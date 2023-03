Rusherking y la China Suárez lanzaron Hipnotizados: cómo es el clip de su primera canción en conjunto

Hipnotizados, el video de Rusherking y la China Suárez

Rusherking y Eugenia La China Suárez se han enfrentado en más de una ocasión a la adversidad mediática y los rumores, sin embargo, nos demuestran una vez más que el amor sincero es suficiente para sobreponerse a todo. Finalmente se unieron artísticamente en esta colaboración tan esperada, para hacernos bailar con una cumbia pop romántica.

“Sabes como me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo”, dice parte de la letra de la canción Hipnotizados cantada por Rusherking. “Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”, responde cantando la China Suárez.

La melodía también lanzó un palo a los medios y a la prensa: “Nunca van a contarte todo lo que yo por ti haría. Baby me tiene hipnotizado, pensando en ti todos los días”.

“Es que nunca van a contarte lo bien que tú me quedarías, Baby me tiene hipnotizada, pensando en ti todos los días” canta la también actriz. En respuesta, su novio entona, “Vos sos la mejor de todas, ya no quiero que estés sola”.

Con Estani en la producción, y la destreza inigualable de FMK en la composición, este sencillo promete generar mucha expectativa entre el público de la famosa pareja de la escena musical.

Como dato curioso del video, varios de los actores y extras que salen allí, son familiares y amigos personales de los artistas. Como es el caso de Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez y el periodista Alejandro Fantino.

Rusherking viene de batir récords con Perfecta, en colaboración con Dread Mar I, sencillo que ya lleva superados los 83 Millones de streams. Además, se prepara para realizar su primer Movistar Arena el próximo 24 de marzo.

Por su parte, La China viene de hacer una colaboración con El Polaco, con quien realizó “Ya No Quiero Verte”, una cumbia que lleva superados los 89 Millones de streams totales a 4 meses de su lanzamiento. Este sencillo se suma a un repertorio que no para de crecer.

El domingo, Rusher había estado como invitado en La peña de Morfi, donde conversó con Jésica Cirio y Jey Mammón sobre su nuevo material y la presentación en el Movistar Arena. Y también se refirió a su romance con la ex de Benjamín Vicuña, que empezó hace casi un año y que contra todos los pronósticos se lo ve cada vez más afianzado.

El artista, dio detalles de dos situaciones que se hicieron virales los últimos días respecto a su vínculo con la cantante. Primero, habló del auto descapotable con el que la sorprendió en su cumpleaños, ante la sorpresa de los conductores. Mientras a pantalla partida mostraban manejando el New Beetle, Jesica destacó el “re lindo gesto” que había tenido con su novia.

“Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos y lo vi como un acto de amor”, sintetizó, y contó algunos pormenores del obsequio. “Ella me mostro hace mucho tiempo que el auto le gustaba. Y no es como dice mucha gente que me lo pidió. Me lo sugirió, me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’”, agregó.

A continuación, Jesica pasó a la otra gran novedad de la semana que fue lo que en un momento se creyó como casamiento secreto y terminó siendo parte del nuevo videoclip del artista, que contó con sus amigos y su hipotética suegra. “Si yo me caso a los primeros que invito es a ustedes”, dijo Rusherking a modo de cumplido. Y consultado sobre si soñaba con casarse con la China, fue algo elusivo. “Me gustaría en algún momento casarme”. “Con ella”, interpretó Mammón. “Obvio, sí”, respondió Rusher.

