, celebró ella luego de haber recibido la autorización de su expareja en lo que luego se vio como el debut actoral de su hija. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘Esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta, ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, agregó la ex Casi Ángeles.

El mensaje de Cabré a la China Suárez y Rufina

Así las cosas, en las últimas horas la China no dudó en compartir un video en el que Rufina muestra, además, sus dotes como cantante. Y fue el mismísimo Cabré el que desde México, donde se encuentra dirigiendo la obra Tom, Dick & Harry, le expresó su orgullo al verla. “Dios santo, qué lindo que es ser tu papá. Estoy desesperado por abrazarte y llenarte de besos. No veo la hora de estar ahí otra vez con vos”, escribió el actor.

Cabe recordar que, tras la publicación del clip en el que la niña actúa como asistente a una boda que termina en diluvio, Eugenia explicó en diálogo con Fer Dente para Noche al Dente: “No sabés lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás me dijeron: ‘Nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba, no es que a las dos horas te querés ir’. Es tediosa la filmación, la lluvia. Y ella estaba feliz de la vida. La re vivió”.

Luego de que Cabré anunciara su viaje a tierra mexicana para comenzar un nuevo desafío, la China y Rufina lo alentaron con una foto que publicaron en sus redes diciendo: “Feliz viaje. Rompela, desde acá te bancamos y deseamos lo mejor en este proyecto”. Él, por su parte, escribió: “Empezando a preparar todo. Empieza una nueva aventura. Se viene Tom, Dick & Harry en México”. Y luego, replicnado la imagen de su hija y la madre , agregó junto a varios corazones: “Qué lindo, por favor! Gracias!.

