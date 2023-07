Cómo se vivió dentro del salón la dedicatoria de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martín Fierro

Cómo se vivió dentro del salón la declaración de Benjamín Vicuña adelante de Pampita en los Martín Fierro 2023 (Video: "LAM", América)

Benjamín Vicuña sigue siendo noticia por el furcio que cometió el domingo en la entrega de los Martín Fierro cuando subió al escenario a recibir el premio como mejor actor protagónico de ficción por su personaje en El primero de nosotros y en su discurso tuvo una romántica declaración que se interpretó hacia su exmujer, Carolina Pampita Ardohain, que estaba dentro del salón acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

En sus palabras, el actor chileno se refirió al Día de la Patria -9 de julio, fecha en que se celebró la entrega de premios más importantes de la televisión local- e hizo una especial mención hacia la Argentina, en donde vivió 15 años. “Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor...”, dijo y se quedó en silencio, notando que había tenido un acto fallido. Rápidamente volteó su cabeza en el aire, esbozó una carcajada y siguió: “Me dio tantas cosas...”.

Para ese entonces, todos los presentes del salón se habían reído con él, según las imágenes que mostraron las cámaras que también enfocaron a Pampita, que sonreía mientras lo veía desde la mesa que compartió con el equipo de El Hotel de los Famosos, ya que el programa estaba nominado como reality y ella estaba ternada como mejor conductora. Además, a su lado estaba su marido, Roberto García Moritán.

Al día siguiente, luego de que las imágenes se viralizaran, Benjamín Vicuña decidió salir a hablar y buscar aclarar sus dichos. “Evidentemente... estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja, que lo he vivido”, dijo interpretó a un enfermo terminal en la ficción por la que recibió el premio.

La reacción de Pampita durante el discurso de Benjamín Vicuña

El lunes en la emisión de LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre contaron cómo se vivieron dentro del salón las palabras de Benjamín Vicuña. El conductor lo primero que destacó fue la repercusión generalizada al expresarse. “Uuuuuh”, reprodujo el periodista sobre lo que se escuchó debajo del escenario y además, calificó el momento como “brillante, hit total” y aseguró que el actor chileno “está muerto de amor por Pampita”.

“Cómo ninguneó a la China”, consideró Yanina Latorre haciendo referencia a Eugenia Suárez, con quien Vicuña estuvo en pareja durante cinco años después de Pampita y con quien tuvo dos hijos: Magnolia y Amancio. “Le dio dos amores”, deslizó Fernanda Iglesias, pero De Brito dio su opinión al respecto: “No, él llegó de Chile, se encontró con Pampita, se enamoró y se quedó. Para mí se refería a ese amor”.

“Aparte hizo una pausa, se rio y la apuntaron a ella. No habló de dos amores, evidentemente es uno para él”, acotó Yanina al mismo tiempo que De Brito agregó: “Yo creo que en ese momento Pampita se meó. Ese amor trasciende todo”. Y la panelista siguió: “Para mí fue al baño y se dio la cabeza contra la pared”.

El conductor también reveló que “para García Moritán fue un momento incomodísimo”. Y se refirió a la aclaración posterior de Vicuña. “Entiendo que se arrepienta, pero le salió de adentro. No pudo. Es un momento fuerte subir, estar ahí con una exposición tremenda. Te sale cualquier cosa. La vio ahí...”, describió y aseguró que no descarta que la modelo se separe de su esposo y tenga “una segunda vuelta” con el actor chileno.

Por su parte, contó que más temprano, durante la ceremonia, Benjamín Vicuña se había acercado hacia la mesa de El Hotel de los famosos para volver a saludar a Pampita -con quien se había cruzado en la Alfombra Roja-, a su marido y a todo el equipo del programa de El Trece. Luego, regresó a su lugar asignado, acompañado por su hijo mayor, Bautista.

