La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por la foto de su hija, Magnolia junto a Pampita en un shopping

La China Suárez y Pampita

En las últimas horas trascendió una imagen que llamó la atención: Carolina Pampita Ardohain paseando en un shopping porteño junto a Magnolia, la hija más grande de Benjamín Vicuña y la China Suárez. Fue Pochi de Gossipeame, quien subió una foto de la modelo junto a la pequeña en donde se las podía ver paseando por un shopping. “Pampita y Magnolia en el paseo Alcorta. La nena se ve que la adora”, acotó una seguidora de la cuenta que fue quien envió la postal.

En la imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales también se puede ver a Benicio, el menor de los tres varones que la modelo tuvo con Vicuña. Como consecuencia, ese mismo día que trascendió el llamativo encuentro, Eugenia Suárez habilitó para sus seguidores una caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las inquietudes de sus fanáticos. “Tu hija estaba en un shopping con la mamá de sus hermanos, ¡qué bien que tengan esa relación!”, comentó una fanática de la también cantante.

“Sí, somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños”, escribió la China dando por entendido la buena relación que existe entre ambas, a pesar de todo lo que pasó durante los últimos años cuando Benjamín Vicuña cortó su matrimonio con Pampita para involucrarse sentimentalmente con Suárez.

La foto de Magnolia junto a Pampita en un shopping

Días atrás, Eugenia China Suárez presentó “Desaniversario”, su segundo tema como solista y trabajo que formará parte de su primer álbum de estudio, del que hasta el momento no trascendieron mayores detalles desde que anunció su carrera como cantante habiendo firmado contrato con una discográfica.

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, dijo la actriz cuando presentó el tema en el que le canta a un desamor, a una expareja con la que no pudo cumplir su aniversario. Y de inmediato, al primero en que lo relacionaron fue con el también músico Rusherking, de quien se separó en abril pasado, un mes de celebrar su primer año de novios.

Y en el videoclip cuyo rodaje se realizó en la playa aparece Magnolia, su segunda hija y la primera fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien luego tuvo a Amancio. Allí, aparece caminando por la orilla del mar desojando un ramo de girasoles y la niña de cinco años la abraza.

Invitada a FM Like, la China Suárez contó la historia detrás del debut actoral de Magnolia, quien tuvo la iniciativa y se lo hizo saber a su madre. “Lo de Magnolia fue en el momento, no estaba pensado, no estaba en el guion”, dijo la actriz y reprodujo el diálogo con la pequeña de cinco años quien la acompañó al rodaje y pidió tener una participación. “Claro, me vio que me estaban filmando a mí y dijo ‘¿por qué a ella sí y a mí no?’”, destacó.

